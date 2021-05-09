Ко Дню Победы: грузинские экспонаты московского музея

Это была Победа, к которой шли люди со всех концов огромной многонациональной страны, из всех больших и маленьких республик, с запада и востока, с севера и юга. Это потом народы отделились друг от друга и каждый зажил своей жизнью. Но Победа осталась общей

Sputnik Грузия побывал в Центральном Музее Великой Отечественной войны в Москве и нашел экспонаты (помимо тех, которые связаны с именем "вождя народов" Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина), которые напоминают о вкладе Грузии в Великую Победу.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Одним из первых символов Великой Отечественной войны стал агитационный плакат "Родина-мать зовет!". Его автор – грузинский советский художник Ираклий Тоидзе – работал над иллюстрациями к поэме "Витязь в тигровой шкуре", когда его жена Тамара Федоровна, услышав сообщение Совинформбюро, вбежала к нему в мастерскую: "Война!.."

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

"Это потрясающее сообщение сразу переключило на создание плаката", – вспоминал автор известного сегодня во всем мире изображения, один экземпляр из миллионных тиражей которого представлен в Зале Исторической правды московского Музея Победы.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Пораженный выражением лица своей супруги, в котором соединились и вопрос, и ужас, и решимость действовать – все то, что чувствовали миллионы матерей по всей стране, – Тоидзе велел ей замереть и тут же начал писать. Через несколько дней плакат уже вышел из типографии и вместе с бойцами советской армии прошел через всю войну.

Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны >>>

Сотни тысяч грузин отправились на фронт (по разным оценкам от 400 до 700 тысяч), многие не вернулись (по разным оценкам от 80 до 300 тысяч).

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Девяносто грузинских имен выбиты на мраморных стенах Зала Славы в числе Героев Советского Союза. Никто из погибших, военных и мирных жителей не забыт. В Зале Памяти над головой посетителей тихо спускаются два с половиной миллиона латунных цепочек, каждое звено – одна из 27 миллионов жизней, отнятых войной. Тысячи из них – грузинские.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Фашисты не вошли на территорию Грузии – битва за Кавказ длилась с июля 1942-го по октябрь 1943-го, и если бы СССР потерпел в ней поражение, то исход войны был бы предрешен. Этому сражению посвящен отдельный раздел экспозиции музея.

Когда стало понятно, что советские бойцы не справляются с натиском немецких солдат в сложных горных условиях, для подготовки частей Закавказского фронта сначала была организована в Манглиси, а затем переведена в Бакуриани "Школа военного альпинизма и горнолыжного дела".

Лучшие спортсмены и инструкторы Союза переправлялись через линию фронта, чтобы учить бойцов всем премудростям выживания, передвижения и ведения боя в горах.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Среди офицеров-преподавателей был и заслуженный мастер спорта Евгений Абалаков, совершивший в 1944 году восхождение на Казбек, а в 1945 – на Ушбу. В отдельной витрине представлены его личные вещи – лыжи и форма военного альпиниста, рюкзак и палатка.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Он же был одним из авторов-составителей изданной в 1942 году инструкторами бакурианской школы карманной книжки членов горнострелковых отрядов – "Памятки бойца лыжника-альпиниста". В экспозиции среди предметов, принадлежавших воинам Закавказского фронта, можно увидеть и это уникальное издание, в котором, в частности, говорится: "Для умелого бойца-альпиниста нет непреодолимых препятствий в горах".

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

О важнейших сражениях Великой Отечественной рассказывают диорамы Музея Победы. На пяти из них вряд ли можно разглядеть конкретные лица участников-грузин, хотя известно, что их было немало среди тех, кто защищал Москву, сражался за Сталинград и прорывал блокаду Ленинграда, воевал на Курской дуге и форсировал Днепр.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

А вот на последней шестой диораме – "Штурм Берлина" – в самом центре русский и грузинский бойцы Иван Егоров и Мелитон Кантария. Мы привыкли видеть их такими, как на знаменитых фотографиях, уже над площадью, на крыше бывшего фашистского парламента. А здесь они в траншее и только еще принимают знамя из рук полковника Зинченко.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Их путь под пулями, среди огня, мимо разрушенных домов можно проследить по трехмерной панораме "Битва за Берлин", посвященной подвигу знаменосцев и всех, кто дошел до этих стен. В инсталляции воссозданы некоторые автографы, оставленные на колоннах рейхстага. В том числе, "Была в Берлине 9.V.45 Галя Джаши из Тбилиси".

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Сам момент, когда Знамя Победы водружается на крышу Рейхстага, запечатлен в памятнике "В борьбе против фашизма мы были вместе", возвышающемся над одной из аллей Парка Победы, прилегающего к музею.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

Идея создания и установки памятника возникла после того, как в 2009 году был уничтожен Мемориал Славы солдатам Великой Отечественной войны в Кутаиси. Табличка гласит: "Сооружен на народные средства". За скульптурной композицией установлены барельефы с изображениями мемориалов в других городах и странах, в том числе – уже исчезнувшего кутаисского.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве

А русский и грузинский солдаты со знаменем, 75 лет назад ставшие символом общей Победы и сплоченности народов, в современности вновь стали символом объединения – теперь уже потомков.