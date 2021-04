Доллары милитаризации: какие страны повышают военные расходы?

В докладе SIPRI Россия имеет четвертый по размеру оборонный бюджет и уверенно занимает второе место в мире по версии рейтинга военной мощи Global Firepower. Этот парадоксальный "перекос" свидетельствует о высоком качестве государственного управления, правильной стратегии военного строительства и эффективности российского ОПК.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Российская Федерация в 2020 году потратила на военные расходы $61,7 млрд, и заняла четвертое место в мире. При сохранении планетарной тенденции к росту военных расходов на 2,6%, Россия в 2020 году потратила на 6,6% меньше утвержденного оборонного бюджета. Ранее, в 2019-м, военные расходы РФ составили $65,1 млрд, заметно снижение расходов в минувшем году – на $3,4 млрд. Безудержная милитаризация целью Москвы не является: обороноспособность должна быть разумной и достаточной.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которых приходится 62% мировых затрат – всего $1,98 трлн.

При относительно скромном военном бюджете Россия в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower традиционно занимает второе место после США, Китай – на третьей позиции, Индия – на четвертой, а Великобритания в первую пятерку не входит (8 место).