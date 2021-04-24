Золотая эра Грузии: самая большая и богатая в Европе

О золотом веке в Грузии и мощи государства с политической, социальной и культурной точек зрения рассказывает колумнист Sputnik, историк Вано Сулори

На стыке XII –XIII веков в Грузии была настоящая золотая эра, и наша страна являлась одним из сильнейших государств Европы. Это была эпоха, когда мы занимали особое место на континенте, с военной, финансовой и культурной точек зрения. Предлагаем интересные факты о золотой эре Грузии.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Настенная карта Грузии

• В начале XIII века территория Грузии составляла примерно 300 тысяч квадратных километров (включая вассалов – примерно 600 тысяч квадратных метров), и по этим данным она была третьей страной на Европейском континенте. А после того, как в 1202 году распалась Византийская империя, наша страна по территории уступала только Римский империи.

Тут же следует сказать также, что Римская империя была конгломератом Германского, Бургундского, Итальянского и Чешского королевств, а не мононациональным государством.

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI Информационный центр для туристов в Тбилиси

• На стыке XII –XIII веков население мира составляло примерно 400-450 миллионов. Из них жителями Европы были 60-75 миллионов человек.

В это время население Грузии достигало 5,4 млн (а включая вассалов – 12 млн). По этим данным, Грузия в Европе отставала лишь от Римской империи и делила второе и третье места с Францией.

• В те времена в Тбилиси проживало от 100 000 до 130 000 человек. Столица Грузии была второй по размеру столицей в Европе и уступала лишь Константинополю. Грузия являлась самой густонаселенной страной Европы – 257 человек на один квадратный километр.

photo : courtesy of National Library of Georgia Рисованная открытка из серии Уходящий Тифлис. Шайтан-базар (Мейдан). Оскар Шмерлинг

Военные силы Грузии по оснащенности, уровню подготовки, количественно и качественно были самой сильной армией Европы. Грузия располагала потенциалом вывести одновременно 90-100 тысяч воинов – даже в том случае, если из каждых 10 семей вышло бы по одному воину.

И это тогда, как:

• Римской империи, которая была гораздо больше Грузии, с трудом удавалось вывести более 50 тысяч воинов;

• Англия, в случае войны, едва могла собрать 10 тысяч человек;

• А численность войска Франции редко превышала 30 тысяч.

© Sputnik / Levan Avlabreli Памятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии.

Известно, что царица Тамар и Лаша-Георгий не раз выводили на поле боя 90-тысячное войско. Более того, Грузия побила своего рода мировой рекорд по количеству участников в одном сражении. Лаша-Георгий вывел против монголов 30 тысяч рыцарей.

• Грузинский царь Давид Агмашенебели был одним из первых монархов в Европе, который создал царскую гвардию. До Грузии эту идею осуществила лишь Византия.

• Грузия являлась первой страной, где была запрещена смертная казнь. Кроме того, царица Тамар запретила пытки заключенных, что также было абсолютно беспрецедентным фактом. Единственный человек, кто в период ее царствования была физически наказан – предатель Губаз Таоэли. Давид Сослан, зная великодушие своей супруги, выколол глаза непокорному князю до того, как Тамар узнала об аресте Губаза.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Девушка смотрит на экран монитора, рассматривая картину с изображением Царицы Тамар

• Идея парламентаризма впервые возникла в Грузии, когда в эпоху царицы Тамар политическое объединение Кутлу – Арслана потребовало создания "Палаты".

В пересчете на франки, без учета вассалов, ежегодный доход собственно Грузии составлял 3 750 000 золотых франков. Речь только о денежных доходах, и сюда не входит стоимость военных трофеев (оружия, лошади, драгоценные камни).

Что самое интересное:

• В ту эпоху доход Малой Азии (султанат Иконии и царства распавшейся Византии, вместе взятые) составлял 2 475 000, а Ирака – эквивалент 2 250 000 франков в динарах.

• В 1300 году доход короля Англии достигал 4 000 000 золотых франков, а в 1311 году доход Франции не превышал 3 000 000 франков.

photo: GN Museum / FB Монета эпохи грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя)

"Десятина", то есть – 10%, от поступивших в королевскую казну сумм и военных трофеев выдавалась неимущим, вдовам и сиротам и инвалидам. Такой "социальной политикой" не мог похвастаться ни один европейский монарх того времени.

Наша страна, с политической, социальной, культурной точек зрения, достигла высшей ступени на 2-3 столетия раньше Италии и начала эпоху ренессанса. Если бы не набеги монгольских орд, у грузинского золотого века было бы логическое продолжение.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.