"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике

На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской компанией ST Engineering и BAE Systems на разработку военной техники для Заполярья. Выяснилось, что современных машин подобного типа у американцев просто нет, а те, что имеются, давно устарели. Командование рассчитывает испытать новинки уже в августе. О том, что о них известно, — в материале Андрея Коца для РИА Новости.

Арктика — серьезный вызов для любой армии. Сверхнизкие температуры, торосы, дрейфующие льдины, отсутствие инфраструктуры, затрудненная логистика, длительная полярная ночь — все это сильно осложняет развертывание крупной войсковой группировки.

В годы холодной войны США, в отличие от СССР, не уделяли этому региону достаточного внимания, поэтому сегодня в распоряжении Пентагона — единственный исправный ледокол Polar Star. У России — более 40 судов этого типа. Кроме того, у американцев там фактически нет военных баз.

Не хватает и техники для cухопутных войск, способной перевозить грузы и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные тягачи-вездеходы, подходящие для этого, — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины этого типа сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.

Армия решила обновить парк арктической техники и объявила конкурс в рамках программы ColdWeather, All-Terrain Vehicle (CATV, вездеход для холодного климата). Пентагон готов потратить на разработку, строительство и испытания перспективного тягача 6,6 миллиона долларов в 2021-м финансовом году и 9,25 миллиона — на закупку 110 единиц CATV.

Потом парк увеличат до 163 вездеходов. Прототипы ждут к 14 июня. С августа до конца декабря — испытания на полигоне на Аляске. Победителя определят в 2022-м финансовом году.

Как ожидается, CATV представят в четырех вариантах. Вездеход общего назначения должен брать на борт не менее девяти солдат, не считая водителя, а также располагать оборудованием и припасами на три дня автономных действий.

Санитарный вариант с медицинским оборудованием рассчитан на двоих медиков, двоих лежачих и четверых легкораненых пациентов. Командный вездеход оборудуют современными средствами связи и управления войсками. Наконец, грузовой — для транспортировки крупногабаритного военного оборудования на большие расстояния.

Участники конкурса опираются на предыдущие разработки. Oshkosh и ST Engineering взяли за основу двухзвенный тягач Bronco 3. Эта машина более 20 лет состоит на вооружении британской армии, участвовала в боевых действиях в Афганистане.

У Bronco 3 — противопульное бронирование, турель с пулеметом, V-образное днище, ослабляющее урон при подрыве на мине. Вездеход преодолевает водные преграды со скоростью пять километров в час.

BAE Systems предложат новинку на базе двухзвенного тягача Beowulf, во многом аналогичного Bronco 3 и SUSV, однако с большей грузоподъемностью.

В опубликованной месяц назад "Арктической стратегии" американцы открыто заявили о стремлении потеснить в регионе Москву и Пекин. Особую обеспокоенность у Пентагона вызывает Россия, располагающая самым крупным в мире ледокольным флотом, сетью военных баз в северных широтах и богатым арсеналом техники, способной без доработок действовать при экстремальном холоде.

В парадах Победы постоянно участвуют арктические модификации отечественных систем ПВО: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СА", а также специальные версии машин обеспечения.