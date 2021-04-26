Лайнер "GEORGIA" в политической турбулентности, или Разные сплетни грузинской оппозиции

Если государство – это лайнер, то как же им управлять в зоне турбулентности? Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили размышляет о работе экипажа политического лайнера "Georgia" и разбирает по полочкам сплетни оппозиции

Со времен СССР до недавней поры Грузия жила этапами правления – Мжаванадзе, Шеварднадзе, Патиашвили, опять Шеварднадзе, Саакашвили, Иванишвили. Президент Грузии Гамсахурдия был очень недолго, поэтому этапом его правление никак не назовешь, а президенты Маргвелашвили и Зурабишвили останутся в истории, скорее, как политики правления Иванишвили… Кстати именно после ухода последнего из большой политики лайнер "GEORGIA" вошел в зону политической турбулентности, конца которой пока не видно…

В отсутствие относительной стабильности, первый и второй "пилоты" должны покрепче держать штурвал и принимать ситуационные нестандартные, не предусмотренные инструкцией решения. Поясню, для меня пилоты - это премьер Ираклий Гарибашвили и его тезка, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Оба – представители команды Иванишвили, именно им предстоит в ближайшее время осуществлять мобильное руководство Грузией. И кроме политической воли от них ждут максимум креатива, способного решать возникающие одна за другой проблемы.

А проблем, будем честны, у страны немало, и они не из легких: эпидемия коронавируса, экономический кризис и инфляция, саботаж оппозиции, требования западных партнеров - соответствовать евроатлантическим стандартам и проводить демократические реформы. А тут еще комплекс неновых геополитических проблем, связанных с Абхазией, Южной Осетией, с демаркацией грузино-азербайджанской границы и комплексом Давид-Гареджи, непростые отношения с Россией (с которой нет диалога, прямых авиарейсов и дипотношений, зато есть визовый режим, торговля и автомобильное сообщение)...

Высший пилотаж необходим сегодня грузинскому руководству, чтобы не сорваться в пике, лавируя между Россией и Западом, не допустить украинизации событий в Грузии или из-за Грузии, обойти грозовой между фронт между РФ, США и ЕС. От России у Грузии поставки пшеницы, денежные переводы и желанные туристы, от Америки и Евросоюза - безвиз с шенгенской зоной, полученное недавно разрешение на трудоустройство десятков тысяч эмигрантов в Германии и Франции и достигнутое грамотными действиями доверие коллективного Запада.

Ну, не будем кривить душой, только при непосредственном вмешательстве европейских дипломатов радикальная оппозиция согласилась уйти с улиц в парламент, правда, остались и те, кому спокойствие в стране невыгодно – один Саакашвили чего стоит…

Так много партий и мнений в этой небольшой стране, что верить многочисленным "политологам" просто нельзя: их аккурат по одному на каждого политика.

При этом никто не отменяет горячий грузинский темперамент - события всегда развиваются стремительно. И правящая партия, и соратники Саакашвили принимают такие неординарные непредсказуемые молниеносные решения, что часто попадают впросак: сначала делают, потом – думают. Волей-неволей грузинские эксперты превратились в телекомментаторов, составив конкуренцию профессиональным телеведущим. При этом, ни одни, ни другие не могут догнать происходящее, потому что ранее практиковали исключительно исполнение заказов, на раздувании скандалов.

Анализ и прогнозы на перспективу – это уже не про Грузию. Самый свежий пример: переход председателя парламента Талаквадзе в вице-спикеры представлен нашими "недоэкспертами" как очередной шаг к полному развалу "Грузинской мечты". Хотя если внимательно приглядеться, можно выдвинуть более жизнеспособную и адекватную версию происходящего: пилоты Гарибашвили и Кобахидзе, сейчас работающие в зоне турбулентности, скорее всего, готовят Талаквадзе стать кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии… И если это так, должность генсека "Грузинской мечты" тоже может перейти от Каладзе к Талаквадзе… И где тут крах "Мечты"?! Скорее, некая кадровая ротация.

Еще одна смешная политическая сплетня - оппозиция предполагает, что "захворавший от переутомления" Каладзе обижен, что его не назначали премьер-министром. По их версии, он должен поправить здоровье и обязательно создать свою партию. Тогда Гарибашвили станет как Иванишвили - премьером и председателем правящей партии одновременно, а Кобахидзе возглавит Конституционный суд... И вот тут на месте оппозиции я бы особо не радовался: Кобахидзе в роли председателя Конституционного суда в состоянии создать оппозиции гораздо большие проблемы, чем они есть сейчас. Уверен, в новом амплуа обязательно всплывет и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе…

То ли еще будет: по евроатлантическому курсу лайнер "GEORGIA" ждут и воздушные ямы, и грозовой фронт. Пилотам придется принимать мудрые решения, иногда – элегантные, чаще – малопопулярные, но всегда – виртуозные. Их подскажут не псевдополитологи и телеведущие оппозиционных мастей, а самые насущные проблемы – как накормить грузинский народ и вылечить его от коронавируса. Замечу, большим подспорьем в их решении могут стать российские туристы и российская вакцина, а будут ли довольны этими фигурами высшего политического пилотажа некоторые пассажиры бизнес-класса – это уже не столь важно…

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