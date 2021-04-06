Германия перед "светофором": что останется после Меркель

"Правительству Меркель нужно дать больше полномочий по борьбе с коронавирусом" — "правительству Меркель нужно вынести вотум недоверия"

Первое предложение поддерживает большинство избирателей, а второе — часть оппозиции в бундестаге. Но ничего этого не будет, зато продолжится нарастание неопределенности насчет будущей немецкой власти, пишет автор РИА Новости.

До парламентских выборов осталось менее полугода, но теперь нет ясности уже не только с фамилией будущего канцлера, но, что еще более важно, и с составом правящей коалиции. Политическое поле Германии становится все более непредсказуемым — и "коронакризис" лишь усугубляет эту тенденцию.

Ясно лишь одно — после сентябрьских выборов Ангела Меркель покинет пост канцлера. Впрочем, вовсе не на следующий день, а только после того, как станет понятно, кто же победил.

А с выяснением этого могут возникнуть очень большие проблемы, так что Меркель, вполне возможно, задержится в кресле канцлера до конца года, а то и дольше. Неопределенность с победителем возникнет потому, что ни одна из партий в истории ФРГ не набирала больше половины голосов избирателей, то есть для формирования правительства всегда требовалась коалиция в бундестаге.

Ее образовывали две или три партии (было и больше, но в далекие 50-е), и лидер крупнейшей из них становился канцлером. Подавляющую часть немецкой истории правил, как и сейчас, Христианско-демократический союз — только 20 лет из 62 канцлером был представитель Социал-демократической партии.

ХДС (вместе с ее баварской сестрой ХСС) и СДПГ называли "народными партиями", а все остальные рассматривались как гарнир к коалиционному блюду. Но эта схема умерла, причем именно в годы правления Меркель.

Ее 16-летнее правление завершается в ситуации полной неопределенности относительно конфигурации будущей власти.

Сначала казалось, что самая большая проблема для Меркель и ХДС-ХСС — это отсутствие достойного преемника, то есть кандидата в новые канцлеры.

Меркель попробовала на эту роль свою протеже Крамп-Карренбауэр, но та, став лидером партии, тут же провалилась в глазах даже собственных избирателей и в начале этого года была заменена на Амина Лашета, премьер-министра одной из крупнейших немецких земель, Северного Рейна — Вестфалии.

Но он пока что не стал официальным кандидатом в канцлеры: не харизматичен, не лидер, не слишком популярен. ХДС обещает определиться с кандидатом в канцлеры в ближайшие полтора месяца, и пока что все идет к тому, что придется выдвигать куда более сильного и популярного Маркуса Зедера, премьер-министра Баварии из ХСС.

За всю историю ХДС дважды выдвигал в канцлеры представителя своей баварской сестры — и оба раза проигрывал выборы. Но сейчас уже не до плохих примет, если не переломить тенденцию, то ХДС точно окажется в оппозиции.

Потому что опросы общественного мнения показывают обрушение рейтинга ХДС-ХСС: на прошлой неделе за них были готовы голосовать 25 процентов избирателей — менее чем за два месяца они потеряли почти треть поддержки.

Вдобавок три недели назад ХДС проиграл местные выборы в двух немецких землях — и все это произошло уже после появления у руля партии Амина Лашета.

Сказались, конечно, и коррупционные скандалы с несколькими депутатами бундестага от ХДС, но в целом видно, что немцы отворачиваются от партии Меркель.

Да, это по-прежнему ее партия, хотя внутри ХДС есть уже практически открытый раскол на анти- и промеркелевцев. Канцлер куда популярней своей партии, но все ее попытки уйти так, чтобы партия при этом не лишилась власти, пока что оказываются безуспешными.

За годы своего правления Меркель практически обескровила партнера по коалиции — рейтинги СДПГ скатывались до 12 процентов, что смешно для бывшей "народной партии".

Одно время СДПГ была на четвертом месте, пропуская вперед даже "Альтернативу для Германии", дружно ненавидимую и третируемую всей немецкой политической элитой.

Сейчас СДПГ немного оправилась, но ни о каком возвращении на привычное место второй партии речь уже не идет. Вторыми становятся "зеленые", за которых, судя по последним опросам, готовы голосовать уже 23 процента, то есть совсем немного меньше, чем за христианских демократов.

Ну так кто мешает ХДС-ХСС после сентября просто поменять партнера по коалиции? Выкинуть социал-демократов и взять "зеленых" — вместе-то они наверняка наберут половину голосов. Или оставить СДПГ и добавить еще и "зеленых" — будет, как это называют в Германии, "ямайка" (по цветам флага этой страны). Но проблема в том, что "зеленые" уже набрали такую силу, что не захотят быть не то что третьим младшим, но даже и вторым партнером. Они и так вторая партия в стране — и если сохранят сегодняшнюю поддержку к осени, то смогут сами диктовать свои условия. А это открывает путь к совершенно новой конфигурации немецкой власти.

К образованию "светофорной коалиции" — такая уже пять лет правит Рейнланд-Пфальцем. Она названа по цветам партий: красный (социал-демократы), желтый (свободно-демократическая партия) и зеленый. К подобной коалиции давно уже присматриваются в Германии, но раньше считалось, что ее костяком будет СДПГ.

Сейчас же, когда "зеленые" стали сильнее "красных", все меняется, если экологи будут на первых ролях в правительстве, то, значит, им и канцлера ставить?

Это вариант выглядит совсем фантастическим, потому что ни одного из двух лидеров "зеленых" — ни 40-летнюю Аналлену Бербок, ни 51-летнего Роберта Хабека — невозможно представить в кресле канцлера (сами они, кстати, тоже еще не определились с тем, кто из них будет кандидатом, хотя в итоге выставят Хабека, который популярен у избирателей).

Хабек шесть лет, правда, был вице-премьером в Шлезвиг-Гольштейне, но на пост руководителя правительства ключевой европейской страны явно не подходит.

Причем не столько для рядовых немцев (почти две трети из них не готовы к "зеленому" канцлеру), сколько для немецкой элиты в целом: отдавать рычаги управления в руки доктора философии и детского писателя — это чересчур смело даже для нынешних времен.

При этом сами лидеры "зеленых" уже давно говорят о том, что не собираются быть в правительстве младшим партнером, а хотят определять его программу и состав. Так что просто так обойти их не удастся, причем в любом варианте. Не только "светофорном".

Потому что даже при попытке формирования новой коалиции из двух новых главных партий, то есть ХДС-ХСС и "зеленых", выяснится, что новый партнер христианских демократов хочет очень многое за свое участие в правительстве. И в программных установках кабинета, и в министерских постах.

То есть, оставив за ХДС-ХСС место канцлера, "зеленые" потребуют в обмен себе не только внешнюю политику (это полагается по умолчанию), но и экономику, и внутренние дела (включая миграцию). А по этим вопросам между ними и ХДС-ХСС есть очень большие разногласия, которые просто так не сгладить. Даже ради сохранения власти партией Меркель.

Россия относится к одному из этих разделяющих ХДС-ХСС и "зеленых" вопросов — и тут и "Северный поток — 2", и куда более радикальная позиция экологов по Навальному, то есть их настрой на новые санкции против России.

Да и в целом бывшая антиамериканская и левая партия за сорок лет своего существования превратилась, по сути, в союзника атлантических глобалистов (и кадрово очень тесно связана с англосаксами).

Поэтому неудивительно, что, как считается, Москве будет сложнее найти общий язык с немецким правительством с участием "зеленых". Особенно если им дадут реальные рычаги управления.

Но именно в этом как раз и не заинтересованы действующие немецкие элиты — и вовсе не из-за русского вопроса. Просто и Амин Лашет, и Маркус Зедер представляют себе реальное управление страной (на земельном уровне, но ФРГ вообще-то федеративное государство) и реальные интересы Германии, а Бербок и Хабек относятся к числу теоретиков и партийных функционеров, пусть и нового, свободного, "творческого" типа. Практики против теоретиков — вряд ли стоит сомневаться, кто в итоге будет фактически контролировать рычаги власти.

Для России на самом деле приемлема любая будущая правящая немецкая коалиция — главное, чтобы она не углубляла раскол в немецком обществе и работала на интересы самостоятельной Германии.

А этим интересам в любом случае отвечают нормальные отношения и сотрудничество с Россией там, где это выгодно двум ключевым державам европейского континента.

Вот только Россия не только европейская, но и евразийская держава — и настоящие немецкие патриоты и реальные политики не могут не понимать того, что в этих условиях Россия может обойтись без Германии. А вот Германия без России — нет.

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