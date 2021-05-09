"Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо" – культура Грузии в годы ВОВ

Из Грузии в первые же две недели после начала войны на фронт ушло около 100 тысяч человек (из них несколько тысяч женщин). К весне 1942 года было мобилизовано более 350 тысяч. Призыв не прекращался и в дальнейшем. Всего в войне участвовало около 700 тысяч человек из Грузии. Домой не вернулся каждый второй из призванных...
Грузины участвовали во всех значимых сражениях – в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге. На фронте сражались девять грузинских дивизий. На территории республики были сформированы 12 альпинистских отрядов и 79 истребительных батальонов. Тысячи уроженцев Грузии боролись в партизанских отрядах.
За боевые подвиги 137 грузинских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 240 тысяч – награждены орденами и медалями.
Но сегодня хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что 46 тысяч граждан республики были награждены медалью "За оборону Кавказа" и более 333 тысяч человек – медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Речь идет о тех наших соотечественниках, которые работали в тылу – "для фронта, для победы", отдавая общему делу все свои силы и возможности, способности и таланты.
В суровые дни не прекращали плодотворную деятельность ученые и педагоги, литераторы и живописцы, музыканты и театральные деятели.
Знаменитая строчка Владимира Маяковского "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо" из стихотворения "Домой", написанного в 1926 году, в годы Великой Отечественной обрела новое звучание: деятели культуры боролись за Победу своим собственным оружием – будь то перо, кисть, нотный стан, микроскоп или учительская указка.
Всем известна знаменитая история: во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Ознакомившись с материалами, он спросил: "А где же расходы на культуру?" – "Какая культура? Война же идет!" – "Если нет культуры, то зачем мы воюем?", – заметил мудрый премьер-министр.
В СССР не хуже Черчилля понимали: без культуры нет страны, нет жизни, нет победы. И потому культурная жизнь во всем Советском Союзе, и в Грузии в том числе, не остановилась ни на одно мгновение.
Образование и наука
С началом войны часть школьных зданий в республике была переоборудована под госпитали, множество педагогов – призваны в армию. Школам не хватало инвентаря, топлива. И все-таки Грузия смогла сохранить свою школьную сеть почти в том самом виде, в каком она существовала до войны.
Вместо учителей-мужчин, ушедших на фронт, в школьные классы вошли женщины, только что окончившие педагогические вузы и училища, а также преподаватели-пенсионеры. Впоследствии к ним присоединились вернувшиеся с фронтов учителя, получившие тяжелые ранения, – инвалиды войны. Кстати, в период с 1941 по 1945 год высшие учебные заведения Грузии выпустили почти 6 тысяч работников просвещения.
Война вынудила задуматься о качестве образования. Поэтому в 1943 году с целью улучшения военно-физкультурной подготовки, начиная с 5 класса, вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. Через год были введены экзамены в 4 и 7-х классах, экзамены на аттестат зрелости, золотые и серебряные медали. В вузах, наряду с госэкзаменами, стала обязательной защита дипломной работы.
Кроме того, высшие учебные заведения уплотнили учебную программу, сократили срок обучения и за военные годы подготовили более 14 тысяч специалистов самого разного профиля – врачей, инженеров, агрономов и многих других. Это требовалось и фронту, и тылу. К примеру, Тбилисский медицинский институт отправил на фронт более 3 тысяч врачей и других медицинских работников.
Академия наук Грузии, основанная, можно сказать, накануне войны – 22 февраля 1941 года, вела колоссальную работу. В тяжелых условиях военного времени были созданы новые институты и секторы, опубликовано свыше 1 000 трудов, напечатано более 120 научно-популярных брошюр, более 130 капитальных книг, проведено более 350 оригинальных исследований.
Перечислим некоторые из выдающихся достижений грузинской науки военных лет. Под руководством академиков Александра Джанелидзе и Александра Твалчрелидзе были открыты новые месторождения каменного угля, марганца, вольфрама, молибдена, отбеливающей глины, ртути. Институт полеводства и станции полеводства работали над созданием таких сортов пшеницы и хлебных растений, которые позволили бы увеличить урожайность полевых культур.
В Институте физиологии под руководством академика Ивана Бериташвили велась практическая работа в госпиталях, изучалась природа таких ранений и поражений, механизмы развития которых до сих пор были неизвестны. В результате работ Института химии при Зестафонском ферроплавильном заводе выстроили печь нового типа и создали цех для изготовления дефицитного карборунда.
Старший научный сотрудник (впоследствии директор) Института металлов и горного дела Рафаэль Агладзе за труд "Получение новых металлов" был удостоен Сталинской премии. В Институте психологии под руководством Дмитрия Узнадзе изучали проблемы лечения психических заболеваний бойцов. В Институте языка имени академика Нико Марра под руководством действительного члена Академии наук Георгия Ахвледиани была создана группа логопедов по исправлению нарушений речи, наступивших вследствие ранений у военных.
Институт истории издал первый учебник по истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. В Институте истории грузинской литературы имени Руставели под руководством академика Корнелия Кекелидзе главное внимание уделялось таким темам, как творчество древних грузинских одописцев и патриотический характер национальной поэзии.
Литература
По всему СССР почти 1 000 писателей, в том числе десятки грузин, ушли на фронт военными корреспондентами, политработниками, бойцами Красной Армии. Бригады грузинских писателей регулярно отправлялись на фронт, выступали перед воинами, писали тексты к плакатам, листовки, брошюры.
Многие грузинские писатели защищали Родину с оружием в руках, в их числе – Александр Гомиашвили, Константин Лордкипанидзе, Реваз Маргиани, Шалва Амисулашвили, Мурман Лебанидзе, Акакий Гецадзе…
Домой вернулись не все. В боях за Победу отдали свои жизни Мирза Геловани, Георгий Напетваридзе, Владимир Убилава…
Ведущая тема литературы военных лет была очевидна – защита Отечества, героизм воинов на фронтах и самоотверженный труд работников тыла. С первых же дней войны из-под пера грузинских поэтов начинают выходить замечательные патриотические стихотворения (особенную популярность приобрел жанр баллады) и эпические поэмы, которые сразу получали огромную известность, и до сих пор входят в золотой фонд литературы.
Такие произведения, как "Родина" Галактиона Табидзе, "Не горюй, мама" Георгия Леонидзе, "Песнь о Давиде Гурамишвили" Симона Чиковани, "Капитан Бухаидзе" Ираклия Абашидзе и многие другие, укрепляли боевой дух воинов, поддерживали силы тружеников тыла и вообще – давали твердую уверенность, что "наше дело правое, мы победим!".
Прозаики и драматурги в эти годы создавали произведения на тему Великой Отечественной (рассказы и повести Лео Киачели, Демна Шенгелая, Константина Лордкипанидзе, Серго Клдиашвили и др.), а также обращались в своем творчестве к истории Грузии, к образам ее прославленных героев и великих царей (тетралогия "Давид Строитель" Контантинэ Гамсахурдия, пьесы "Герои Крцаниси" Сандро Шаншиашвили, "Царь Ираклий" Левана Готуа и др.).
Можно сказать, что именно в это суровое время грузинская литература доказала, что способна воодушевлять людей на подвиги, пробуждать гордость за славное прошлое своей родины и ее героическое настоящее, а еще – утешать в скорбные минуты потерь и утрат...
Живопись и скульптура
Легендарный плакат "Родина-мать зовет!", ставший священным символом войны и победы, пронзительным олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на войну, был создан грузинским живописцем и графиком Ираклием Тоидзе.
История создания плаката – простая и трагическая. Услышав первое сообщение Совинформбюро, супруга художника вбежала к нему в мастерскую и выкрикнула: "Война!" Тоидзе настолько поразило выражение ее лица, что он немедленно начал делать наброски – один за другим. И создал свое лучшее творение, получившее всемирную известность.
Грузинские художники и скульпторы, как и другие деятели культуры, сражались на фронтах и в партизанских отрядах (в числе ушедших добровольцами – А. Гиголашвили, Г. Джапаридзе, А. Копалиани, Д. Тавадзе, Г. Варазишвили и другие), работали в воинской печати, оформляли боевые листки, создавали живописные и скульптурные портреты героев войны.
Оставшиеся в тылу – трудились во имя Победы. В 1941-1942 гг. художники Грузии создали более 75 художественных панно, 232 портрета, 128 плакатов, 154 карикатуры, 69 политических лозунгов, 10 сатирических "окон" и другие произведения.
В 1941 году в Тбилиси состоялась выставка произведений живописи, скульптуры и графики на тему: "Героическое прошлое грузинского народа, дружба народов СССР и самоотверженная борьба советского народа с гитлеровскими захватчиками". На выставке было представлено более 100 работ. Лучшими были признаны "Девять братьев Херхеулидзе" Елены Ахвледиани, "Оборона Тбилиси в XVII веке" Тамары Абакелия, "Георгий Саакадзе на поле боя" Севериана Маисашвили, "Выдворение персов из Тбилиси" Шалвы Макашвили. Особого внимания заслуживали работы, непосредственно посвященные Великой Отечественной: скульптура "Мы отомстим" Т. Абакелия, "Партизан" Валентина Топуридзе и, конечно, плакат Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет!".
А в 1942 году (в тяжелейший период войны, когда советская армия продолжала нести громадные потери и отступать) в центре Тбилиси – как символ победы добра и мира над злом и войной – был установлен памятник Шота Руставели (скульптор Константин Мерабишвили).
Театр, кинематограф, музыка
После начала войны из 48 театров Грузии продолжали работать 39. Причина сокращения количества действующих театров вполне понятна – более 500 актеров и других театральных работников ушли воевать за Победу.
В числе тысяч уроженцев Грузии на фронтах Великой Отечественной сражались бойцы, которые вскоре стали гордостью грузинского искусства. Назовем хотя бы нескольких.
Михаил Туманишвили, Народный артист СССР и великий театральный режиссер, с 1939 года служил в Красной Армии, окончил школу младших командиров связи, дважды попадал в плен, дважды бежал. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени.
Отар Коберидзе, Народный артист Грузии, выдающийся актер театра и кино был командиром зенитного орудия. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени и медали "За боевые заслуги".
Абесалом Лория, заслуженный артист Грузии, исполнитель одной из колоритнейших ролей в картине "Не горюй", ушел на фронт добровольцем. Дважды был ранен. Кавалер Ордена Отечественной войны II степени.
Наталья Бурмистрова, Народная артистка СССР, прослужившая в Тбилисском театре им. Грибоедова 60 лет, с первых дней войны работала санитаркой на санитарном поезда. Кавалер многих орденов и медалей.
Гиви Тохадзе, заслуженный артист Грузии, сыгравший около 100 ролей в кино, ушел на фронт в первые дни войны. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени и медали "За боевые заслуги".
Булат Окуджава 17-летним школьником добивался досрочного призыва, был призван в августе 1942 года (по достижении 18-летия), служил минометчиком, получил ранение, демобилизован в марте 1944 года в звании гвардии рядового. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени, медали "За оборону Кавказа", медали "За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Этот славный список можно продолжать очень долго...
В годы войны театры Грузии продолжали активную деятельность. Более того, интенсивность работы возросла в разы. Творческие коллективы играли на своих сценах, в составе концертных бригад выступали для бойцов на фронтах, для раненых в госпиталях, для тружеников тыла на заводах, фабриках и в клубах.
Так в 1942 году только тремя художественными бригадами было дано 1 200 шефских концертов, 16 эстрадных вечеров, вся выручка от которых была перечислена в Фонд обороны. Бригада театра имени Марджанишвили за военные годы провела около 500 выездных концертов, из них больше половины непосредственно в военных частях. Театр им. Грибоедова дал около 800 концертов. А региональные театры провели свыше 12 тысяч концертов!
Конечно, патриотическая, историко-героическая и военная тематика занимала в театральном репертуаре ведущее место. В 1941-1945 гг. театр им. Руставели ставит спектакли "Киквидзе" Ваниона Дарасели, "Последний рыцарь" Серго Клдиашвили, "Батальон идет на Запад" Георгия Мдивани, "Герои Крцаниси" Сандро Шаншиашвили, "Родина" Давида Эристави и, впервые в СССР, "Генерал Брусилов" Ильи Сельвинского – драму, посвященную талантливейшему полководцу Первой мировой войны, автору и руководителю знаменитого "Брусиловского прорыва", генералу царской армии, в годы гражданской войны перешедшему на сторону большевиков. Кстати, потомственный дворянин Алексей Алексеевич Брусилов родился в Тифлисе.
Театр им. Марджанишвили в годы войны показывает постановки "Георгий Саакадзе" Ушанги Чхеидзе, "Партизаны" Георгия Мдивани, "Багратиони" Алексея Самсония, "Гора раздумий" Георгия Шатберашвили. В театре им. Грибоедова идут "Парень из нашего города" Константина Симонова, "Полководец Суворов" И. Бехтерева и А. Разумовского, "Фельдмаршал Кутузов" В. Соловьева. На сцене театра оперы и балета им. З. Палиашвили поставлены новые грузинские оперы "Патара Кахи" Вано Гокиели и "Како качаги" ("Разбойник Како") Акакия Андриашвили.
Активное участие в жизни грузинского театра принимают легендарные Владимир Немирович-Данченко, Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов и другие актеры МХАТа, находящиеся в Тбилиси в эвакуации.
Огромную работу в годы войны вела киностудия "Грузия-фильм" – начиная с создания документально-хроникальных фильмов (уже в 1942 году грузинские кинодокументалисты сняли целый ряд боевых эпизодов, в которых принимали участие 224, 242, 276, 392, 414-я и другие дивизии, сражавшиеся за Крым и Кавказ) и кончая полнометражными художественными картинами.
Константин Пипинашвили снимает фильм "Мост", Михаил Чиаурели – историко-героическую эпопею "Георгий Саакадзе", Николай Шенгелая и Диомиде Антадзе – картину "Он еще вернется", а Сико Долидзе и Давид Рондели – музыкальный фильм "Щит Джургая" (композитор – Дмитрий Аракишвили, соавтор сценария – Георгий Леонидзе).
Кинофильмы "Георгий Саакадзе" и "Щит Джургая" были удостоены Сталинской премии СССР. А в 1944 году Тбилисская киностудия была награждена орденом Ленина. Годы Великой Отечественной отмечены большой творческой активностью грузинских композиторов. Появилось много замечательных песен, романсов и маршей.
Историко-патриотическая тема нашла широкое отражение и в симфонической музыке. Достаточно назвать "Лирическую симфонию" Дмитрия Аракишвили, "Первую симфонию" и симфоническую картину "Карцанисский бой" Андрея Баланчивадзе, оперу "Мать и сын" и балладу-поэму "Арсен" Алексея Мачавариани, произведения Арчила Кереселидзе, Отара Тактакишвили, Шалвы Азмайпарашвили.
Нельзя не упомянуть и нашего выдающегося земляка, уроженца Гори Вано Мурадели, который не только писал прекрасную музыку, но и служил художественным руководителем Центрального ансамбля краснофлотской песни и пляски, с которым выступал на фронтах и флотах.
Огромную работу проводил Государственный симфонический оркестр Грузии. Традиционными стали т. н. "симфонические понедельники", на которых звучали лучшие произведения советских композиторов, живших в то время в Тбилиси – Сергея Прокофьева, Николая Мясковского и др. Перед тбилисскими слушателями выступали дирижеры Александр Гаук и Абрам Стасевич, певица Нина Дорлиак, пианист Александр Гольденвейзер и др.
В мае 1944 году в Москве, в Концертном зале им. Чайковского, были исполнены симфонические произведения грузинских композиторов, а в Тбилиси состоялась Музыкальная декада республик Закавказья. В феврале-марте 1945 года концерты грузинской музыки с успехом прошли в Москве и Ленинграде.
В заключение хотелось бы сказать, что в период Великой Отечественной войны появилось два знаменитых приказа, к которым, увы, невозможно относиться однозначно. Речь о приказе № 270 от 16 августа 1941 г. и приказе № 227 от 28 июля 1942 г., известном под названием "Ни шагу назад!".
Но был лозунг, который во время войны стал определяющим, главным, жизненно важным. На этот призыв откликался любой человек – вне зависимости от возраста, образования и национальности. Откликался всем своим существом. Этот призыв гласил: "Все для фронта! Все для победы!"
С самого начала Великой Отечественной войны деятели культуры Грузии, как и все жители огромного СССР, отдавали себя делу Победы целиком – кто-то сражался на фронте, кто-то трудился в тылу. И каждый делал это самоотверженно.
Склоним головы в память о тех, кто нес непрерывную трудную вахту, каждый на своем посту, и всеми силами приближал заветный день – День Победы.
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