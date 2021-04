Россия стягивает корабли разных флотов в Черное море – зачем?

Если сравнить Черное море с шахматной доской, то "фигур" у РФ больше, и они заметно эффективнее в предложенной Западом военно-стратегической игре.

Группа из 15 кораблей Каспийской флотилии утром 17 апреля прошла под Крымским мостом по Керченскому проливу и направилась в назначенный район Черного моря. Отряд совершил межфлотский переход, преодолел 13 шлюзов Волго-Донского канала и перешел в оперативное подчинение Черноморского флота (ЧФ).

В этот же день из Босфорского пролива в Черное море вошли два больших десантных корабля (БДК) Северного флота – "Александр Отраковский" и "Кондопога", позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота: "Калининград" и "Королев". С учетом семи больших десантных кораблей в составе ЧФ российская группировка БДК в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев со штатным вооружением и бронетехникой (более 100 танков). Однако не следует сбрасывать со счетов и десантные катера.

Силы Каспийской флотилии, Балтийского и Северного флотов во взаимодействии с ЧФ участвуют в масштабных маневрах, организованных с учетом непростой обстановки в зоне ответственности. И способны крылатыми ракетами "Калибр" реализовать "ливийский сценарий" или "бурю в пустыне" в радиусе 2 000 километров, то есть уничтожить агрессора на территории любой из европейских стран. Привлечены также подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. К юго-западным границам России также переброшены две общевойсковые армии и три дивизии ВДВ, ударная авиация Южного военного округа. Крымская группировка войск и сил на суше, на море и в воздухе отрабатывает "горячую встречу" морских и воздушных десантов вероятного противника.

В Восточной Европе разворачиваются учения Армии США Defender Europe 21 с участием 30 тысяч военнослужащих из 26 стран, активная фаза в Черноморском регионе запланирована на май. К этому времени прибудут британские боевые корабли – эсминец и противолодочный фрегат, вооруженные американскими противокорабельными ракетами "Гарпун", зенитными ракетными комплексами Sea Wolf с дальностью поражения аэродинамических целей до 80 километров. Известно, что корабли британских ВМС в Черноморской акватории готовы поддержать многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35 с борта авианосца "Королева Елизавета" в Средиземном море.