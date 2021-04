США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром

На Западе в деле антироссийских санкций все идет своим чередом: одни их разрабатывают и вводят, другие придумывают способы минимизировать ущерб для себя, пишет колумнист РИА Новости.

Впрочем, в отдельных случаях роли даже совмещаются, то есть ограничения сначала вводятся, а потом их инициаторы начинают барахтаться в попытках выбраться из болота, которое сами себе организовали. Прямо сейчас подобную модель действий демонстрирует Zoom.

Россия же использует календарно новые, но весьма однообразные по существу меры для собственной пользы: от национализации элит до повышения технологической автономности.

В данный момент Вашингтон определяется с кандидатурой спецпосланника, который возглавит переговоры о судьбе газопровода "Северный поток - 2".

По сведениям издания Politico, американский Минюст уже одобрил два очередных пакета санкций против строящегося трубопровода. В новых черных списках фигурирует швейцарская компания Nord Stream 2 AG, отвечающая за строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, и ее руководитель Матиас Варниг.

Ожидается, что проект рестрикций будет представлен на утверждение конгресса в мае. Правда, это не точно, поскольку окончательное решение по новым мерам против трубопровода еще не принято. Очевидно, оно будет напрямую связано с ходом переговоров, эмиссара на которые и ищет сейчас Белый дом. А вестись они будут вовсе не с Россией, а с Европой.

Собственно, в этом и заключается главная проблема для администрации Байдена, на которую консолидированно давят в конгрессе представители обеих партий, требуя любой ценой остановить "Северный поток - 2": Берлин уперся намертво, защищая газопровод. А заявленное демократами восстановление отношений с Европой, серьезно подорванных Трампом, делает нежелательными для Белого дома жесткие конфронтационные шаги.

В результате Вашингтон надеется в переговорах смягчить непреклонность Западной Европы, защищающей стратегический для себя проект. А газопровод тем временем, как напоминают журналисты, достроен уже на 96 процентов.

Хотя есть санкционная тема, где у американцев дела обстоят немного благополучнее. Почти одновременно с инсайдом Politico Bloomberg сообщил о готовящихся новых мерах наказания России за вмешательство в выборы и хакерские атаки. Помимо пополнения очередных черных списков "людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину", администрацией рассматривается возможность высылки "российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием".

Правда, и тут "побочные эффекты" для Вашингтона неизбежны. Как недавно отметил посол России в США Анатолий Антонов, Штаты развязали против отечественных дипломатов визовую войну, отчего обе миссии сталкиваются с трудностями и дефицитом персонала, в том числе технического. Вот только если сотрудники российского посольства "стойко переносят тяготы и лишения" службы, то американцы уже неоднократно жаловались на невыносимые условия, в которых им приходится теперь работать, что включает в себя чистку снега у здания посольства и смешивание дезинфицирующих растворов руками высокопоставленных дипломатов. Дело дошло до прекращения не по политическим, а чисто техническим причинам деятельности двух консульств — во Владивостоке и Екатеринбурге.