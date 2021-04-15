Британские "Тайфуны" в Румынии помогут эсминцам США взбаламутить Черное море

Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook с группой авиаподдержки в составе шести британских истребителей спешат на очередную "черноморскую вахту", под предлогом "российской военной активности на границах Украины". Россия готовит ответные меры.

Американские эсминцы типа Arleigh Burke (Roosevelt и Donald Cook) с крылатыми ракетами Tomahawk будут выполнять задачи в акватории Черного моря с 14-15 апреля до 4-5 мая. В поддержку этой миссии Великобритания отправила на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" шесть многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, способных нести высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности (для поражения защищенных командных пунктов). Общая цель Вашингтона и Лондона – сдерживание "российской агрессии" против Украины. Кроме того, ожидается отправка на Украину до 100 британских пехотинцев. По данным ВСУ, украинско-британские командно-штабные учения Cossack mace 2021 состоятся с участием более 1 000 военнослужащих из пяти государств НАТО. Маневры посвящены отражению на украинской территории масштабного наступления вооруженных сил "страны-агрессора".

В Конгрессе США 13 апреля заявлено об отправке в Германию дополнительного контингента в составе 500 американских военнослужащих, и в дальнейшем в Европу перебросят многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35. Все для "сдерживания" РФ.

Пока неизвестно, какие корабли задействуют в Черном море в активной фазе крупномасштабных учений Армии США Defender Europe 21, однако четыре воздушно-десантные операции с участием 7 000 военнослужащих пройдут в середине мая на территории Болгарии и Румынии. Поддержка ВМС США предсказуема.

Под знаменами Defender Europe-21 к маю соберутся 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. Россия вынуждена адекватно реагировать на очевидные факты и реальные угрозы.

Русский "тир"

Все вошедшие в Черное море корабли США и НАТО берутся на постоянное сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ – это аксиома. Россия готова к прибытию двух американских ракетных эсминцев и значительному усиления британскими истребителями авиакрыла НАТО в Румынии.

Над акваторией Черного моря стартовали масштабные совместные учения двух "воздушных армад" – авиации Южного военного округа (ЮВО) и Морской авиации ЧФ. Фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, многоцелевые истребители Су-27СМ и Су-30СМ отрабатывают ракетные пуски и бомбометание по морским целям на предельно малых высотах, прикрытие и сопровождение кораблей ЧФ, которые выполняют боевые задачи по предназначению. C каждой новой задачей меняются тактический фон, состав разнородной группировки сил вероятного противника. Любые серьезные маневры – это фантастическая многомерность, круглосуточное напряжение десятков тысяч специалистов на боевых постах, очевидное технологическое и боевое превосходство или наоборот. Вне зависимости от времени года, военные учения отличаются от настоящей войны лишь тем, что люди не гибнут.

В апреле для повышения боевой устойчивости оперативно-тактическая авиация окружного объединения ВВС и ПВО перебазирована на оперативные аэродромы, то есть рассредоточена. Контрольные мероприятия охватывают все войска ЮВО, и направлены на повышение уровня боевой и оперативной подготовки с учетом сложной обстановки в зоне ответственности.

Кроме авиации, надводных кораблей и субмарин российского флота, черноморскую акваторию надежно контролируют (простреливают насквозь) береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", небо над морем чутко сканируют системы ПВО С-400 "Триумф". Западные эксперты отмечают тотальное военное превосходство России в регионе и делают выводы: Черное море – это русский "тир", а корабли ВМС США в нем – легкие мишени.

Мутные партнеры

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 апреля заявил, что США являются противником России, так как Вашингтон делает все возможное, чтобы подорвать позиции Москвы в мире – США и НАТО сознательно подталкивают Киев на конфронтацию с РФ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 14 апреля сообщил, что угроза терактов на территории российского Крыма сохраняется из-за "деструктивной деятельности США, контролируемого ими блока НАТО". Разумеется, подобное "сдерживание" Москву не устраивает. И пока "партнеры" не вернутся в объективную реальность, Россия будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы.

Как "партнер с расширенными возможностями" альянса, Украина запланировала на 2021 год восемь совместных военных учений вблизи Крыма, с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих.

Россия отвечает. Действия Вооруженных сил РФ в последние две недели – недоступная альянсу по скорости переброска к западным границам двух армий и трех дивизий ВДВ – это сигнал, прежде всего, Вашингтону и Брюсселю. Американцы насчитали (издалека, с беспилотников) 87 тысяч личного состава, 18 оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", 1 100 танков (Т-72Б/Б2/Б3, Т-80БВ/БВМ, Т-90А), 2600 бронемашин (БТР-82А, БМП-3, "Тигр"), 1 170 единиц ствольной артиллерии ("Мста-Б", "Акация", "Пион"), 400 систем залпового огня – "Град", "Смерч", "Солнцепек".

А пока на российской стороне – даже Конвенция Монтрё, которая значительно ограничивает суммарный тоннаж (не более 45 тысяч тонн) и время пребывания в Черном море (не более трех недель) боевых кораблей нечерноморских стран. Заметим, американские эсминцы Roosevelt и Donald Cook имеют суммарное водоизмещение менее 20 тысяч тонн.

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