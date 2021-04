Тральщики из стеклопластика "порвут" любую блокаду

Новые корабли и высокие технологии обеспечивают ВМФ России боевое превосходство на море. Убедительный пример – уникальные тральщики проекта 12700 "Александрит" с немагнитным корпусом из стеклопластика и роботизированными противоминными дронами на борту.

Министерство обороны РФ приняло решение об усилении Балтийского флота новейшим минным тральщиком проекта 12700 "Александрит". В следующем году в строй войдут три аналогичных корабля – "Петр Ильичев", "Анатолий Шлемов" и "Лев Чернавин". Началось формирование экипажей. Обучение специалистов будет организовано по самым современным программам, с учетом высокой степени автоматизации процессов управления и эксплуатации роботизированных систем.

Ранее началась подготовка кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов" (первый серийный тральщик, заложенный после головного корабля "Александр Обухов"). Тральщики этого типа предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. "Александриты" имеют уникальный (самый большой в мире) корпус из монолитного стеклопластика, "невидимый" для магнитных взрывателей. Средне-Невский завод должен планово построить 12 кораблей противоминной обороны проекта 12700 за четыре года. Головной – "Александр Обухов" – вошел в состав Балтфлота в 2016-м (на Черноморском и Тихоокеанском флотах несут службу тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов", "Яков Баляев").

Усиление Балтийского флота – российский ответ на расширение в регионе военной активности НАТО. В тематике военно-морских учений "партнеров" присутствует "блокада" российской экономической зоны, то есть судоходства РФ. Американские стратегические бомбардировщики B-52 регулярно совершают полеты над Балтикой, отрабатывают нанесение ракетных ударов по Калининградской области и Санкт-Петербургу, а также постановку морских мин неподалеку от главной базы Балтийского флота РФ (город Балтийск). В боевой обстановке базовые тральщики должны обеспечить развертывание надводных кораблей и субмарин. Стоит отметить, что ВМС США располагают примерно 10 тысячами морских мин типа QuickStrike с максимальной дальностью постановки от точки сброса до 74 км и на глубинах от 12 до 61 метра.

Балтийский флот в последние годы в приоритетном порядке получил более 20 новых кораблей с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. На подходе гиперзвуковое ракетное оружие нового поколения. Базовые тральщики проекта 12700 – не менее революционное вооружение флота.

Кроме "невидимости" композитного стеклопластика для магнитных взрывателей противника, монолитный корпус имеет и другие выдающиеся характеристики: массу в 2,5 раза меньше и прочность в полтора раза выше, чем у традиционного металлического (использовалась немагнитная сталь). Обслуживание и ремонт инновационного стеклопластика значительно дешевле, коррозия отсутствует, боевую пробоину в корпусе можно просто "заклеить". Срок службы при соблюдении норм эксплуатации и модернизации – практически неограничен.

Водоизмещение корабля – 890 тонн, длина – 61,6 м, ширина – 10,3 м, скорость полного хода – 16 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 44 человека. Безопасное плавание при волнении моря до семи баллов. Имеет на борту вполне приличный комплекс ракетно-артиллерийского вооружения, а также навигационное, радиотехническое оборудование и связь, которые обеспечивают безопасное плавание в удаленных районах моря.

Базовый тральщик типа "Александрит" не имеет аналогов в мире, отличается высокой маневренностью и живучестью, предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления, различными видами тралов и дронами, способными находить боеприпасы и другие опасные объекты на разных глубинах. Также разнообразна линейка автономных и управляемых противоминных подводных аппаратов на борту.

Ранее "Александриты" и уникальные роботы-охотники проверены в Средиземном море. В ходе маневров тральщик "Иван Антонов" работал в паре с патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев". Тральщик обнаруживал и обезвреживал мины с помощью подводных беспилотников, а фрегат "Адмирал Григорович" форсировал район по протраленному фарватеру и уничтожал артиллерийским огнем макеты всплывших мин.

В кораблях проекта 12700 петербургский ЦМКБ "Алмаз" воплотил весь опыт строительства и эксплуатации противоминных кораблей в Советском Союзе и в Российской Федерации. Неслучайно к "Александритам" присматриваются в Индии и в ряде других стран.

Вероятный противник тоже не стоит на месте. Минное оружие и средства обнаружения (ликвидации) находятся в постоянном технологическом соперничестве. Так, Балтийское море могут минировать не только стратегические бомбардировщики B-52, но и малозаметные многоцелевые истребители F-35A. Ранее упомянутые американские морские мины Quickstrike предназначены для сбрасывания с воздуха, оснащены комплексом наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM) и устройством обнаружения подводных целей. Система наведения и коррекции курса по сигналу GPS позволяет сбрасывать боеприпасы с большой высоты, на удалении в десятки километров от района установки. В рамках программы Long Range Aerial Delivery of Maritime Mines Пентагон рассчитывает получить унифицированные с Quickstrike морские мины с массой боевого заряда до 907 кг, планирующие после сброса на расстояние более 185 км.