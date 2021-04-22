Для чего переброшены в Прибалтику десятки истребителей ВВС США

Вашингтон считает переброску российских войск на территории РФ и временное закрытие некоторых районов территориальных вод России для иностранных боевых кораблей неспровоцированной эскалацией. Но в это же время истребители ВВС США в странах Балтии агрессивно отрабатывают авиаудары "на переднем крае" – в 150 километрах от Санкт-Петербурга и за 6 000 километров от атлантического побережья Америки. Россия адекватно отвечает на реальную эскалацию и очевидные военные угрозы – системы ПВО С-400 и С-350 Западного военного округа от взлета до посадки контролируют полет каждого американского истребителя.

Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибыли в Эстонию для отработки в воздушном пространстве республики взаимодействия летчиков с авианаводчиками, нанесения авиаударов по переднему краю и перехвата воздушных целей. Зона проведения учений 21 апреля охватывает окрестности авиабазы Эмари, острова Сааремаа и Хийумаа, то есть преимущественными целями авиаударов являются корабли вероятного противника.

Подобные учения ВВС США проводят в странах Балтии регулярно, якобы для проверки боеготовности. И все же Латвии, Литве и Эстонии никто не угрожает, и ничто не мешает американским летчикам 48-го истребительного авиакрыла повышать свою боеготовность в точке постоянной дислокации – на авиабазе Лакенхит в Великобритании (или на родине – в США). В действительности Балтийская локация избрана Пентагоном для отработки агрессивных операций в отношении России. Тактическая бессмысленность подобных маневров способна привести к региональному кризису. В одном из полетов американский истребитель может случайно сбиться с курса, нарушить границу РФ. И попасть под удар российских систем ПВО, для которых воздушное пространство стран Балтии абсолютно прозрачно и простреливаемо.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию прямо предупредил партнеров, что организаторы любых провокаций против коренных интересов безопасности России "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Концентрация Вооруженных сил РФ, например, в Черноморском регионе позволяет Пентагону и НАТО поближе рассмотреть российские невербальные инструменты убеждения и принуждения к миру.

Пролетное задание

Несколько десятков истребителей F-15 и F-16 ВВС США 19 апреля на неопределенное время переброшены из Великобритании в Польшу, на 32-ю авиабазу близ города Ласк, которая находится в 310 километрах от белорусского города Брест. Отсюда удобнее отрабатывать воздушные операции с участием более крупных формирований.

Россия на любом из направлений вблизи своих границ имеет подавляющее – количественное и качественное – военное превосходство. И способна оперативно создать мощнейшую войсковую группировку для сокрушительного ответного удара (даже без применения ядерного оружия).

Переброску американских бомбардировщиков в Балтийский регион пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби оценил, как стандартные учения, никак не связанные с ситуацией на границе между РФ и Украиной. Однако Россия внимательно следит за руками партнеров, заявления которых изрядно обесценились в последнее время. Владимир Путин выразил надежду, что "никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

Совпадение?

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь" совершенно "случайно" выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря 20 апреля, когда американские истребители уже перебазировались в Польшу. В Минобороны РФ отметили, что прикрытие Ту-160 обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации, продолжительность полета "стратегов" составила восемь часов (то есть самолеты накрутили несколько "эллипсов" над Балтикой). Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. И все же, боевое патрулирование российской стратегической авиации – технология укрепления стабильности.

В полете стратегические ракетоносцы Ту-160 отрабатывают выход на рубеж пуска крылатых ракет по объектам вероятного противника. И если кому-то в Варшаве, Вильнюсе, Риге или Таллине кажется, что американские истребители делают балтийских союзников сильнее, это ошибка. Концентрация ударной авиации США вблизи российских границ делает принимающие страны по-настоящему опасными для жизни и очень уязвимыми. Ведь Ту-160М может нести в отсеках 45-тонный арсенал, или до 12 малозаметных и высокоточных крылатых ракет Х-101 дальностью до 5500 км, которые можно применить, не входя в зону действия ПВО противника. Обычная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а специальная (Х-102) оснащена термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. Два "стратега" Ту-160 – это 24 крылатых ракеты, и можно легко представить масштаб разрушений на авиабазах Ласк, Эмари и других в ситуации реального военного конфликта с Россией.

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