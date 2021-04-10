История одного поражения: Цихедидское сражение

О мужественности и самоотверженности в бою грузинского народа и его правителей, рассказывает колумнист Sputnik Грузия, историк Вано Сулори

Известный своим непревзойденным мужеством картлийский царь Свимон I в 1561 году решил освободить занятый иранцами Тбилиси. За помощью он обратился к кахетинскому царю Левану, который послал ему войско под командованием своего сына Георгия.

Картлийское и кахетинское войска разбили лагерь близ Дзегви – у Цихедиди, куда из Гяндзы двинулась многочисленная рать кызылбашей, возглавляемая султаном Шахверди Зиад-Оглы.

По приказу царя Свимона вокруг лагеря вырыли траншеи, а там, где траншей не было – в Мухатгверди – поставили часовых, которыми командовал Германозишвили.

Царь предполагал, что направлявшийся из Тбилиси враг будет вынужден обойти траншеи и пойдет по мухатгвердской дороге, а оттуда о приближении врага цихедидскому лагерю сообщит Германозишвили.

Шестого апреля наступал день Пасхи. Германозишвили уговорил отряд часовых пойти вместе с ним в мухатгвердскую церковь на заутреню. Султан Шаверди этим воспользовался, провел войска через оставленный без наблюдения Мухатгверди и напал на спящий лагерь грузин.

И хотя пока картлийцы и кахетинцы успели прийти в себя, персы многих из них перебили, к чести царевича Георгия и царя Свимона нужно сказать, что они все же сумели собраться и оказать врагу достойное сопротивление.

Правым флангом войска командовал царь Свимон, левым – кахетинский царевич Георгий. Грузины сражались мужественно и самоотверженно, и сумели получить преимущество в бою.

Царь Свимон со своими воинами вторгся глубоко в ряды кызылбашей и вынудил врага бежать. Персы уже спасались бегством, когда как гром среди ясного неба пронеслась весть о гибели царевича Георгия. Оставшиеся без командира кахетинцы в панике покинули поле боя и вернулись назад. Отступление не прошло мимо внимания врага, султан Шахверди повернул войско и со всей силой атаковал остатки подразделений царя Свимона…

Врагу победить уже было несложно. А Свимон с малочисленным окружением укрылся в Гори.

Султан Шахверди одержал победу в Цихедидском сражении, но кызылбыши сами понесли значительные потери. Поэтому он отказался продолжать поход и вместе с пленными и трофеями вернулся в Гяндзу.

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