Почему Пентагону нет места в Центральной Азии

Присутствие баз Пентагона на Ближнем Востоке и в Центральной Азии деструктивно, и это доказано десятилетиями бесславных боевых действий в Афганистане, Ираке, Сирии. Перенос военных аэродромов и других объектов США из Афганистана в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан политически и практически неосуществим, потому что не меняет логики войны в ИРА и угрожает разрушением существующей системы региональной безопасности.

По информации газеты The Wall Street Journal, США хотят разместить выводимые из Афганистана войска в странах Центральной Азии. Отмечается, что базы Пентагону необходимы для личного состава, беспилотников, пилотируемых бомбардировщиков и артиллерии. В качестве вероятных мест дислокации рассматриваются соседние страны севернее Афганистана и государства Персидского залива. Официальных запросов от Вашингтона Бишкек, Душанбе, Ташкент и Нур-Султан, вроде бы, не получали. Однако неслучайные информационные утечки в американских СМИ становятся источником общественно-политического беспокойства в регионе.

В Министерстве обороны Узбекистана официально сообщили, что оборонная доктрина, Конституция, концепция внешней политики страны от 2012 года – не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики. Позиция Минобороны вполне определенная, и все же, политические решения в Ташкенте принимаются на другом уровне. При необходимости, иностранную военную базу (де-факто) можно назвать, к примеру, совместным тренировочным или логистическим центром (де-юре).

Визит в Россию 9 мая президента Таджикистана Эмомали Рахмона (единственного лидера стран СНГ на параде Победы в Москве) выглядит как возможность провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по афганской (постамериканской) тематике. У Таджикистана самая большая (и уязвимая) граница с Афганистаном. Пентагону было бы удобно "разбить лагерь" у реки Пяндж, на расстоянии вытянутой руки до северных провинций Исламской республики. Однако Таджикистан – член ОДКБ, на территории республики дислоцируется 201-я российская военная база. Кроме того, здесь расположен российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", способный осматривать пространство практически над всей планетой. Все это стратегические элементы обеспечения безопасности стран ОДКБ, и фактически – передовой рубеж России, в отношении которой США проводят откровенно враждебную политику "сдерживания".

Накануне парада Победы на Красной площади российский президент Владимир Путин принял таджикского лидера Эмомали Рахмона в Кремле. Состоялась беседа, в ходе которой главы государств "выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане". Вполне вероятно, что стороны обсудили и планы Вашингтона по переброске американских войск из Афганистана в Таджикистан. О принятых решениях мы можем пока только догадываться.