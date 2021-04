ПАК ДА: когда взлетит новый стратегический ракетоносец России

Министерство обороны РФ утвердило окончательный облик стратегического бомбардировщика-ракетоносца разработки "Туполева". Специалисты отдали приоритет снижению заметности самолета и могущественному ракетному вооружению. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит дозвуковую скорость, значительную продолжительность полета и внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты – большой дальности и гиперзвуковые. "Стратег" нового поколения планируют принять на вооружение до 2027 года, до конца действующей государственной программы вооружений. ПАК ДА заменит "ветеранов" дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, бомбардировщик-ракетоносец создан по аэродинамической схеме "летающее крыло", бортовое оборудование максимально автоматизировано (вплоть до беспилотного режима). Самолет сможет применять широкий спектр ракет "воздух-воздух" и управлять группами беспилотных летательных аппаратов. Продолжается строительство нескольких опытных образцов ПАК ДА на Казанском авиационном заводе.

Специальные макеты и полноразмерные элементы новейшего "стратега" успешно прошли серию стендовых испытаний уровня радиолокационной заметности и подтвердили технологическую возможность самолета незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Глава "Туполева" Александр Конюхов в 2019 году сообщил, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах. Тогда же замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявил, что первый полет состоится в 2025-2026 годах, а начало серийного производства ПАК ДА намечено на 2028-2029 годы. Поскольку сегодня говорят о приеме на вооружение в 2026 году, реализация проекта идет со значительным опережением первоначального графика. Очевидное ускорение является жестким требованием военно-политической обстановки.

Российская дальняя авиация успешно освоила применение конвенционных боеприпасов и высокоточного оружия в Сирии. И все же главная задача стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев – повышение эффективности, надежности и запаса прочности ядерной триады. Собственно, для этого восстановлено и производство ракетоносцев Ту-160М2 (практически нового самолета). Вероятный противник никогда не сможет первым ударом уничтожить наземные, морские и воздушные компоненты триады. Что привнесет в систему ядерного сдерживания и тактику боевого применения авиации ПАК ДА?