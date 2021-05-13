"Динамо" Тбилиси – 40 лет со дня со дня золотой победы грузинского футбола

В своей книге "Репортаж без микрофона" прославленный грузинский комментатор Котэ Махарадзе вспоминал одно из своих интервью изданию "Неделя". Его спросили: о чем вы мечтаете? И Махарадзе ответил: "хотелось бы видеть динамовцев Тбилиси в финале одного из европейских турниров и вести репортаж об этом финале".

Это интервью вышло в 1972 году и в то время мечта Махарадзе вызывала лишь снисходительные улыбки. Но прошло девять лет и мечта стала явью.

© photo: Sputnik Футбольная команда «Динамо» (Тбилиси), которая 13 мая 1981 года завоевала «Кубок обладателей кубков».

Дата 13 мая 1981 года до сих пор остается единственной, вписанной в историю грузинского футбола золотыми буквами. За прошедшие 40 лет было несколько значимых моментов в грузинском футболе, но ни один из них не сопоставим с событиями 40-летней давности. Новой датой подобного масштаба могло стать 12 ноября 2020 года, если бы сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА обыграла Северную Македонию и впервые в истории завоевала бы путевку на чемпионат Европы. Но увы, поражение 0:1 оставило 13 мая 1981 года вне конкуренции.

События 40-летней давности поистине стали звездным часом "Динамо" Тбилиси и рассказал о них Котэ Махарадзе:

"Дараселия. Вошел в штрафную! Ну, можно бить! Обвел второго, удар по воротам – гол! Гол!! Гол!!! Виталий Дараселия за три с половиной минуты до конца встречи забивает мяч в ворота "Карл-Цейсса" Великолепно! Двух обвел, и низом в правый нижний от вратаря угол Виталий Дараселия выводит вперед динамовцев Тбилиси".

Вряд ли кто-нибудь из тех, кто смотрел эту игру, забудет слова Махарадзе. Победный гол, забитый на последних минутах, это всегда адреналин через край. Тем более, когда взятие ворот получилось таким эффектным.

© photo: Sputnik / Okhmakevich Игрок футбольной команды "Динамо" (Тбилиси) Александр Чивадзе (справа).

"Гол Дараселия стал настоящим шедевром. Основное время матча вот-вот должно было закончиться и мы настраивались на дополнительные 30 минут – рисковать уже никто не хотел. По сути, судьбу матча решило индивидуальное мастерство Дараселия, который не побоялся взять на себя инициативу. История футбола знает много финалов, но тот получился особенным", – заявил капитан того "Динамо" Тбилиси Александр Чивадзе Sputnik Грузия

Но победы над "Карл-Цейссом" 2:1, благодаря голам Гуцаева и Дараселия могло и не быть без индивидуального мастерства еще одного участника того матча – голкипера "Динамо" Отара Габелия. Свое мастерство страж динамовских ворот проявил почти за два года до описываемых событий, отразив пенальти в исполнении Валерия Газзаева. Да, да – я не оговорился.

Право участия в розыгрыше Кубка обладателей Кубков УЕФА получал клуб, выигравший национальный Кубок. В финале розыгрыша турнира 1979 года встречались "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Москва. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, а в драматичной серии пенальти Габелия отразил три удара с 11 метров, последний из которых пробивал Газзаев.

© photo: Sputnik / Sergey Kivrin Вратарь тбилисской команды "Динамо" Габелия ловит мяч на тренировке

"... он сделал короткий, быстрый разбег и ударил довольно точно и сильно. Отар Габелия в красивом прыжке отразил мяч. Секундой раньше он был просто соискателем приза, а сейчас с линии ворот бежал к центру поля лучший вратарь страны 1979 года, обладатель Кубка СССР, а затем, и это самое главное, обладатель Кубка кубков европейских стран. Пропусти Отар этот мяч в свои ворота, и, возможно, ничего из вышеперечисленного не было бы. Думаю, что мы и сейчас как-то недооцениваем этот реактивный прыжок и мгновенье, потраченное на него. Не будь его, не было бы вообще этой главы в моем рассказе. Главы о самом большом успехе тбилисского "Динамо", – вспоминает события 11 августа 1979 года Махарадзе в своей книге.

"40 лет пролетели так быстро, что мы даже не успели оглянуться. Конечно, время берет свое, но эмоции по-прежнему сильные. Каждый раз, когда приближается 13 мая начинаю немного нервничать. Если есть возможность – собираемся, вспоминаем какие-то моменты из игры, шутим. Тот день – один из лучших в моей жизни", – сказал Sputnik Грузия Габелия.

Увы, далеко не все участники той памятной встречи дожили до сегодняшнего дня. Дараселия и Давид Кипиани – погибли в автокатастрофах (в 1982 и 2001, соответственно); в 2012 году не стало Рамаза Шенгелия; наставник динамовцев Нодар Ахалкаци скончался от сердечного приступа во время рабочей поездки в Москву в 1998 году; Котэ Махарадзе ушел из жизни в 2002 году.

photo: courtesy of Ministry of Sports and Youth Affairs of Georgia Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани

К сожалению, это правило жизни – кто-то уходит, а кто-то остается. Но пока в нашей памяти будут звучать слова Махарадзе, произнесенные после победы: "Представляю, что сейчас творится в Тбилиси! Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна! Тбилисцы завоевали этот Кубок!" Тот день – 13 мая 1981 года – и все участники того матча, на поле и вне его, навсегда останутся в наших сердцах. Это была красивая победа, которая, дай Бог, послужит примером будущим поколениям грузинских футболистов.