"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России

Из России не может быть ничего доброго – не потому, что западный человек не верит в мощь российской науки (еще как верит), а потому, что "добрая Россия" звучит для западного базового сознания как "черствый закат" или "ездовой гусь"

СМИ передовых стран анализируют действие новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада, пишет колумнист РИА Новости. Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина Sputnik V.

The New York Times в свежей аналитической статье пишет: "остается неясным, является ли Sputnik V тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе".

Статья (надо отдать должное — почти не отступая от фактов) излагает историю о том, как после пришествия русской вакцины в ЕС начался переполох и противоречия, в частности:

— Президент Франции говорит с российским коллегой о возможности поставок "Спутника", а его собственный министр иностранных дел зовет вакцину "пропагандистским инструментом";

— Канцлер Австрии сцепился с канцлером Германии: Себастьян Курц в гневе оттого, что европейские регуляторы тянут с одобрением "Спутника", и оспаривает программу вакцинации ЕС, в которой предусмотрены только западные вакцины;

— Премьер-министр Словакии, у которого на руках был самый высокий в мире уровень смертности от ковида на душу населения, наивно решил обрадовать страну, заполучив 200 000 доз "Спутника", но напоролся на такое яростное противодействие прозападных сил, что в итоге лишился поста, а "Спутник" так и не применяют.

В общем, хаос и раздрай.

...Что показательно в статье NY Times: даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит ("большинство экспертов уверены, что она работает").

Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со "Спутником" — в том, что ее наотрез, резко, априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства.

Однако виноваты — не они со своей тупорылой иррациональной русофобией, нет. Виновна — сама вакцина. Почему? Ну она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, — тем не менее взяла и появилась. Да еще и смеет предлагаться миру на удобных условиях. И, что отдельно обижает — ничего не известно о том, что от нее умирают, в отличие от какой-нибудь AstraZeneca.

С точки зрения здравого смысла этого просто не понять: "Ваше лекарство зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство — у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель".

Это даже не "готтентотская" логика. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная безмозглая неприязнь части европейцев к России — нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину, то она тем самым оскорбляет чувства европейцев и их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу катают.

...Но фокус в том, что понимать эту ситуацию следует не в пространстве здравого смысла.

Ее следует понимать в культурном, так сказать, контексте. Мы не поймем западного отношения к нам во всех наших проявлениях, если не будем помнить, из чего состоит Россия в их масскультурном сознании и какую роль она выполняет.

Тут надо отметить, что любая заграница в любой стране — это, безусловно, зеркало. Когда представители любой культуры смотрят на любую другую культуру — они видят там собственные черты, собственные проблемы и собственные хотелки, зачастую гипертрофированные.

Так, Вольтер в своем "Простодушном" видел совершенно не настоящих индейцев: он видел сугубо западную умозрительную концепцию "благородного дикаря", свободного от свойственного французскому сословному обществу лицемерия. Ганс Христиан Андерсен в своем "Соловье" изображал даже близко не настоящий Китай, а скорее европейское эстетство. Наконец, наш собственный "Шерлок Холмс" с Ливановым и Соломиным — это вовсе никакая не Англия, а мечта позднесоветской интеллигенции о цивилизованной стране независимых профессионалов, всеобщей учтивости, клубов, смокингов, дворецких и дам в огромных шляпах.

В случае с Россией в западном сознании — мы должны вообразить себе огромную державу невероятного шика и невероятного же зверства. То есть роскоши, превосходящей все представления западных домохозяек, и в то же время жестокости, превосходящей всю бытовую и историческую жесть западных стран (что, как мы понимаем, задача не из легких).

Чтобы не углубляться в историю клюквы, существующей уже лет двести (и магическим образом оказывающей влияние на российскую творческую интеллигенцию, воспринимающей собственную страну через западные культурные карикатуры), мы можем просто ознакомиться со своеобразной выжимкой в форме какого-нибудь модного сериала.

В этом смысле полезно посмотреть на свежий многосерийный телевизионный фильм "Тень и кость", созданный в оригинальном жанре "царь-панк" нетфликсовскими профи по книжке израильско-американской писательницы.

Те, кто уже ознакомился с шедевром, помнят, что дело там происходит в фантазийной стране Равке, списанной, как пишут в рецензиях, с России XIX века. На самом деле она списана с голливудско-европейского кино по "Войне и миру" и с потаенных фантазий упомянутых домохозяек о жестоких и необузданных Russians, которые, выпив водки, избив друг друга в кровь во имя звериной маскулинности и поправив папаху, надевают крутой мундир и идут во дворец, поражающий лепниной с наядами и дриадами, и там принимают решение завоевать какую-нибудь новую страну, подавить какое-нибудь восстание голодающих и прочее.

Российскому зрителю потребуется усилие для того, чтобы не взвыть от демонстрируемых пороков "русского" общества в данной картине (лично я взвыл на том месте, где девушке-рядовому с азиатскими чертами повар военно-полевой кухни отказывает в ее законной порции гречки, потому что расизм — и вообще вокруг всюду звучат выкрики про полукровок). Всех вокруг периодически отправляют на Верную Смерть, цветет жуткий сексуальный харрасмент, все страдают, всюду предубеждения и очень много Абсолютной Власти.

Легко видеть, что такая Россия есть не Россия, а Европа/Америка, грубо говоря, белый Запад, глядящийся в зеркало собственных бед, проблем и преступлений.

И поэтому ему, конечно, совершенно необходима Россия не настоящая, а та, в которой все его жутковатые черты гипертрофированы и доведены до карикатурного абсолюта.

И поэтому, выслушивая обвинения в том, что мы повинны в западной русофобии, мы имеем дело с простейшим психологическим переносом: даже худший европеец не может быть, конечно, так плох, как плоха Россия. Европейцы могут быть ксенофобами — но в России ксенофобия обязана быть чудовищной; европейские страны могут иметь в шкафах несколько сотен миллионов скелетов порабощенных и ограбленных стран — но жертвы России должны идти на миллиарды; у европейцев могут быть проблемы с социальным расслоением — но в России, конечно, олигархи и siloviki ездят в золотых бэтээрах прямо по одетым в мешковину прохожим.

Из России не может быть ничего доброго — не потому, что западный человек не верит в мощь российской науки (еще как верит), а потому, что "добрая Россия" звучит для западного базового сознания как "черствый закат" или "ездовой гусь": представить себе сани, запряженные гусями, оно не в состоянии.

"Национальная специализация" России в западном базовом сознании — быть складом и зеркалом западных грехов. Естественно, кривым и фантастическим — но нам с этим придется жить еще очень долго. А российские попытки (вольные и невольные) разбить или выпрямить это зеркало будут сами по себе восприниматься как злое зло — что мы и наблюдаем в истории с вакциной.

Хорошая новость тут в том, что дискредитация данного образа — вопрос времени. Чем больше будет появляться прорывов, подобных "Спутнику V", и чем дороже будет Западу обходиться упорное соблюдение собственных иллюзий в ущерб реальности (стоит вспомнить, что сейчас он уже расплачивается за это смертями от того же коронавируса) — тем более хрупким и нелепым будет кривое зеркало и тем меньше оно простоит.

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