"Когда вся жизнь - война" - трагическая история 103-летнего ветерана ВОВ из Грузии

Я спросила эту светлую женщину с пристальным взглядом: "Чего вы сейчас больше всего хотите?" И в ту же секунду Евдокия сказала: "Умереть". И в голос расплакалась

"Умереть. Больше всего, - как во сне повторяла она. - Для чего я живу? Доченька, для кого жить? Совсем не хочу, но по Божьей воле, наверно, мне суждено так мучиться. Вы доживите до моих лет… Но дальше не надо..."

Это Евдокия Дмитриевна Климова, ей 103 года и она ветеран Великой Отечественной войны. Когда она рассказала мне историю своей жизни, я пожалела, что не кинорежиссер и не писатель, ведь о таких тяжелых cудьбах люди привыкли узнавать из книг и с экранов телевизоров, а никак не из уст приятной бабушки, прошедшей ад.

"А потом что?"

Евдокия Климова живет в одном из центральных районов Тбилиси, ежедневно сюда приходит сиделка. Женщину часто навещают не равнодушные к ее сложной судьбе люди, особенно на праздники. Поэтому Евдокия так сильно их любит.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

В доме Климовой меня встретил знакомый запах старости. Квартира двухкомнатная, но просторная и светлая. Вся в цветах. Накануне у ветерана был день рождения, 103-й по счету.

Евдокия говорит звонко, но передвигается по квартире тяжело, как будто под тяжестью прожитых лет. С первых же слов ее приветствия понимаю, что передо мной стоит женщина удивительно добрая, с огромной душой и безумно приятная. Она обращается ко мне, как к дочке, и говорит: "Что помню, то скажу. Ты спрашивай, доченька, что хочешь, а если не вспомню – ну, что поделаешь".

Но ее памяти стоит только позавидовать. Ведь если Евдокии иногда трудно вспомнить некоторые даты или имена, то детали всех событий засели в ее сознании с такой фотографической точностью, что становится жутко.

В семье Евдокия Климова жила вместе со своими братьями и сестрами. "Сколько нас было в семье? Пять… Сколько? Ваня, Шура, - сбившись, женщина начала заново. - Я, Ваня, Шура, Катя, Володя. Жили мы в крестьянской семье, в 17-ти километрах от города Смоленск.

У папы было несколько братьев, поэтому дедушка всем им дал земли – по три десятины. Все строили семью свою. Сами продавали молочко, маслице… Коровы у нас были, куры, гуси", - перечисляет Евдокия с улыбкой на лице.

Когда юной девушке исполнилось 17, она "подалась" в город, как говорит она, для образования и получила специальность по производству текстиля. А вскоре вышла замуж и в 1940 году родила сына Володю. "А потом… А потом что?" - напряглась Евдокия. Женщина замолчала на несколько секунд. - А потом война".

Потеря и обретение

Началась война. И Евдокии пришлось забыть об образовании, семейном счастье. Оставалось одно - жертвовать собой и идти на войну, как это делали многие. Климова пошла на фронт санитаром.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

"Я оставила сына маме и пошла на фронт, - вспоминает Евдокия Климова. - Мы все пошли добровольно, такая раньше молодежь была. Когда немец шел, мы попали в оккупацию, потом пошли в партизаны. Когда в 1943 году наши отбили Москву, немцы уже бежали! В кальсонах бежали! Так наши гнали их".

А как попала на 1-й Белорусский фронт, Евдокия уже не помнит. Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-Крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в Битве за Берлин.

Это были горячие дни и ночи. Воспоминания о том периоде в памяти Евдокии очень сумбурные, резкие и оживают огневыми вспышками. Как кадры кино - бомбежки, ранения, смерти бойцов на ее руках, мучительная боль, холод, слезы, ком в горле. Каждый день Климова спасала раненых и каждую ночь, как счастья, ждала нового рассвета.

"Помогали солдатам, перевязывали раны – вот такая моя работа была. Тяжело было. Потом до Венгрии дошли мы. Там меня ранило, и я попала в госпиталь. Нога тогда сильно пострадала, весь сустав было видно. Но все преодолела, как, доченька, не знаю..." - говорит женщина.

Война закончилась, когда Евдокия была в госпитале. Но она уже успела понести первую потерю – ее муж, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском.

Но судьба, вместе с Великой Победой над фашизмом, подарила женщине еще одну радость - личную. На фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые горячо полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии.

Жизнь после войны

"Грузия мне показалось такой маленькой. Только Руставели да дезертирка. Еще трамвайчики ходили..." - забавно вспоминает Евдокия.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

Муж привез ее в живописный край Гурия, в село Ланчхути одноименного района, к слову, родина Эдуарда Шеварднадзе. По признанию ветерана, обстановка в селе была сложной - дом у молодоженов был маленький, правда, были поросята, овечки, какое-никакое хозяйство.

"Я хотела уехать, но муж так любил меня и я его, что мы решили остаться в Грузии", - говорит, улыбаясь, Евдокия.

В 1946 году "очень грамотная тетя мужа, которая занимала какой-то важный пост", позвала молодых жить в Тбилиси, где у нее был большой трехэтажный дом. Только Евдокия, по ее словам, жила там как домработница. Все легло на ее плечи: она убирала, мыла, готовила. Позже мужу, который работал в военкомате, дали небольшую комнатушку в 12 квадратных метров, и они переехали в собственное гнездышко.

"С этого мы и начали спокойную жизнь. Привезли моего сына Володю, который был с мамой в Смоленске. Муж его даже усыновил", - рассказывает Евдокия.

"Я потеряла всех"

Но вскоре произошло несчастье: в 13 лет, попав под машину, умер Володя. "Это было… В каком году Сталин умер? Да, точно! В 1953 году", - говорит Климова.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

Через год умер и любимый муж Георгий. "У мужа не было одного легкого, трех ребер. Он был инвалидом. И вот, когда мы похоронили сына, через год умер и он. Я осталась с дочерью Ларисой, которую родила в 1946 году. Трагически погибла у меня вся семья!" - всхлипывает Евдокия.

Но судьба продолжала показывать женщине свой оскал. И в годы перестройки после двух инфарктов скончался ее зять, муж дочери Отаренька (так она его ласково называет).

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

В жизни Евдокии осталось две отрады - дочь и внук Датуля, которого Климова воспитывала до 14 лет и была для него буквально мамой. Тяжело об этом говорить, но судьба отобрала у Евдокии и внука, а потом и дочь, которая не выдержала смерти сына.

"Он проводил радиопровода. Поднялся по лестнице, думал, она крепкая, а она упала, - дрожащим голосом вспоминает Евдокия. - Так Датуля убился. Когда его домой привезли, сердце моей дочери не выдержало. Увидев, что сын мертвый, ее хватил паралич".

Три года дочь была прикована к кровати, а после умерла. "Она ушла в день, когда хоронили ее сына. Все по Божьему… Все от Бога. Вот так трагически я потеряла всех", - говорит она, смахивая слезы.

Жизнь не без добрых людей

В квартире у Евдокии Климовой уютно. Она настоятельно просит, чтобы в кадр попали цветы с празднования ее 103-го дня рождения. На стене висит старый ковер. Ну куда без ковра на стене в доме бабушки? На полках шкафа разные благодарности, поздравления, а в бумажном пакете из аптеки все ее воспоминания – фотографии.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Евдокия Климова ветеран ВОВ

"Осталась я среди добрых людей. У меня все люди, которые поддерживают меня, все добрые, хорошие. Не оставляют меня ни в какие праздники: Новый год, день рождения мой, 8 Марта, Пасха и 9 Мая. А на 9 Мая у меня всегда кеипи, кеипи (груз. "застолья" - примеч. ред.)! Приходите всегда, милости прошу!" - громко говорит Евдокия, желая, кажется, чтобы ее услышал весь мир.

Женщину часто навещает дальняя родственница Татьяна Джалагония, которую Евдокия очень любит. Татьяна шутит, что приходит к ветерану, чтобы только протереть пыль: "Она же невысокая".

Сама Евдокия, несмотря на свой солидный возраст, все время старается двигаться, не сидеть на месте. А если и сидит, то, по ее словам, хотя бы дрыгает ногами и руками. Как говорит, любое движение – жизнь.

Каждодневная маленькая победа - если дойдет сама до ванной или получится самостоятельно что-нибудь приготовить. На Новый год, уверяет, что железно варит голубцы. А о возрасте своем говорит, как о подарке Бога.

"Я под Богом. Меня Господь держит. Я упала два года назад, сделали операцию мне, и после этого я встала на костыли, - рассказывает женщина. - Перед прошлым днем рождения – опять упала. Рука была черная, локоть весь разорвался, грудь – не могла продохнуть. Но у меня все, как на собаке, заживает! Меня Боженька держит, только Господь".

Немного посидев, сиделка Евдокии нарушает тишину и зовет всех к столу. Климова настаивает всех нас чем-то угостить.

На столе лежат разные блюда, но Евдокия просит в первую очередь попробовать всех холодец ее приготовления. Я никогда не ела холодец, просто не люблю мяса. Но холодец, который приготовила 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Климова, я, конечно, попробовала.

После теплого прощания Евдокия говорит: "Я рассказала все, что помню, что не помню. Это вся моя жизнь. Это вся моя жизнь".

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