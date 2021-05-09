"Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо" – культура Грузии в годы ВОВ

Великая Отечественная война не пощадила ни одну советскую семью, коснулась всех – в каждом доме оплакивали погибших и пропавших без вести, возвращали к нормальной жизни раненых, ухаживали за инвалидами...

Из Грузии в первые же две недели после начала войны на фронт ушло около 100 тысяч человек (из них несколько тысяч женщин). К весне 1942 года было мобилизовано более 350 тысяч. Призыв не прекращался и в дальнейшем. Всего в войне участвовало около 700 тысяч человек из Грузии. Домой не вернулся каждый второй из призванных...

Грузины участвовали во всех значимых сражениях – в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге. На фронте сражались девять грузинских дивизий. На территории республики были сформированы 12 альпинистских отрядов и 79 истребительных батальонов. Тысячи уроженцев Грузии боролись в партизанских отрядах.

За боевые подвиги 137 грузинских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 240 тысяч – награждены орденами и медалями.

Но сегодня хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что 46 тысяч граждан республики были награждены медалью "За оборону Кавказа" и более 333 тысяч человек – медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Речь идет о тех наших соотечественниках, которые работали в тылу – "для фронта, для победы", отдавая общему делу все свои силы и возможности, способности и таланты.

В суровые дни не прекращали плодотворную деятельность ученые и педагоги, литераторы и живописцы, музыканты и театральные деятели.

Знаменитая строчка Владимира Маяковского "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо" из стихотворения "Домой", написанного в 1926 году, в годы Великой Отечественной обрела новое звучание: деятели культуры боролись за Победу своим собственным оружием – будь то перо, кисть, нотный стан, микроскоп или учительская указка.

Всем известна знаменитая история: во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Ознакомившись с материалами, он спросил: "А где же расходы на культуру?" – "Какая культура? Война же идет!" – "Если нет культуры, то зачем мы воюем?", – заметил мудрый премьер-министр.

В СССР не хуже Черчилля понимали: без культуры нет страны, нет жизни, нет победы. И потому культурная жизнь во всем Советском Союзе, и в Грузии в том числе, не остановилась ни на одно мгновение.

Образование и наука

С началом войны часть школьных зданий в республике была переоборудована под госпитали, множество педагогов – призваны в армию. Школам не хватало инвентаря, топлива. И все-таки Грузия смогла сохранить свою школьную сеть почти в том самом виде, в каком она существовала до войны.

Вместо учителей-мужчин, ушедших на фронт, в школьные классы вошли женщины, только что окончившие педагогические вузы и училища, а также преподаватели-пенсионеры. Впоследствии к ним присоединились вернувшиеся с фронтов учителя, получившие тяжелые ранения, – инвалиды войны. Кстати, в период с 1941 по 1945 год высшие учебные заведения Грузии выпустили почти 6 тысяч работников просвещения.

Война вынудила задуматься о качестве образования. Поэтому в 1943 году с целью улучшения военно-физкультурной подготовки, начиная с 5 класса, вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. Через год были введены экзамены в 4 и 7-х классах, экзамены на аттестат зрелости, золотые и серебряные медали. В вузах, наряду с госэкзаменами, стала обязательной защита дипломной работы.

Кроме того, высшие учебные заведения уплотнили учебную программу, сократили срок обучения и за военные годы подготовили более 14 тысяч специалистов самого разного профиля – врачей, инженеров, агрономов и многих других. Это требовалось и фронту, и тылу. К примеру, Тбилисский медицинский институт отправил на фронт более 3 тысяч врачей и других медицинских работников.

Академия наук Грузии, основанная, можно сказать, накануне войны – 22 февраля 1941 года, вела колоссальную работу. В тяжелых условиях военного времени были созданы новые институты и секторы, опубликовано свыше 1 000 трудов, напечатано более 120 научно-популярных брошюр, более 130 капитальных книг, проведено более 350 оригинальных исследований.

photo: courtesy of National Library М. Келдыш и И. Бериташвили

Перечислим некоторые из выдающихся достижений грузинской науки военных лет. Под руководством академиков Александра Джанелидзе и Александра Твалчрелидзе были открыты новые месторождения каменного угля, марганца, вольфрама, молибдена, отбеливающей глины, ртути. Институт полеводства и станции полеводства работали над созданием таких сортов пшеницы и хлебных растений, которые позволили бы увеличить урожайность полевых культур.

В Институте физиологии под руководством академика Ивана Бериташвили велась практическая работа в госпиталях, изучалась природа таких ранений и поражений, механизмы развития которых до сих пор были неизвестны. В результате работ Института химии при Зестафонском ферроплавильном заводе выстроили печь нового типа и создали цех для изготовления дефицитного карборунда.

Старший научный сотрудник (впоследствии директор) Института металлов и горного дела Рафаэль Агладзе за труд "Получение новых металлов" был удостоен Сталинской премии. В Институте психологии под руководством Дмитрия Узнадзе изучали проблемы лечения психических заболеваний бойцов. В Институте языка имени академика Нико Марра под руководством действительного члена Академии наук Георгия Ахвледиани была создана группа логопедов по исправлению нарушений речи, наступивших вследствие ранений у военных.

photo: courtesy of National Library Академики Г. Табидзе, Р.Агладзе, Н. Мусхелишвили, И. Бериташвили, П. Кометиани,С. Дурмишидзе, В. Жгенти

Институт истории издал первый учебник по истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. В Институте истории грузинской литературы имени Руставели под руководством академика Корнелия Кекелидзе главное внимание уделялось таким темам, как творчество древних грузинских одописцев и патриотический характер национальной поэзии.

Литература

По всему СССР почти 1 000 писателей, в том числе десятки грузин, ушли на фронт военными корреспондентами, политработниками, бойцами Красной Армии. Бригады грузинских писателей регулярно отправлялись на фронт, выступали перед воинами, писали тексты к плакатам, листовки, брошюры.

photo: courtesy of National Library Шалва Амисулашвили

Многие грузинские писатели защищали Родину с оружием в руках, в их числе – Александр Гомиашвили, Константин Лордкипанидзе, Реваз Маргиани, Шалва Амисулашвили, Мурман Лебанидзе, Акакий Гецадзе…

Домой вернулись не все. В боях за Победу отдали свои жизни Мирза Геловани, Георгий Напетваридзе, Владимир Убилава…

photo: courtesy of National Library Мирза Геловани

Ведущая тема литературы военных лет была очевидна – защита Отечества, героизм воинов на фронтах и самоотверженный труд работников тыла. С первых же дней войны из-под пера грузинских поэтов начинают выходить замечательные патриотические стихотворения (особенную популярность приобрел жанр баллады) и эпические поэмы, которые сразу получали огромную известность, и до сих пор входят в золотой фонд литературы.

Такие произведения, как "Родина" Галактиона Табидзе, "Не горюй, мама" Георгия Леонидзе, "Песнь о Давиде Гурамишвили" Симона Чиковани, "Капитан Бухаидзе" Ираклия Абашидзе и многие другие, укрепляли боевой дух воинов, поддерживали силы тружеников тыла и вообще – давали твердую уверенность, что "наше дело правое, мы победим!".

Прозаики и драматурги в эти годы создавали произведения на тему Великой Отечественной (рассказы и повести Лео Киачели, Демна Шенгелая, Константина Лордкипанидзе, Серго Клдиашвили и др.), а также обращались в своем творчестве к истории Грузии, к образам ее прославленных героев и великих царей (тетралогия "Давид Строитель" Контантинэ Гамсахурдия, пьесы "Герои Крцаниси" Сандро Шаншиашвили, "Царь Ираклий" Левана Готуа и др.).

Можно сказать, что именно в это суровое время грузинская литература доказала, что способна воодушевлять людей на подвиги, пробуждать гордость за славное прошлое своей родины и ее героическое настоящее, а еще – утешать в скорбные минуты потерь и утрат...

Живопись и скульптура

Легендарный плакат "Родина-мать зовет!", ставший священным символом войны и победы, пронзительным олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на войну, был создан грузинским живописцем и графиком Ираклием Тоидзе.

photo: courtesy of Griboedov Theatre Афиша

История создания плаката – простая и трагическая. Услышав первое сообщение Совинформбюро, супруга художника вбежала к нему в мастерскую и выкрикнула: "Война!" Тоидзе настолько поразило выражение ее лица, что он немедленно начал делать наброски – один за другим. И создал свое лучшее творение, получившее всемирную известность.

Грузинские художники и скульпторы, как и другие деятели культуры, сражались на фронтах и в партизанских отрядах (в числе ушедших добровольцами – А. Гиголашвили, Г. Джапаридзе, А. Копалиани, Д. Тавадзе, Г. Варазишвили и другие), работали в воинской печати, оформляли боевые листки, создавали живописные и скульптурные портреты героев войны.

Оставшиеся в тылу – трудились во имя Победы. В 1941-1942 гг. художники Грузии создали более 75 художественных панно, 232 портрета, 128 плакатов, 154 карикатуры, 69 политических лозунгов, 10 сатирических "окон" и другие произведения.

В 1941 году в Тбилиси состоялась выставка произведений живописи, скульптуры и графики на тему: "Героическое прошлое грузинского народа, дружба народов СССР и самоотверженная борьба советского народа с гитлеровскими захватчиками". На выставке было представлено более 100 работ. Лучшими были признаны "Девять братьев Херхеулидзе" Елены Ахвледиани, "Оборона Тбилиси в XVII веке" Тамары Абакелия, "Георгий Саакадзе на поле боя" Севериана Маисашвили, "Выдворение персов из Тбилиси" Шалвы Макашвили. Особого внимания заслуживали работы, непосредственно посвященные Великой Отечественной: скульптура "Мы отомстим" Т. Абакелия, "Партизан" Валентина Топуридзе и, конечно, плакат Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет!".

А в 1942 году (в тяжелейший период войны, когда советская армия продолжала нести громадные потери и отступать) в центре Тбилиси – как символ победы добра и мира над злом и войной – был установлен памятник Шота Руставели (скульптор Константин Мерабишвили).

Театр, кинематограф, музыка

После начала войны из 48 театров Грузии продолжали работать 39. Причина сокращения количества действующих театров вполне понятна – более 500 актеров и других театральных работников ушли воевать за Победу.

В числе тысяч уроженцев Грузии на фронтах Великой Отечественной сражались бойцы, которые вскоре стали гордостью грузинского искусства. Назовем хотя бы нескольких.

photo: courtesy of National Library Михаил Туманишвили

Михаил Туманишвили, Народный артист СССР и великий театральный режиссер, с 1939 года служил в Красной Армии, окончил школу младших командиров связи, дважды попадал в плен, дважды бежал. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени.

photo: courtesy of National Library Отар Коберидзе

Отар Коберидзе, Народный артист Грузии, выдающийся актер театра и кино был командиром зенитного орудия. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени и медали "За боевые заслуги".

Абесалом Лория, заслуженный артист Грузии, исполнитель одной из колоритнейших ролей в картине "Не горюй", ушел на фронт добровольцем. Дважды был ранен. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени.

photo: courtesy of National Library Абессалом Лория

Наталья Бурмистрова, Народная артистка СССР, прослужившая в Тбилисском театре им. Грибоедова 60 лет, с первых дней войны работала санитаркой на санитарном поезда. Кавалер многих орденов и медалей.

photo: courtesy of National Library Наталья Бурмистрова на встрече с ветеранами

Гиви Тохадзе, заслуженный артист Грузии, сыгравший около 100 ролей в кино, ушел на фронт в первые дни войны. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени и медали "За боевые заслуги".

© photo: Sputnik / Anatoly Gagarin Поэт Булат Окуджава

Булат Окуджава 17-летним школьником добивался досрочного призыва, был призван в августе 1942 года (по достижении 18-летия), служил минометчиком, получил ранение, демобилизован в марте 1944 года в звании гвардии рядового. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени, медали "За оборону Кавказа", медали "За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Этот славный список можно продолжать очень долго...

В годы войны театры Грузии продолжали активную деятельность. Более того, интенсивность работы возросла в разы. Творческие коллективы играли на своих сценах, в составе концертных бригад выступали для бойцов на фронтах, для раненых в госпиталях, для тружеников тыла на заводах, фабриках и в клубах.

photo: Kote Marjanishvili State Drama Theatere Сцена из спектакля театра им. Марджанишвили Царь Ираклий

Так в 1942 году только тремя художественными бригадами было дано 1 200 шефских концертов, 16 эстрадных вечеров, вся выручка от которых была перечислена в Фонд обороны. Бригада театра имени Марджанишвили за военные годы провела около 500 выездных концертов, из них больше половины непосредственно в военных частях. Театр им. Грибоедова дал около 800 концертов. А региональные театры провели свыше 12 тысяч концертов!

photo: courtesy of Griboedov Theatre Афиша "Школа злословия"

Конечно, патриотическая, историко-героическая и военная тематика занимала в театральном репертуаре ведущее место. В 1941-1945 гг. театр им. Руставели ставит спектакли "Киквидзе" Ваниона Дарасели, "Последний рыцарь" Серго Клдиашвили, "Батальон идет на Запад" Георгия Мдивани, "Герои Крцаниси" Сандро Шаншиашвили, "Родина" Давида Эристави и, впервые в СССР, "Генерал Брусилов" Ильи Сельвинского – драму, посвященную талантливейшему полководцу Первой мировой войны, автору и руководителю знаменитого "Брусиловского прорыва", генералу царской армии, в годы гражданской войны перешедшему на сторону большевиков. Кстати, потомственный дворянин Алексей Алексеевич Брусилов родился в Тифлисе.

photo: courtesy of National Library Труппа театра им. Марджанивили. 1940- е гг.

Театр им. Марджанишвили в годы войны показывает постановки "Георгий Саакадзе" Ушанги Чхеидзе, "Партизаны" Георгия Мдивани, "Багратиони" Алексея Самсония, "Гора раздумий" Георгия Шатберашвили. В театре им. Грибоедова идут "Парень из нашего города" Константина Симонова, "Полководец Суворов" И. Бехтерева и А. Разумовского, "Фельдмаршал Кутузов" В. Соловьева. На сцене театра оперы и балета им. З. Палиашвили поставлены новые грузинские оперы "Патара Кахи" Вано Гокиели и "Како качаги" ("Разбойник Како") Акакия Андриашвили.

© photo: Sputnik / Miron Sherling Владимир Немирович-Данченко

Активное участие в жизни грузинского театра принимают легендарные Владимир Немирович-Данченко, Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов и другие актеры МХАТа, находящиеся в Тбилиси в эвакуации.

© photo: Sputnik / Vyacheslav Runov Актеры Московского Художественного театра Ольга Книппер-Чехова и Василий Качалов в спектакле "Гамлет"

Огромную работу в годы войны вела киностудия "Грузия-фильм" – начиная с создания документально-хроникальных фильмов (уже в 1942 году грузинские кинодокументалисты сняли целый ряд боевых эпизодов, в которых принимали участие 224, 242, 276, 392, 414-я и другие дивизии, сражавшиеся за Крым и Кавказ) и кончая полнометражными художественными картинами.

© photo: Sputnik Советский кинорежиссер Михаил Чиаурели

Константин Пипинашвили снимает фильм "Мост", Михаил Чиаурели – историко-героическую эпопею "Георгий Саакадзе", Николай Шенгелая и Диомиде Антадзе – картину "Он еще вернется", а Сико Долидзе и Давид Рондели – музыкальный фильм "Щит Джургая" (композитор – Дмитрий Аракишвили, соавтор сценария – Георгий Леонидзе).

photo: courtesy of National Library Дмитрий Шостакович и Михаил Чиаурели

Кинофильмы "Георгий Саакадзе" и "Щит Джургая" были удостоены Сталинской премии СССР. А в 1944 году Тбилисская киностудия была награждена орденом Ленина. Годы Великой Отечественной отмечены большой творческой активностью грузинских композиторов. Появилось много замечательных песен, романсов и маршей.

photo: courtesy of National Library Дмитрий Аракишвили

Историко-патриотическая тема нашла широкое отражение и в симфонической музыке. Достаточно назвать "Лирическую симфонию" Дмитрия Аракишвили, "Первую симфонию" и симфоническую картину "Карцанисский бой" Андрея Баланчивадзе, оперу "Мать и сын" и балладу-поэму "Арсен" Алексея Мачавариани, произведения Арчила Кереселидзе, Отара Тактакишвили, Шалвы Азмайпарашвили.

© photo: Sputnik / РИА Новости Андрей Мелитонович Баланчивадзе (1862-1937), советский композитор и собиратель народных песен. Грузинская ССР.

Нельзя не упомянуть и нашего выдающегося земляка, уроженца Гори Вано Мурадели, который не только писал прекрасную музыку, но и служил художественным руководителем Центрального ансамбля краснофлотской песни и пляски, с которым выступал на фронтах и флотах.

Огромную работу проводил Государственный симфонический оркестр Грузии. Традиционными стали т. н. "симфонические понедельники", на которых звучали лучшие произведения советских композиторов, живших в то время в Тбилиси – Сергея Прокофьева, Николая Мясковского и др. Перед тбилисскими слушателями выступали дирижеры Александр Гаук и Абрам Стасевич, певица Нина Дорлиак, пианист Александр Гольденвейзер и др.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Кетеван Магалашвили, портрет Нины Дорлиак

В мае 1944 году в Москве, в Концертном зале им. Чайковского, были исполнены симфонические произведения грузинских композиторов, а в Тбилиси состоялась Музыкальная декада республик Закавказья. В феврале-марте 1945 года концерты грузинской музыки с успехом прошли в Москве и Ленинграде.

В заключение хотелось бы сказать, что в период Великой Отечественной войны появилось два знаменитых приказа, к которым, увы, невозможно относиться однозначно. Речь о приказе № 270 от 16 августа 1941 г. и приказе № 227 от 28 июля 1942 г., известном под названием "Ни шагу назад!".

Первый объявлял всех, кто оказался в плену, предателями и изменниками, родственники пленных командиров и политработников подлежали репрессиям, родные солдат лишались льгот, предоставляемых семьям участников войны. Второй приказ объявлял предательством Родины любое отступление без распоряжения командования. Создавались специальные заградительные отряды, располагавшиеся за спиной воюющих бойцов, которые имели право расстреливать на месте тех, кто отступал. Если совсем честно – у людей отнимали право выжить.

Но был лозунг, который во время войны стал определяющим, главным, жизненно важным. На этот призыв откликался любой человек – вне зависимости от возраста, образования и национальности. Откликался всем своим существом. Этот призыв гласил: "Все для фронта! Все для победы!"

С самого начала Великой Отечественной войны деятели культуры Грузии, как и все жители огромного СССР, отдавали себя делу Победы целиком – кто-то сражался на фронте, кто-то трудился в тылу. И каждый делал это самоотверженно.

Склоним головы в память о тех, кто нес непрерывную трудную вахту, каждый на своем посту, и всеми силами приближал заветный день – День Победы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.