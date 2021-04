Российский носитель "торпед Судного дня" выходит в Тихий океан

И провокационный рост присутствия армии США вблизи западных границ России не может не отозваться "эхом" у западных, тихоокеанских границ Соединенных Штатов. Об этом напоминают "партнерам" экспериментальная субмарина "Белгород" и термоядерный "Посейдон".

Источник в военно-промышленном комплексе 5 апреля сообщил, что носитель морских беспилотников "Посейдон" – экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" проекта 09852 – уже "под парами" (запущен реактор). Субмарина к сентябрю завершит испытания и начнет океанскую службу. Идут швартовные испытания, то есть проверяются качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, главная энергоустановка под нагрузкой, системы живучести и безопасности.