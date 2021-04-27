Прощай, любимый Абдулла!

Харизматичный Абдулла из "Белого солнца пустыни", незабываемый Дон Кихот и просто самый обаятельный рыцарь грузинского театра и кино – талантливейший Кахи Кавсадзе. Сегодня актерский мир Грузии потерял одну из самых ярких звезд искусства. Но в наших сердцах светлый образ Кавсадзе будет блистать вечно.

Кахи. История судьбы

Образ Абдуллы из картины "Белое солнце пустыни" – это первое, что что встает перед глазами, когда вспоминаешь удивительного и неповторимого артиста Кахи Кавсадзе. Но актер сыграл множество блестящих и больших ролей как на сцене, так и на экране. И с ним, бесспорно, неразрывно связана целая эпоха грузинского кинематографа советских времен.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Актер Кахи Кавсадзе

Кахи – это специфический и колоритный кинообраз, с потрясающей харизмой и привлекательным акцентом. Поэтому он чаще всего играл ярких и самобытных кавказцев, хотя на его счету имеется и роль Дон-Кихота, дополнившая этот вечный образ новой богатой палитрой красок.

© photo: Sputnik Актер Кахи Кавсадзе

История семьи прославленного рода Кавсадзе, полная приключений и трагедий, – это целая летопись Грузии, по которой можно снимать сериалы. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в городе Тбилиси. Отец артиста Давид был из семьи Сандро Кавсадзе (1873-1939), музыканта-фольклориста и близкого друга Иосифа Сталина в период его учебы в Тифлисской семинарии, впоследствии основателя народного ансамбля песни и танца Грузии.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Актер театра и кино Кахи Кавсадзе

Так произошло, что после смерти Кахидзе-старшего ансамбль возглавил его сын Давид, которому удалось не только сохранить высокий уровень исполнительного коллектива, но и писать для коллектива музыку. Супруга Кавсадзе работала врачом, а его сыновья Кахи и Имери, унаследовавшие фамильную любовь к музыке, учились в музыкальной школе для одаренных детей. Раннее детство Кахи прошло в доме, где проживали звезды грузинской сцены и кинематографа, он дружил с легендарной Софико Чиаурели.

© photo: Sputnik София Чиаурели, Кахи Кавсадзе и Алиса Фрейндлих

В 1941 году Давид Кавсадзе ушел на фронт, а после Керченско-Феодосийского десанта его семье пришла похоронка. Однако она оказалась неверной – тяжело раненный Давид на самом деле попал в немецкий плен, а затем в концлагерь. Весть об этом дошла до грузинских эмигрантов, проживавших в Париже, и им удалось с большим трудом освободить своего земляка. После излечения Кавсадзе занялся близким ему делом – созданием песенно-танцевального грузинского ансамбля. Получив разрешение немецкого командования, он отбирал для него под видом грузин-военнопленных немало лиц других национальностей, в том числе и без музыкальных способностей.

© photo: Sputnik Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы.

В 1945 году, несмотря на предупреждения друзей, Давид решил вернуться домой, но его арестовали по дороге. Детей исключили из музыкальной школы, семью выселили из дома, а матери пришлось возвращать деньги, выплаченные за погибшего мужа. Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Имери сумел завершить музыкальное образование и стал певцом, а Кахи окончил математическую школу. Однако ни наукой, ни техникой ему заниматься не пришлось.

Путь Кахи-артиста

Все это время внутри Кахи жил актер, и это трудно было не заметить. Еще в школе он был приглашен на кинопробы, и хотя съемкам помешала спортивная травма, после получения аттестата он поступил в театральный институт имени Шота Руставели в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Председатель жюри грузинский актер Кахи Давидович Кавсадзе вручает актрисе Ксении Качалиной

В 1959 году Кахи окончил актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели и в том же году был принят в Тбилисский академический театр Руставели. Тогда театром руководил знаменитый режиссер Роберт Стуруа. Под его руководством и произошло становление Кахи Кавсадзе как актера.

"Такой монстр сидел передо мной, что думать, что я все знаю, не получалось, – вспоминал Кахи Давыдович. – Помню, когда я сыграл первую роль у него в спектакле, действительно, подумал, что все могу. А потом Стуруа дал мне роль человека, который медленно двигается, говорит тихо и высоким голосом. Мне, который часто кричит, быстро двигается, такую роль дали! И это было очень трудно. Так что восторгаться собой Стуруа мне не давал".

Постепенно Кавсадзе стал одним из ведущих актеров театра. Он сыграл почти во всех всемирно известных постановках Роберта Стуруа, в том числе и в "Кавказском меловом круге". Высокий молодой человек с чеканными чертами лица и красивым голосом все чаще привлекал внимание режиссеров.

Кино и Абдулла Кавсадзе

В кино Кахи Кавсадзе дебютировал в конце 50-х. В течение десяти лет он снимался в ролях второго плана на различных киностудиях: на киностудии "Арменфильм" – в историко-революционном фильме "Лично известен", на "Мосфильме" – в киноповестях "Ровесник века" и "Лебедев против Лебедева", на Рижской киностудии – в комедии "Чертова дюжина", на киностудии "Беларусьфильм" – в комедии "Годен к нестроевой".

© photo: Sputnik / Galina Kmit Актер Кахи Кавсадзе

Но чаще ему, конечно же, приходилось работать на родной киностудии "Грузия-фильм", где Кахи Кавсадзе снялся в исторической драме "Мамлюк", музыкальной комедии "Иные нынче времена", героико-приключенческом фильме "Он убивать не хотел". При этом режиссеры в основном использовали внешние данные актера. Высокий, статный, красивый, он не мог не привлечь их внимания, но большой популярности эти фильмы ему не приносили.

Так продолжалось до 1969 года, когда Кавсадзе получил приглашение на съемки фильма под условным названием "Спасите гарем". К удивлению актера, никогда не ездившего верхом, ему предложили сразу же проскакать на лошади, и проба удалась. В результате великолепно сыгранный Кахой Кавсадзе главарь банды басмачей Абдулла, сугубо отрицательный персонаж, сделал актера любимцем многих женщин Советского Союза.

Говорили, чиновница в Госкино после просмотра заявила, что этот отрицательный герой очень положительно смотрится, чего быть не должно. Особенно ее возмутила финальная сцена, когда жены оплакивали смерть Абдуллы: "Глядишь, и зрители станут жалеть бандюгу".

Картина "Белое солнце пустыни" стала культовой и принесла Кахи Кавсадзе всесоюзную славу. При этом трудно поверить, что артистичный и обаятельный Кахи Кавсадзе свои фильмы смотреть не любил. Себя в роли Абдуллы актер увидел лишь спустя тридцать лет после выхода фильма на экраны. И то лишь из любопытства: не мог понять, почему именно этот персонаж получил такую огромную популярность, а его реплики разошлись на цитаты.

© photo: Sputnik Актер театра и кино Кахи Кавсадзе

В дальнейшем Кахи Кавсадзе много снимался в кино и вновь преимущественно на киностудии "Грузия-фильм". В 70-е годы на телеэкраны вышла серия быстро полюбившихся зрителям короткометражек по сценариям Резо Габриадзе о приключениях трех друзей (Кавсадзе, Цуладзе и Берикашвили) – "Пари", "Бабочка", "Три рубля" и т. д. Кроме того, Кахи Кавсадзе постоянно снимался и в большом кино: "Мелодии Верийского квартала" (балетмейстер Иноченцо), "Древо желаний" (Иерами), "Пока безумствует мечта" (фон Браульбарс), "Дюма на Кавказе" (Атажук Вахвари), "Покаяние" (Михаил Коришели).

Немало восторженных рецензий и наград собрал сериал "Житие Дон Кихота и Санчо Пансы" 1988 года, в котором Кавсадзе исполнил роль легендарного рыцаря. Когда режиссер Резо Чхеидзе предложил актеру попробоваться на главного героя, тот попросил месяц на подготовку. Кавсадзе изучал все, что написано о Дон Кихоте, и специально сильно похудел, чтобы походить на персонажа Сервантеса.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Актер Кахи Кавсадзе

Следующей яркой ролью актера стал Иван Грозный в одноименном фильме 1992 года, где актер одновременно сыграл и роль Блаженного. И это была фееричная работа Кавсадзе. "Мне хотелось посмотреть, как сыграет Кахи в этот очень острый момент в жизни Ивана Грозного, когда он казнит своих прежних товарищей. Кахи сыграл такую больную тему – в глазах была такая боль, что я подумал: какое обаятельное зло", – вспоминал народный артист России Валерий Гаркалин.

С 2000 года актер много снимался в сериалах – "Игры в подкидного", "Наследницы", "Мамука", "Дронго".

© photo: Sputnik / Galina Kmit Грузинский актер Кахи Кавсадзе

Никогда не оставлял Кахи Давидович и театра. В 2001 году Кавсадзе дебютировал на сцене Московского театра эстрады в спектакле "Птицы" по одноименной пьесе драматурга Евгения Унгарда с Геннадием Хазановым и Вячеславом Войнаровским. Играл в спектакле "Квартет", поставленном в Центре оперного пения Галины Вишневской. Партнеры Кавсадзе по спектаклю были прославленные актеры: Барбара Брыльска, Игорь Дмитриев, Светлана Крючкова.

© photo: Sputnik Грузинский советский актёр театра и кино, звезда Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе

В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!". В фильме с горечью и юмором Кахи Кавсадзе рассказывает о своей жизни, о семье, на долю которой выпали суровые испытания и история которой неразрывно связана с историей страны. Фильм был удостоен премии "Ника" в номинации лучший фильм стран СНГ и Балтии.

В 2016 году Кавсадзе снялся в фильме "Тэли и Толи", где исполнил одну из главных ролей. За эту актерскую работу Кахи получил награду "Золотой журавль" на фестивале "Амурская осень 2016". Молодая актриса Нуца Хабулава, впервые снимавшаяся в "Тэли и Толи", рассказала, как попросила у Кахи Давидовича совета: "Чтобы быть врачом, надо иметь спокойную нервную систему. Чтобы быть летчиком, надо уметь самолетом управлять. А какой ключ нужен к профессии артиста?" И Кавсадзе ответил: "Надо все время очень хотеть".

Личная жизнь Кахи Кавсадзе

Несмотря на то, что Кавсадзе ассоциировался у многих с гаремом, в жизни артист был однолюбом и верным мужчиной. Женой Кавсадзе была актриса театра и кино Белла Мирианашвили.

photo: courtesy of National Library of Georgia Кахи Кавсадзе и его супруга Белла Мирианашвили

Она с блеском начала свою карьеру в кино, но после рождения второго ребенка у нее отнялись ноги. Однако это не помешало браку, и супруги прожили вместе более четверти века, пока Белла не ушла из жизни.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Кахи Кавсадзе в кругу семьи

Кахи Давидович очень тяжело переживал уход жены. "Я любил ее, был любим и счастлив целых 26 лет – столько мы с Беллой прожили вместе. Есть люди, которым вообще не удается встретить свою любовь. А я встретил. Есть опять-таки люди, которые и дня не были счастливы. А мне грех жаловаться... Я очень счастливый человек", – говорил Кавсадзе. Дети Кахи Кавсадзе и Беллы Мирианашвили пошли по стопам родителей и тоже стали артистами.

Кахи навеки

Более полувека эта личность – истинно грузинский артист с огромным талантом – служил искусству. Созданные Кавсадзе образы стали исключительным явлением культурной жизни Грузии и не только.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Актер Кахи Кавсадзе

"Мой зритель – самое любимое, что у меня есть, после детей и внуков", – часто повторял великий актер Кавсадзе. Кахи Давидович, действительно, был уникальным артистом и человеком. Очень ценил в жизни юмор.

В одном из интервью он сказал: "Знаете, что в этой жизни самое главное? Когда один человек пошутил, а другой его шутку понял. Это фантастика! И, на самом деле, все начинается именно с этого – и дружба, и любовь, и семья. Я бы даже предложил обсудить этот вопрос в ООН: собрать всех руководителей государств и проверить, какой у них уровень понимания юмора. Если нет понимания, снимать с должности и больше никогда на нее не назначать. Многие сейчас считают, что главное в жизни – деньги. Нет... Главное – юмор".

Кавсадзе был удивительно работоспособен. Работал, выступал и играл до последних дней своей жизни. Никогда не уставал и все время жаловался, что мало двигается. Ведь жизнь – в движении. При этом актер до конца был красив, подтянут, полон энергии. "Я буду играть всегда, везде и все", – говорил он. И это были не просто слова. Кахи играл, играет и будет играть в наших сердцах и памяти всегда. Ведь Кахи – это навеки!