"Динамо" Тбилиси – 40 лет со дня со дня золотой победы грузинского футбола

В своей книге "Репортаж без микрофона" прославленный грузинский комментатор Котэ Махарадзе вспоминал одно из своих интервью изданию "Неделя". Его спросили: о чем вы мечтаете? И Махарадзе ответил: "хотелось бы видеть динамовцев Тбилиси в финале одного из европейских турниров и вести репортаж об этом финале".
Это интервью вышло в 1972 году и в то время мечта Махарадзе вызывала лишь снисходительные улыбки. Но прошло девять лет и мечта стала явью.
Дата 13 мая 1981 года до сих пор остается единственной, вписанной в историю грузинского футбола золотыми буквами. За прошедшие 40 лет было несколько значимых моментов в грузинском футболе, но ни один из них не сопоставим с событиями 40-летней давности. Новой датой подобного масштаба могло стать 12 ноября 2020 года, если бы сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА обыграла Северную Македонию и впервые в истории завоевала бы путевку на чемпионат Европы. Но увы, поражение 0:1 оставило 13 мая 1981 года вне конкуренции.
События 40-летней давности поистине стали звездным часом "Динамо" Тбилиси и рассказал о них Котэ Махарадзе:
"Дараселия. Вошел в штрафную! Ну, можно бить! Обвел второго, удар по воротам – гол! Гол!! Гол!!! Виталий Дараселия за три с половиной минуты до конца встречи забивает мяч в ворота "Карл-Цейсса" Великолепно! Двух обвел, и низом в правый нижний от вратаря угол Виталий Дараселия выводит вперед динамовцев Тбилиси".
Вряд ли кто-нибудь из тех, кто смотрел эту игру, забудет слова Махарадзе. Победный гол, забитый на последних минутах, это всегда адреналин через край. Тем более, когда взятие ворот получилось таким эффектным."Гол Дараселия стал настоящим шедевром. Основное время матча вот-вот должно было закончиться и мы настраивались на дополнительные 30 минут – рисковать уже никто не хотел. По сути, судьбу матча решило индивидуальное мастерство Дараселия, который не побоялся взять на себя инициативу. История футбола знает много финалов, но тот получился особенным", – заявил капитан того "Динамо" Тбилиси Александр Чивадзе Sputnik Грузия.
Но победы над "Карл-Цейссом" 2:1, благодаря голам Гуцаева и Дараселия могло и не быть без индивидуального мастерства еще одного участника того матча – голкипера "Динамо" Отара Габелия. Свое мастерство страж динамовских ворот проявил почти за два года до описываемых событий, отразив пенальти в исполнении Валерия Газзаева. Да, да – я не оговорился.
Право участия в розыгрыше Кубка обладателей Кубков УЕФА получал клуб, выигравший национальный Кубок. В финале розыгрыша турнира 1979 года встречались "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Москва. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, а в драматичной серии пенальти Габелия отразил три удара с 11 метров, последний из которых пробивал Газзаев.
"... он сделал короткий, быстрый разбег и ударил довольно точно и сильно. Отар Габелия в красивом прыжке отразил мяч. Секундой раньше он был просто соискателем приза, а сейчас с линии ворот бежал к центру поля лучший вратарь страны 1979 года, обладатель Кубка СССР, а затем, и это самое главное, обладатель Кубка кубков европейских стран. Пропусти Отар этот мяч в свои ворота, и, возможно, ничего из вышеперечисленного не было бы. Думаю, что мы и сейчас как-то недооцениваем этот реактивный прыжок и мгновенье, потраченное на него. Не будь его, не было бы вообще этой главы в моем рассказе. Главы о самом большом успехе тбилисского "Динамо", – вспоминает события 11 августа 1979 года Махарадзе в своей книге."40 лет пролетели так быстро, что мы даже не успели оглянуться. Конечно, время берет свое, но эмоции по-прежнему сильные. Каждый раз, когда приближается 13 мая начинаю немного нервничать. Если есть возможность – собираемся, вспоминаем какие-то моменты из игры, шутим. Тот день – один из лучших в моей жизни", – сказал Sputnik Грузия Габелия.
Увы, далеко не все участники той памятной встречи дожили до сегодняшнего дня. Дараселия и Давид Кипиани – погибли в автокатастрофах (в 1982 и 2001, соответственно); в 2012 году не стало Рамаза Шенгелия; наставник динамовцев Нодар Ахалкаци скончался от сердечного приступа во время рабочей поездки в Москву в 1998 году; Котэ Махарадзе ушел из жизни в 2002 году.
К сожалению, это правило жизни – кто-то уходит, а кто-то остается. Но пока в нашей памяти будут звучать слова Махарадзе, произнесенные после победы: "Представляю, что сейчас творится в Тбилиси! Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна! Тбилисцы завоевали этот Кубок!" Тот день – 13 мая 1981 года – и все участники того матча, на поле и вне его, навсегда останутся в наших сердцах. Это была красивая победа, которая, дай Бог, послужит примером будущим поколениям грузинских футболистов.