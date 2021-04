Кто виноват: Китай бьет Америку на ее поле

Китайская идейная бомбардировка по поводу прав человека происходит в глобальном масштабе прямо сейчас: проходят конференции, вот только одна из них, в Чанчуне. Далее идут публикации экспертов по итогам конференций, официальные заявления… Причем в этом году все куда серьезнее и масштабнее, чем в прежних аналогичных случаях, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Уже давно каждый год по весне Госдепартамент США публикует свой доклад о том, как соблюдаются права человека во всем мире (нынешняя публикация пришлась на 30 марта). Затем этот доклад вдумчиво изучают китайцы (начиная с раздела о своей стране, конечно) и через несколько дней дают свой ответ: в том, что касается прав человека в США — прежде всего, а затем немного о себе. К этой ритуальной весенней перекличке все давно привыкли.

Заметим, ответная правозащитная бомбардировка Китая в этом году традиционно началась в праздник Цинмин. Это День поминовения усопших, когда приводят в порядок могилы предков и устраивают многие прочие ритуалы (кстати, в нашей цивилизации такой день тоже есть). В этом году Цинмин пришелся на 4 апреля, как раз когда в стране начали давать свой ответ Америке. К концу нашего разговора мы к этой теме непременно вернемся.

А пока посмотрим, в чем разница с прошлогодними ритуалами (речь не о Цинмине, а об обмене любезностями насчет прав). Разница в масштабе, но не только. Дело в том, что в конце июня 1921 года состоялся первый съезд ныне правящей Компартии Китая, то есть этой организации вот-вот исполнится 100 лет. Размах нынешних и особенно будущих мероприятий можно представить, а сейчас разговор — раз уж такое дело — зашел о том, как эта партия воздействовала на права человека в стране в целом после прихода к власти в 1949 году и особенно в последнее время.

Мысли тут такие: китайский народ имеет прав человека больше многих прочих, потому что (добавим — ну пусть только в последние лет 30 из 100) укрепляются чувства свершенности личных (пусть скромных) замыслов, счастья и безопасности. Далее: в Китае всегда считали ключевым право человека на поддержание своего существования и на развитие страны.

Еще мысли: Китай делами способствует глобальному продвижению прав человека, поскольку укрепляет принципы равенства и взаимного доверия, включенности людей в жизнь общества и взаимного их обучения, сотрудничества — в общем, коллективного развития. (Это из выступлений зарубежных экспертов, которые на упомянутой выше конференции в Чанчуне составили немалую часть.)

А их местные коллеги напомнили, что Китай не только победил этой зимой "крайнюю" бедность, но и участвует в международном сотрудничестве по борьбе с нищетой. И еще отстаивает право каждого на жизнь и здоровье, поэтому предложил концепцию сотрудничества под лозунгом "здоровье для всех".

Если кому-то кажется, что все это звучит совсем экзотично в контексте разговоров о правах человека, то для более привычной и успокаивающей картины достаточно вернуться к американскому докладу. Из него вы узнаете, что нарушаются права протестующих в Китае, Белоруссии, Нигерии и Венесуэле и далее везде или что… ну все как всегда.

А вот и не все как всегда. В нынешнем году можно рассмотреть новшества: все ближе к голове списка выходят совсем иные права. Сексуальных меньшинств, например. И нет никаких сомнений, что процесс продолжится: то, что вчера было агрессивной экзотикой сект (веганство, например), завтра станет не просто частью списка неотъемлемых прав человека, а будет навязываться Госдепом тем, у кого мало сил сопротивляться. Причем незаметно право вегана не есть мясо будет заменено его правами заставлять других людей питаться только растительностью.

И нет никаких сомнений, что идеи типа уничтожения производств ради спасения планеты тоже будут подниматься все выше в списках прав человека, продвигаемых Америкой. Напомним, что при нынешних ее властях это самое продвижение называют главной задачей внешней политики страны.

То есть суть события в том, что в одной большой и мощной стране — США — существует один постоянно обновляемый и корректируемый список прав, а в другой, не менее мощной стране происходят совсем другие обновления и корректировки. И мы в итоге имеем два все более расходящихся комплекта этих самых прав.

Да, но ведь когда-то считалось, что права одни для всех граждан мира? И известный документ называется Всеобщая декларация прав человека, принят ООН в 1948 году.

Но с тех пор выяснилось, что каждая страна, группа стран и еще множество организаций, а также отдельные замечательные личности продвигают свое понимание того, какие права первые и главные, а какие — так, пустяки. Для таких дискуссий существует миллион площадок, главная из которых — нелюбимый американцами Совет по правам человека ООН. Нелюбимый потому, что там все равны, каждый может продвигать свой список, да еще и собирать под своей точкой зрения много подписей всяких и разных стран.