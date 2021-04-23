Невыученные уроки истории. Колонка Дмитрия Медведева

"Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом" (Сунь Цзы. Искусство войны).

"Слышать собеседника": что посоветовал Медведев США в налаживании диалога с Россией?>>

За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис. Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях — "кризиса кризисов". В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания веса каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения.

Подобное уже происходило в нашей общей истории. Правда, время было несколько иным, чем сейчас, а местом действия был Карибский бассейн, но суть происходящего была очень схожей.

Внешняя политика США того времени вынуждала нашу страну соответствующим образом реагировать. В конце 1950-х и начале 1960-х это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, в Южном Вьетнаме, в Ливане. И в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над Островом свободы. И во многом другом.

Сегодня же это — антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие "Северному потоку - 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно.

Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту.

В начале 60-х ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. США, как известно, пошли на дальнейшую конфронтацию: стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение. Этот кризис получил название Карибский. В его рамках есть два основных момента.

Первый. Долгосрочный ответ — это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов. Прежде всего это был показ и, что еще важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира.

Второй. Ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими мудрость компромисса, а следовательно — готовыми идти на уступки.

В какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то — нет, но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов.

После разрешения Карибского кризиса за весь XX век не возникало ситуаций, когда две страны находились так близко от войны. Потому что обе усвоили урок: сотрудничество в разрешении международных проблем лучше конфронтации.

Но сегодня ситуация несколько иная: США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других. А в настоящий момент — и в риторике нового президента.

Новая стратегическая реальность — нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона — во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира.

Новая же тактика американской администрации: одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой — увеличивать давление. Она может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском "миссионерстве". "Мы всегда правы, вы должны нас слушаться". А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный "урок".

Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов. И тут же началась жесткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины, милитаристские заявления руководства США, переброску военной техники в наш регион. Проще говоря — обострение ситуации.

Очевидно, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться. Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков — стран НАТО и стран Варшавского договора.

Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез. Соединенные Штаты, прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога.

Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимыми с ними. Например, Китай или Россия.

На повестке дня стоит вопрос: обретет ли сегодняшняя американская администрация мудрость компромисса, к которой пришли лидеры стран — участниц Карибского кризиса 60-х годов прошлого века?

И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?

Таких моментов три.

Во-первых, осознание цены "рокового решения". Если ущерб от победы будет настолько большим, что поставит вопрос о дальнейшем существовании победителя, то это не победа.

Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы.

И, в-третьих, самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус.

Именно поэтому риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому.

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