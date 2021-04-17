Три испытания шаха, или История поединка Георгия Саакадзе со львами

Об исполинской силе и неординарном уме Георгия Саакадзе, а также испытаниях, устроенных великому грузину шахом Аббасом I, рассказывает колумнист Sputnik, историк Вано Сулори

Георгий Саакадзе, в 1612 году убежавший из Грузии в Иран, встал на службу к шаху Аббасу I. "Тень аллаха", который хорошо знал о прозорливости и храбрости Саакадзе, с радостью принял беженца и даже приблизил его. Приблизил настолько, что, по преданию, он без Великого Моурави даже не садился за стол и постоянно держал его рядом с собой. И Саакадзе "покорно" не отходил от Иранского льва.

Несмотря на то, что шах был осведомлен об исполинской силе и неординарном уме Саакадзе, червь сомнения все же не давал ему покоя. Решив воочию убедиться в достоверности слухов, он решил устроить ему три испытания.

Однажды, во время застолья, шах сказал Саакадзе, что тот слишком угрюм и хочет его развеселить. Слуги поднесли восемь мешков, полных серебряных монет, и положили у ног повелителя. Шах обратился к грузинскому силачу, мол, если сумеешь поднять одновременно все восемь мешков и донести их до двери, то и деньги будут твои, и самому тебе называться исполином.

Саакадзе выполнил задачу без особого труда. Шах был восхищен, а присутствовавших там грузин душила зависть, что их соотечественник в один момент стал обладателем огромного богатства.

Прошло время. В один прекрасный день, по приказу шаха Аббаса, на главной площади Исфахана были устроены поединки на татами.

Персы вывели своего непобедимого великана, который захотел побороться с грузинами. Вскоре он всех их положил на лопатки. Восхищенные возгласы персов достигали небес.

И тогда шах Аббас приказал выйти на татами Георгию Саакадзе. Последний переоделся и приготовился к бою.

Поединок длился недолго. Саакадзе поднял в воздух, как ребенка, персидского великана и бросил его на ковер.

Спустя какое-то время шах спросил Саакадзе, какое оружие, по его мнению, пригодится человеку, попавшему в беду.

– Все пригодится, что в этот момент окажется под рукой, – ответил, оказывается, Великий Моурави.

Об этом разговоре вскоре все забыли, кроме Иранского льва, который готовил Саакадзе третье испытание.

Однажды Георгий гулял в саду. У него с собой был лишь небольшой кинжал, который он никогда не снимал с пояса. Неожиданно откуда-то выбежали два голодных льва и напали на погруженного в раздумья Саакадзе. Мгновенно опомнившийся грузинский исполин отреагировал грамотно.

Одному льву он закинул в пасть свою шапку, а второму – перерезал горло. И пока первый зверь пытался освободить пасть от шапки, Саакадзе заколол и его.

В результате оба льва упали наземь замертво. А сам Георгий, как ни в чем не бывало, спокойно вытер окровавленный кинжал о львиную гриву и продолжил путь.

За всем этим наблюдал, оказывается, затаившийся неподалеку шах, который лично убедился, как Великий Моурави мужественно и хладнокровно расправился с двумя голодными хищниками. И с тех пор у "Тени аллаха" не возникало желания устраивать испытания грузинскому смельчаку.