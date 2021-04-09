США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром

То, что еще десять лет назад было механизмом технологического торможения "стран-изгоев", ныне превратилось в инструмент стимулирования их развития

На Западе в деле антироссийских санкций все идет своим чередом: одни их разрабатывают и вводят, другие придумывают способы минимизировать ущерб для себя, пишет колумнист РИА Новости.

Впрочем, в отдельных случаях роли даже совмещаются, то есть ограничения сначала вводятся, а потом их инициаторы начинают барахтаться в попытках выбраться из болота, которое сами себе организовали. Прямо сейчас подобную модель действий демонстрирует Zoom.

Россия же использует календарно новые, но весьма однообразные по существу меры для собственной пользы: от национализации элит до повышения технологической автономности.

В данный момент Вашингтон определяется с кандидатурой спецпосланника, который возглавит переговоры о судьбе газопровода "Северный поток - 2".

По сведениям издания Politico, американский Минюст уже одобрил два очередных пакета санкций против строящегося трубопровода. В новых черных списках фигурирует швейцарская компания Nord Stream 2 AG, отвечающая за строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, и ее руководитель Матиас Варниг.

Ожидается, что проект рестрикций будет представлен на утверждение конгресса в мае. Правда, это не точно, поскольку окончательное решение по новым мерам против трубопровода еще не принято. Очевидно, оно будет напрямую связано с ходом переговоров, эмиссара на которые и ищет сейчас Белый дом. А вестись они будут вовсе не с Россией, а с Европой.

Собственно, в этом и заключается главная проблема для администрации Байдена, на которую консолидированно давят в конгрессе представители обеих партий, требуя любой ценой остановить "Северный поток - 2": Берлин уперся намертво, защищая газопровод. А заявленное демократами восстановление отношений с Европой, серьезно подорванных Трампом, делает нежелательными для Белого дома жесткие конфронтационные шаги.

В результате Вашингтон надеется в переговорах смягчить непреклонность Западной Европы, защищающей стратегический для себя проект. А газопровод тем временем, как напоминают журналисты, достроен уже на 96 процентов.

Хотя есть санкционная тема, где у американцев дела обстоят немного благополучнее. Почти одновременно с инсайдом Politico Bloomberg сообщил о готовящихся новых мерах наказания России за вмешательство в выборы и хакерские атаки. Помимо пополнения очередных черных списков "людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину", администрацией рассматривается возможность высылки "российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием".

Правда, и тут "побочные эффекты" для Вашингтона неизбежны. Как недавно отметил посол России в США Анатолий Антонов, Штаты развязали против отечественных дипломатов визовую войну, отчего обе миссии сталкиваются с трудностями и дефицитом персонала, в том числе технического. Вот только если сотрудники российского посольства "стойко переносят тяготы и лишения" службы, то американцы уже неоднократно жаловались на невыносимые условия, в которых им приходится теперь работать, что включает в себя чистку снега у здания посольства и смешивание дезинфицирующих растворов руками высокопоставленных дипломатов. Дело дошло до прекращения не по политическим, а чисто техническим причинам деятельности двух консульств — во Владивостоке и Екатеринбурге.

photo: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

Ну а пока в Вашингтоне своим чередом идет бюрократический процесс, западный бизнес все чаще вынужден вертеться как уж на сковородке.

Прямо сейчас пройти между Сциллой и Харибдой пытается Zoom. Предоставляющая услуги видеоконференций и озолотившаяся на пандемии компания, пытаясь придерживаться актуальной повестки, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Однако уже спустя несколько часов Zoom сделала попытку дать задний ход, заверив, что находится "в процессе развития подхода к рынку". Представитель компании уточнил, что "новые и уже существующие пользователи — как в государственном, так и в частном секторе — могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", а не через дистрибьюторов.

Нервные метания компании можно понять: ее клиентами, приносящими в совокупности солидную прибыль, за прошлый год стало огромное множество связанных с российским государством учреждений, в частности вузы. Теперь они начали массово и экстренно уходить на альтернативные платформы. При этом на органы власти объявленное нововведение никак не повлияло, поскольку они и так не являлись пользователями сервиса.

В общем, инновация стала для Zoom чистым выстрелом себе в ногу, поскольку повлекла за собой массовый отток крупных коммерческих клиентов к конкурентам, не вызвав ни малейших неудобств для самого российского государства. А заодно Москве был преподнесен очередной внушительный аргумент в пользу необходимости перехода российских граждан и организаций на отечественные IT-разработки.

За последние годы тема санкций стала привычным и зачастую малоинтересным фоном как для разнообразных процессов внутри России, так и для международных отношений. Но в этой обыденности почти незамеченными остались принципиальные изменения, которые претерпела за прошедшее время сама природа данного феномена.

В глобализованном однополярном мире санкции действительно являлись инструментом укрепления существующей системы. Жить даже под самыми суровыми ограничениями было можно, что многие годы доказывали и Иран, и КНДР, вот только цена за это платилась немалая — и качеством жизни граждан, и потерями национальной экономики, и технологическим отставанием.

Санкции тогда означали вычеркивание страны из современной развитой цивилизации с появлением на каждом шагу проблем, будь то трудности в реализации высокотехнологичных проектов из-за нужды в иностранных компетенциях или банальная невозможность расплатиться в магазине банковской картой из-за недоступности SWIFT и отсутствия национальной альтернативы.

Запущенный семь лет назад маховик антироссийских санкций ставил своей задачей оказать аналогичный эффект и на нашу страну. Но вместо этого процесс постепенно превратился в самоцель, а затем и вовсе стал способствовать прямо противоположному результату.

Санкции размывают как западное единство, так и в целом мировую систему с лидирующим положением США в ней. То, что еще десять лет назад было механизмом технологического торможения "стран-изгоев", ныне превратилось в инструмент стимулирования их развития.

Остается только предполагать причины, по которым Вашингтон продолжает разгонять ставший откровенно вредоносным для него процесс. Возможно, американский истеблишмент в своей зашоренности просто не видит истинное существо происходящего. А возможно, даже осознавая реальность, там уже просто не могут остановиться, несмотря на то, что их собственные действия быстро ведут к окончательному разрушению гегемонии Соединенных Штатов в мире.

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