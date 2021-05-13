Как Эрдоган и Путин могут помочь Палестине

Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН: турецкий лидер высказал "идею отправки международных сил безопасности в регион для защиты палестинских гражданских лиц", как об этом говорится в сообщении турецкой стороны о прошедших переговорах, пишет автор РИА Новости.

Турция — наследник Османской империи, еще сто лет назад владевшей и Иерусалимом, и всей Палестиной. А Россия — преемник Российской империи, защищавшей христиан на Святой земле, и Советского Союза, поддерживавшего арабов в их борьбе за создание палестинского государства. За годы, прошедшие после начала нашей операции в Сирии, Россия и Турция, сотрудничая и споря, противодействуя и находя компромиссы, стали самыми активными игроками на Ближнем Востоке, но по плечу ли им вечная проблема Иерусалима? И вопрос палестино-израильского конфликта в целом, ведь он считается в принципе нерешаемым. Да и с кем его решать? Кто на самом деле стороны конфликта?

Было бы еще полбеды, если бы речь шла просто о споре арабов и евреев за святой для трех религий город, но сама борьба за Иерусалим является средоточием, переплетением всех важнейших глобальных противоречий, символом кризиса миропорядка. Того миропорядка, во время расцвета которого было создано государство Израиль и стал развиваться арабо-израильский конфликт.

Отняв у умиравшей Османской империи Палестину, британцы способствовали расширению еврейской иммиграции на Святую землю — иудеи хотели вернуться на потерянную ими две тысячи лет назад родину. Вопрос о том, как они будут там уживаться с арабами, никого не волновал: считалось, что как-нибудь договорятся после ухода англичан. После катастрофы европейского еврейства в ходе Второй мировой войны вопрос создания на территории Палестины двух государств, Израиля и арабской Палестины, стал консенсусным для двух противоборствующих сторон, СССР и Запада.

Но начавшиеся тут же войны между арабами и евреями не позволили создать Палестину, а после 1967-го, когда Израиль занял Восточный Иерусалим, включавший в себя старый город, все стало совсем плохо. Если раньше, по решениям ООН, Иерусалим должен был стать особой административной единицей под управлением международного сообщества, то теперь началась постепенная экспансия Израиля, решившего забрать его себе не только физически, но и юридически.

Аннексия должна была закрыть вопрос о принадлежности города, но до недавнего времени практически никто в мире не признавал Иерусалим израильским. Однако в позапрошлом году его признали Штаты — с оговоркой, что в будущем у палестинского государства появится некая столица в восточно-иерусалимских пригородах. План Трампа был отвергнут и палестинцами, и исламским миром в целом: как потому, что предлагаемые им новые границы Палестины представляли собой разделенное надвое решето (сектор Газа и Западный берег реки Иордан, продырявленный множеством израильских анклавов из незаконных поселений), так и из-за отказа арабам в праве на столицу в Иерусалиме. Нынешний конфликт по символическому совпадению начался накануне дня Аль-Кудс, то есть дня Иерусалима, отмечаемого всеми мусульманами 7 мая.

Еще 4-го числа начались столкновения в восточно-иерусалимском районе Шейх-Джаррах — израильская полиция пыталась выселить несколько семей палестинцев из их домов, чтобы отдать их евреям. На следующий день на Западном берегу был застрелен 16-летний палестинец, а 7-го начались столкновения на Храмовой горе и израильские военные штурмовали мечеть Аль-Акса. Не просто в день Аль-Кудс, но и в конце священного месяца Рамадан — несложно предсказать реакцию исламского мира на происходящее. Кадры радостно пляшущих на фоне пожара на Храмовой горе иудеев лишь убеждали исламский мир в том, что Израиль хочет захватить и разрушить их святыни и возвести на их месте свой так называемый третий храм. Начались обстрелы Израиля с территории Сектора Газа (в итоге пять убитых израильтян) и удары израильской армии по Газе (больше 50 убитых), беспорядки и столкновения уже в городах со смешанным населением в самом Израиле. Все идет к новой интифаде — то есть к всеобщему восстанию палестинцев.

Можно, конечно, искать причины нынешнего обострения в различных актуальных причинах: во внутриполитическом кризисе в Израиле (Нетаньяху понимает, что надвигающиеся пятые за два года парламентские выборы ничего не изменят, и готов к маленькой победоносной войне ради того, чтобы переломить ситуацию в борьбе за власть) или в желании сорвать близящееся возвращение США к ядерной сделке с Ираном (спровоцировав Тегеран на активную помощь палестинцам). Но куда важнее то, что у нынешнего кровопролития есть фундаментальные, нерешенные причины — отсутствие полноценного палестинского государства и претензии Израиля на контроль над историческим Иерусалимом.

Без решения этих вопросов ничего не изменится — постоянно будут вспыхивать "маленькие войны", одна из которых рано или поздно закончится войной очень большой, причем даже не регионального масштаба. Банальность утверждения о том, что Иерусалим — это пороховой погреб человечества, не означает, что можно ничего не делать и ждать, пока само собой все рассосется. Оттягивая решение, мир только усугубляет ситуацию. А ведь ее разрешение как раз и стало бы демонстрацией способности мировых держав договариваться между собой — хотя бы ради предотвращения катастрофы.

Главным препятствием к урегулированию является тот факт, что государство Израиль во многом представляет собой просто филиал США на Ближнем Востоке — глобалистски настроенная часть американских элит (выросшая в том числе из пуритан, протестантов, считавших себя "Новым Израилем") считает защиту Израиля абсолютным приоритетом для Америки. Отсюда и совершенно самоубийственная (в стратегическом смысле) неуступчивость Израиля по палестинскому вопросу и по поводу Иерусалима — никакие увещевания даже тех израильтян, что настаивают на безальтернативности мирного развода с палестинцами, не принимаются во внимание. Израиль предлагает палестинцам неполноценное, зависимое от него "государство" и отказ от Иерусалима — прекрасно понимая, что ни то ни другое никогда не будет принято ни палестинцами, ни исламским миром в целом. То есть вся надежда Израиля только на силу, причем даже не свою, а американскую. И на бесконечные разводки, то есть попытки договориться с отдельными арабскими странами поодиночке о примирении.

Но что будет, когда американская сила ослабнет, причем не только на Ближнем Востоке, а глобально (а это неизбежно в среднесрочной перспективе)? Что будет, когда держать палестинцев в резервациях типа Газы станет уже невозможно? Что будет, когда арабский мир преодолеет кризис, разброд и шатание, избавится от внешнего влияния?

На эти вопросы современная израильская элита не хочет отвечать, думая, что сила всегда будет на ее стороне. Но мир стремительно меняется — и атлантический, англосаксонский миропорядок уходит в прошлое. Если Израиль хочет сохраниться и в будущем, ему придется превратиться из западного проекта в нормальное государство, мирно развестись с палестинцами и примирится с арабами — никакой альтернативы этому нет. Любое оттягивание решения палестинского вопроса лишь делает все более кровавыми будущие военные попытки его решения мусульманами, а в том, что они будут, можно не сомневаться. У Израиля проблемы не с Ираном, как утверждают в Тель-Авиве, а с полуторамиллиардным исламским миром, который никогда не откажется от Иерусалима. Да и для католиков и православных небезразлична судьба святого града.

Выход из усугубляющегося и все более кровавого тупика стоит поискать там, где все начиналось, а именно в резолюции о разделе Палестины (то есть образовании двух государств) Генассамблеи ООН номер 181 от 29 ноября 1947 года. В ней прямо говорилось, что международное сообщество возьмет под свой контроль Иерусалим — он должен был стать отдельной единицей со специальным международным режимом под управлением ООН. Возможно, воплощение в жизнь старой идеи позволит разорвать порочный круг насилия и ненависти.

Ведь это отвечает интересам не только всех жителей Иерусалима, но и всех цивилизаций, как христианских, так и мусульманских. Да и всего мира — потому что новый Армагеддон затронет и буддистов, и атеистов. Не говоря уже о том, что отказ от аннексии Иерусалима стратегически спасет и Израиль, хотя там пока что очень многие и не хотят это понять и признать.

Предложение Эрдогана Путину в данный момент неосуществимо, но уже в краткосрочной перспективе мировое сообщество (при активнейшем участии России) должно заняться решением проблемы Иерусалима. Пока еще не поздно.

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