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День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, венки от посольств

Учебник истории: чему учат грузинских школьников о Второй мировой войне

© Sputnik / STRINGER
Колумнисты
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День Победы 9 мая 2021 (19)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210509/251683911/Uchebnik-istorii-chemu-uchat-gruzinskikh-shkolnikov-o-Vtoroy-mirovoy-voyne.html

Вторую мировую в школах Грузии проходят в восьмом и двенадцатом классах. Не изучают – именно проходят: событию века скромно отведено несколько страниц. Впрочем, ознакомившись с текстом, колумнист Sputnik подумал: может и хорошо, что не больше

Композитор, поэт, вокалист, фронтмен немецкой группы "Раммштайн" Тиль Линдерманн по-настоящему потряс недавно своих многочисленных поклонников. Яркий представитель стиля хард-рок и индастриал метал появился вдруг в строгом цивильном костюме и задушевно спел песню "Любимый город".

Написанная перед войной, она осталась в памяти как военная. Вобрала дух поколения. Исполнялась многими популярными певцами. Но Линдерманн?! Немец! К тому же, мастер эпатажа! И вдруг патриотическая советская песня…

Однако не менее примечательно, что исполнение было одобрительно встречено по обе стороны сглаженного временем условного фронта. Причем и в молодежной среде, и людьми в возрасте в той же Германии. Это подтвердило – память о Второй мировой войне для всего человечества стала не подлежащим забвению нравственным понятием. Уроком истории, ставящим его выше сведения счетов, розни и ненависти.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Историю делают люди, пишут ученые, преподают учителя. Но толкуют и правят ее, к сожалению, политики. Это вам не математика, не физика и даже не ботаника. Это наука общественная, и она вольно или невольно отражает отношение общества к тем или иным событиям. Однако как только к делу подключается безальтернативная идеология, из научной дисциплины история тут же превращается в опасный политический инструмент, деформирующий не только мысль, но и факты.

С демократическими принципами подобное отношение, естественно, не имеет ничего общего.

Знания по истории все мы изначально черпали из школьных учебников. Потом, правда, мне не раз доводилось быть свидетелем того, как менялись в ней акценты и трактовка событий. Когда, скажем, Сталинградскую битву безуспешно пытались навязать обществу как Волгоградскую, а едва ли не переломным событием в Отечественной войне подавался десант на Малую землю.

А потом пелена перед глазами начала рассеиваться. Мы вдруг стали открыто произносить вслух иноземное слово "ленд-лиз", и открыли для себя реальный масштаб помощи, которую оказывали СССР его союзники. Когда же на киноэкраны прорвалась новая категория фильмов о войне, широкий зритель осознал то, на чем старались не акцентировать специалисты – война действительно была не только Отечественной, но и мировой. Перл-Харбор, битва за Британию, бои в Северной Африке…

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Не будучи ученым, не возьмусь осуждать или судить по существу, но советские учебники истории особого доверия явно не заслуживали. Впрочем, есть один принципиальный момент. Ни крайне изменчивое и противоречивое отношение к бывшим вождям, ни расширявшая кругозор новая информация не могли повлиять на главное – оценку выдающейся роли советских людей в разгроме фашизма. Роли, которую, надо заметить, не отрицали крупнейшие зарубежные политические лидеры и мировая историографическая наука.

Мне, лично общавшемуся с живыми участниками войны, у которого воевали отец и близкие родственники, а некоторые из которых не вернулись с фронта, трудно смириться, когда кто-то по-новому оценивая события, попирает память о них. Мои внуки, как и мы в свое время, изучают историю по школьным учебникам. И мне бы не хотелось, чтобы они, как и я в свое время, стали слепо и безальтернативно принимать ту или иную трактовку фактов Второй мировой войны. Для меня лично неприемлемую.

Неприемлемую хотя бы потому, что очень принижает и практически не учитывает вклада грузинского народа в противостояние фашизму. Достаточно заметить, что в учебнике для 12 класса этой теме уделено всего полстранички. Но даже в них за сухим перечислением отдельных фактов, проглядывают оценки. Крайне односторонние, если учесть, что подчеркнуты лишь бездарность военного руководства, ставшая причиной огромных жертв, и что беженцы из западных регионов Советского Союза обострили в Грузии тяжелый социальный фон.

Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
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Принято считать, что история не знает сослагательного наклонения. Но, похоже, смотря кем она написана. Особенно когда доходит до стиля и нюансов. Вот дословный перевод из учебника для 8 класса. "Сталин ожидал длительной, кровопролитной и взаимоизматывающей войны в Западной Европе. За это время Красная Армия успела бы вооружиться новейшей техникой и стала бы серьезной угрозой для Германии. Германия это понимала. Гитлер решил опередить…" На фоне предшествующих рассуждений об агрессивности советского режима воспринимается, согласитесь, почти как оправдание.

Другая страничка. Описанная в учебнике для 12 класса "Битва за Британию" заставляет справедливо восхищаться стойкостью англичан. Однако описывать ужасы бомбардировок английских городов, в которых погибло 40 тысяч гражданского населения, и умолчать о мужестве советских граждан, среди которых (по разным оценкам) погибло от 13 до 23 миллионов человек, видимо, не совсем справедливо.

Как и пытаться приравнять к Сталинградскому сражению битву при Эль-Аламейн. Стратегическое значение этой победы англичан, не давшей нацистам взять под контроль Суэцкий канал, очень велико. Но вряд ли адекватно ставить ее по масштабам и глобальному влиянию на ход войны на одну чашу весов со Сталинградской битвой. В которой, к слову, с обеих сторон принимало участие более 2 миллионов солдат и офицеров!

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Для наглядности: на одном только небольшом плацдарме – Сталинградском тракторном заводе была взята в плен 40-тысячная гитлеровская группировка. В то время как потери немцев и итальянцев во всем сражении при Эль-Аламейн составили 55 тысяч солдат.

Завершает тему таблица с основными датами. Что же, по мнению составителей учебника, следует знать грузинским старшеклассникам о Второй мировой войне? Даты опустим, только сами ключевые события: нападение японцев на Перл-Харбор, сражение при Эль-Аламейн, Сталинградская битва, открытие второго фронта, Крымская конференция, капитуляция Германии… Именно в таком порядке.

Нет, определенно руку приложили не грузинские историки! А как прикажете понимать, если "Битва за Британию" не обойдена вниманием, но нет даже короткого описания битвы за Кавказ?!

У упомянутого в начале эссе Тиля Линдермана дед, оказывается, воевал во Второй мировой. Понятно, не на стороне Красной армии. Однако сегодня важно не это. Новым поколениям бессмысленно ассоциировать фашизм с немецкой нацией. И тут современные грузинские учебники по истории бесспорно объективней прежних. Тем более, на горьком примере последних межнациональных конфликтов мы увидели, что явление это вненациональное.

Поколение немцев, поддавшихся на пропаганду о собственной исключительности и развязавших самую кровопролитную войну в истории, надо признать, заплатило за это сполна. А история – лучший учитель, если ее не забывать.

Советский Союз и Германия понесли во Второй мировой войне самые крупные, несопоставимые с другими европейскими странами потери. Немцы об этом помнят и потому аплодируют Линдерману, спевшему "Любимый город".

Неплохо бы помнить и нам!

Темы:
День Победы 9 мая 2021 (19)
Теги:
Вторая мировая война, история, Грузия

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