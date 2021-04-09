Тральщики из стеклопластика "порвут" любую блокаду

Усиление Балтийского флота – российский ответ на расширение в регионе военной активности НАТО: базовый тральщик типа "Александрит" не имеет аналогов в мире

Новые корабли и высокие технологии обеспечивают ВМФ России боевое превосходство на море. Убедительный пример – уникальные тральщики проекта 12700 "Александрит" с немагнитным корпусом из стеклопластика и роботизированными противоминными дронами на борту.

Министерство обороны РФ приняло решение об усилении Балтийского флота новейшим минным тральщиком проекта 12700 "Александрит". В следующем году в строй войдут три аналогичных корабля – "Петр Ильичев", "Анатолий Шлемов" и "Лев Чернавин". Началось формирование экипажей. Обучение специалистов будет организовано по самым современным программам, с учетом высокой степени автоматизации процессов управления и эксплуатации роботизированных систем.

Ранее началась подготовка кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов" (первый серийный тральщик, заложенный после головного корабля "Александр Обухов"). Тральщики этого типа предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. "Александриты" имеют уникальный (самый большой в мире) корпус из монолитного стеклопластика, "невидимый" для магнитных взрывателей. Средне-Невский завод должен планово построить 12 кораблей противоминной обороны проекта 12700 за четыре года. Головной – "Александр Обухов" – вошел в состав Балтфлота в 2016-м (на Черноморском и Тихоокеанском флотах несут службу тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов", "Яков Баляев").

Усиление Балтийского флота – российский ответ на расширение в регионе военной активности НАТО. В тематике военно-морских учений "партнеров" присутствует "блокада" российской экономической зоны, то есть судоходства РФ. Американские стратегические бомбардировщики B-52 регулярно совершают полеты над Балтикой, отрабатывают нанесение ракетных ударов по Калининградской области и Санкт-Петербургу, а также постановку морских мин неподалеку от главной базы Балтийского флота РФ (город Балтийск). В боевой обстановке базовые тральщики должны обеспечить развертывание надводных кораблей и субмарин. Стоит отметить, что ВМС США располагают примерно 10 тысячами морских мин типа QuickStrike с максимальной дальностью постановки от точки сброса до 74 км и на глубинах от 12 до 61 метра.

Надежный "призрак"

Балтийский флот в последние годы в приоритетном порядке получил более 20 новых кораблей с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. На подходе гиперзвуковое ракетное оружие нового поколения. Базовые тральщики проекта 12700 – не менее революционное вооружение флота.

Кроме "невидимости" композитного стеклопластика для магнитных взрывателей противника, монолитный корпус имеет и другие выдающиеся характеристики: массу в 2,5 раза меньше и прочность в полтора раза выше, чем у традиционного металлического (использовалась немагнитная сталь). Обслуживание и ремонт инновационного стеклопластика значительно дешевле, коррозия отсутствует, боевую пробоину в корпусе можно просто "заклеить". Срок службы при соблюдении норм эксплуатации и модернизации – практически неограничен.

Водоизмещение корабля – 890 тонн, длина – 61,6 м, ширина – 10,3 м, скорость полного хода – 16 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 44 человека. Безопасное плавание при волнении моря до семи баллов. Имеет на борту вполне приличный комплекс ракетно-артиллерийского вооружения, а также навигационное, радиотехническое оборудование и связь, которые обеспечивают безопасное плавание в удаленных районах моря.

Базовый тральщик типа "Александрит" не имеет аналогов в мире, отличается высокой маневренностью и живучестью, предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления, различными видами тралов и дронами, способными находить боеприпасы и другие опасные объекты на разных глубинах. Также разнообразна линейка автономных и управляемых противоминных подводных аппаратов на борту.

Ранее "Александриты" и уникальные роботы-охотники проверены в Средиземном море. В ходе маневров тральщик "Иван Антонов" работал в паре с патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев". Тральщик обнаруживал и обезвреживал мины с помощью подводных беспилотников, а фрегат "Адмирал Григорович" форсировал район по протраленному фарватеру и уничтожал артиллерийским огнем макеты всплывших мин.

В кораблях проекта 12700 петербургский ЦМКБ "Алмаз" воплотил весь опыт строительства и эксплуатации противоминных кораблей в Советском Союзе и в Российской Федерации. Неслучайно к "Александритам" присматриваются в Индии и в ряде других стран.

Борьба технологий

Вероятный противник тоже не стоит на месте. Минное оружие и средства обнаружения (ликвидации) находятся в постоянном технологическом соперничестве. Так, Балтийское море могут минировать не только стратегические бомбардировщики B-52, но и малозаметные многоцелевые истребители F-35A. Ранее упомянутые американские морские мины Quickstrike предназначены для сбрасывания с воздуха, оснащены комплексом наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM) и устройством обнаружения подводных целей. Система наведения и коррекции курса по сигналу GPS позволяет сбрасывать боеприпасы с большой высоты, на удалении в десятки километров от района установки. В рамках программы Long Range Aerial Delivery of Maritime Mines Пентагон рассчитывает получить унифицированные с Quickstrike морские мины с массой боевого заряда до 907 кг, планирующие после сброса на расстояние более 185 км.

photo: courtesy of Press service of the RF Ministry of Defense "Циркон" отогнал западные корабли от берегов России

Современные мины оснащаются реактивными двигателями и "хитрыми" неконтактными взрывателями, которые чутко реагируют на магнитные, гидроакустические и динамические поля надводных кораблей и субмарин. При обнаружении подходящего объекта они "снимаются с якоря", то есть поднимаются со дна для поражения цели. Мина Quickstrike взрывается, когда поблизости оказывается металлический корпус корабля, определенные колебания обнаруживаются сейсмическими или акустическими датчиками (можно запрограммировать реагирование на "акустический портрет" конкретного корабля). Иногда морские мины взрываются при совпадении всех трех комбинаций.

В интересах ВМС США также разрабатываются самотранспортируемые противолодочные мины-торпеды (программа Hammerhead рассчитана до 2023 года). Боеприпас получит якорь, систему управления и связи, систему обнаружения подводных лодок и двигатель. И превратится в автономного робота, несущего торпеду Mk.46.

Найти и обезвредить такие мины на илистом грунте – задачи не из простых, но технологический уровень проекта 12700 позволяет их решать. После обнаружения опасных предметов подводные дроны "Александритов" устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости могут отбуксировать боеприпас на мелководье или на безопасное расстояние от подводных коммуникаций. Дистанционная тактика разминирования снижает риск экипажа до минимума. Развитие высоких (глубоководных) технологий ВМФ России продолжается.

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