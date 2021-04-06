ПАК ДА: когда взлетит новый стратегический ракетоносец России

Министерство обороны РФ утвердило окончательный облик стратегического бомбардировщика-ракетоносца разработки "Туполева". Специалисты отдали приоритет снижению заметности самолета и могущественному ракетному вооружению. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит дозвуковую скорость, значительную продолжительность полета и внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты – большой дальности и гиперзвуковые. "Стратег" нового поколения планируют принять на вооружение до 2027 года, до конца действующей государственной программы вооружений. ПАК ДА заменит "ветеранов" дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, бомбардировщик-ракетоносец создан по аэродинамической схеме "летающее крыло", бортовое оборудование максимально автоматизировано (вплоть до беспилотного режима). Самолет сможет применять широкий спектр ракет "воздух-воздух" и управлять группами беспилотных летательных аппаратов. Продолжается строительство нескольких опытных образцов ПАК ДА на Казанском авиационном заводе.

Специальные макеты и полноразмерные элементы новейшего "стратега" успешно прошли серию стендовых испытаний уровня радиолокационной заметности и подтвердили технологическую возможность самолета незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Глава "Туполева" Александр Конюхов в 2019 году сообщил, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах. Тогда же замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявил, что первый полет состоится в 2025-2026 годах, а начало серийного производства ПАК ДА намечено на 2028-2029 годы. Поскольку сегодня говорят о приеме на вооружение в 2026 году, реализация проекта идет со значительным опережением первоначального графика. Очевидное ускорение является жестким требованием военно-политической обстановки.

Технологическая прочность

Российская дальняя авиация успешно освоила применение конвенционных боеприпасов и высокоточного оружия в Сирии. И все же главная задача стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев – повышение эффективности, надежности и запаса прочности ядерной триады. Собственно, для этого восстановлено и производство ракетоносцев Ту-160М2 (практически нового самолета). Вероятный противник никогда не сможет первым ударом уничтожить наземные, морские и воздушные компоненты триады. Что привнесет в систему ядерного сдерживания и тактику боевого применения авиации ПАК ДА?

Минобороны РФ необходим качественно новый самолет, который выполнял бы функции всех трех действующих ракетоносцев – Ту-160 (производится с 1984 года), Ту-95МС (в серии с 1958 года), Ту-22М3 (производится с 1969 года), и при этом стоил не дороже Ту-160. Ранее появилась информация, что конструкция "летающее крыло" позволит значительно нарастить характеристики дальности и грузоподъемности бомбардировщика-ракетоносца. Максимальная продолжительность полета превысит 30 часов, дальность без дозаправки – 15 тысяч. По самым скромным прогнозам, ПАК ДА поднимет около 35 тонн полезной нагрузки. Для сравнения: американский стратег-невидимка B-2 Spirit несет до 27 тонн боевой нагрузки, российский Ту-160 "Белый лебедь" – до 45 тонн.

Специально для ПАК ДА разрабатывается новый турбореактивный двигатель. Разработку с 2018 года ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. По материалам СМИ, в связи со значительной взлетной массой – более 125 тонн – бомбардировщик получит четыре двигателя. Испытания вскоре пройдут на стенде и на базе летающей лаборатории Ил-76.

Конструктивно ПАК ДА принципиально отличается от существующих дальних бомбардировщиков. Используются современные и перспективные материалы, новейшие технологии. Особое внимание малозаметности: радиопоглощающее покрытие, элементы конструкции, геометрическая форма планера, внутренние отсеки для вооружения. Машина получит новейшую авионику с открытой архитектурой, которая обеспечит высокие характеристики, а в перспективе упростит модернизацию. В бортовой комплекс войдут системы: управления ракетным оружием, спутниковой навигации ГЛОНАСС, автоматического огибания рельефа местности, многоканальный связи, а также РЛС бомбометания и оптико-электронный бомбардировочный прицел. Вероятна интеграция многих систем в единый комплекс автоматического обзора всего окружающего пространства. "Интеллект" ПАК ДА обнаружит и классифицирует любые РЛС противника, тепловые цели и обеспечит эффективное применение активных средств РЭБ, пассивных ИК-ловушек.

От начала научно-исследовательских работ до запуска строительства опытного ПАК ДА прошло чуть более 10 лет – нормальный срок для сложного проекта. Строительство займет около двух лет, после чего начнутся наземные и летные испытания. Если проект не столкнется с непредвиденными трудностями, серийное производство начнется строго по плану – в 2027 году. Вероятно, слишком торопиться не следует, ПАК ДА создается с прицелом на несколько десятилетий вперед. Главное – качество.

Немецкий еженедельник Stern прогнозирует: "Новые бомбардировщики будут производиться небольшими партиями и постепенно. Так можно будет постепенно дорабатывать новую модель. Именно так Кремль действует в отношении боевого танка Т-14 "Армата". Тогда ему удастся избежать проблем, которые возникли у США с самолетом-невидимкой F-35, потому что они построили сразу большую партию, хотя у новой модели обнаружилась масса недоработок".

Космический перехватчик

Новому "стратегу" обеспечено широкое поле деятельности. ПАК ДА сможет длительное время находиться в режиме боевого патрулирования в одном регионе, и применять вооружение в другом – на удалении в десятки тысяч километров (с дозаправкой). Некоторые эксперты считают важным способность наносить удары из районов за пределами ПВО противника – над Северным Ледовитым, Тихим и Атлантическим океанами. Тактика боевого применения ПАК ДА зависит от степени заметности на радарах вероятного противника и дальности ракетного вооружения. Если иметь в виду существующие стандарты крылатых ракет (дальность Х-101/102 воздушного базирования – до 5 500 км), а также гиперзвуковые особенности перспективных ракет, технология "стелс" определяющей роли не играет. Новый "стратег" сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, то есть "достанет" противника "неостанавливаемыми" ракетами даже из воздушного пространства России.

Сегодня только РФ и США имеют особый род военно-воздушных сил – стратегическую авиацию (Китай – на подходе). Американская компания Northrop Grumman с 2017 года создает аналогичный ПАК ДА самолет – Б-21 "Рейдер". Пентагон рассчитывает, что машина покинет ангар для наземных испытаний в конце 2021 года. Первый полет должен состояться в 2022 году. Стоимость одного самолета составит около 600 миллионов долларов.

По прогнозам министерства обороны США, китайское "летающее крыло" Н-20 полезной грузоподъемностью до 10 тонн и дальностью до 8 500 км пройдет наземные испытания в 2021 году. Компания-производитель Aviation Industry Corporation недавно сообщила, что они начнутся "скоро".

Ожесточенная борьба "стратегов" дальней авиации продолжается в конструкторских бюро, на земле и в небе. В этом концептуально-технологическом соревновании возможно расширение номенклатуры боеприпасов новейшего российского бомбардировщика-ракетоносца за счет средств самообороны – ракет "воздух-воздух". Не исключается установка на борту ПАК ДА электромагнитного, лазерного и иного вооружения на новых принципах. Важным отличием перспективного российского "стратега" от зарубежных аналогов считается способность выполнять функции космического перехватчика – гиперзвуковые ракеты могут поражать объекты противника на суше, на море и в ближнем космосе (военные спутники, боеголовки стратегических ракет). Вся боевая мощь новейшего бомбардировщика-ракетоносца будет доверена экипажу из четырех человек, как и на Ту-160.

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