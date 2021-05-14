"Вакцинация по обмену", или Почему грузины могут остаться без второй дозы Sinopharm

Невероятное происходит совсем рядом, стоит только уколоться... вакциной от коронавируса в Тбилиси, ну или в Гори, Рустави, Мцхета и других городах и краях Грузии

В начале мая в Грузии произошло долгожданное событие – прививаться от COVID-19 разрешили всем гражданам от 18 лет. До этого вакцину могли получить только медики, постояльцы и сотрудники домов престарелых, а также пожилые граждане.

Казалось бы, у нас всех, наконец-то, появился беспрепятственный доступ к вакцине. Но на самом деле это все оказалось только иллюзией. При этом ведущие эпидемиологи, инфекционисты, известные "Три мушкетера" - продолжают в один голос твердить с экранов телевизоров: "Вакцина – единственный выход! Срочно идите прививаться!"

После трагических мартовских событий в Ахалцихе, когда анафилактический шок, наступивший после укола препаратом AstraZeneca, стал причиной смерти 27-летней медсестры, казалось, что на кампании вакцинации в Грузии можно ставить большой крест.

Но не тут-то было! Когда открылась регистрация на вакцинацию китайским Sinopharm и возрастной барьер был снижен до 18 лет, на сайте Минздрава началась настоящая битва "за место под солнцем", точнее – за место на прививку. Тбилисские клиники были заполнены уже по истечении трех часов с момента открытия регистрации.

Экс-спикер парламента Грузии привился китайской вакциной Sinopharm >>>

Многие тбилисцы, кто не попал в число избранных, не сдались – они поехали прививаться в регионы, где еще оставались свободные "окошки".

Я же попала в число тех счастливчиков, которые успели зарегистрироваться на вакцину не только в своем городе, а даже в своем же районе! Тогда я выдохнула, потому что была крайне довольна стечением обстоятельств. Во-первых, я попала в очень хорошую клинику, неподалеку от своего дома. Во-вторых, наконец-то, я делаю вакцину, которую, из всех предлагаемых, мне хотелось сделать больше всего по ряду причин.

Первая – я доверяю китайским исследователям и ученым, поскольку у них было больше всего времени изучить вирус и создать антидот; вторая – вакцина Sinopharm создана по классическому методу, как и все те прививки, которые нам кололи в детстве (вводятся клетки "убитого" вируса и организм начинает вырабатывать иммунитет); третья – Sinopharm стала шестой вакциной, официально рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения в борьбе с COVID-19.

Короче говоря – счастья полные штаны! А отсутствие недомоганий и побочных эффектов после укола еще более усилили мой положительный настрой. Главные предписания врачей – не переутомляться в день прививки, не купаться в течение суток и на 10 дней воздержаться от приема алкоголя. Следующая доза, по словам врачей и медсестер, должна быть сделана в период с 21 по 28 день с момента первой прививки. И я выхожу из клиники чуть ли не вприпрыжку!

Courtesy of Anna Anastasiadi Справка, подтверждающая прохождение первой дозы вакцины от COVID-19

Но… весь мой позитив разлетелся в пух и прах, стоило открыться этапу регистрации на вторую дозу.

Начнем с того, что меня удивила сама система: почему человек, который зарегистрировался на первую дозу, должен проходить регистрацию на вторую? Разве она ему не полагается автоматически? Этим вопросом я задалась еще тогда, когда регистрировала своего отца на вакцинацию Pfizer. Благо, было проще, потому что тогда главным правилом было то, что человеку должны вколоть вторую дозу исключительно в том же медицинском учреждении, где кололи первую.

Вот и я, вспоминая старые правила, обрадовалась. Думаю, вторую дозу-то в любом случае вколю в этой клинике, за которую пришлось побороться на первом этапе регистрации.

Наступает 12 мая, день регистрации на вторую дозу и… я просто не могу зайти на сайт. Чуть погодя, обновив страницу несколько десятков раз, я не могу получить код подтверждения. Звоню на горячую линию Минздрава, жду 40 минут. Ответ – технические неполадки, ждите.

В ожидании засыпаю, так и не добившись результата. Просыпаюсь – вновь пытаюсь зайти на сайт. История повторяется – звоню на горячую линию (на этот раз ответили спустя полчаса ожидания), ответ тот же – ведется работа над исправлением неполадок, попробуйте через пару часов. Вежливый оператор также добавил, что переживать не о чем, мою вторую дозу у меня никто не заберет. Нужно просто набраться терпения, за что он приносит свои извинения.

Итак, наконец-то, спустя N-ное количество времени свершилось – сайт заработал! Я начала в паническом темпе заполнять анкету, и тут мне выдает ответ: "Вы можете записаться только на 21-й день от укола первой дозы".

При этом выясняется, что прививаться второй дозой в той же самой клинике на этот раз уже вовсе не обязательно! И те, кто на первую дозу поехали в регионы, теперь могут вновь попробовать зарегистрироваться в Тбилиси, а на других, кто первую дозу сделал в столице – наоборот, просто-напросто не хватит места.

И тут я с ужасом узнаю, что все (!) клиники Тбилиси на мой 21-й день, а именно - 31 мая, уже забиты. Притом не только в Тбилиси, но и в Рустави, Марнеули, Мцхета и Душети.

Думаю – ну все! Прошла я первый этап вакцинации и что? Пропущу второй, а другой препарат уже вколоть себе не смогу. Получается, все было зря? Так почему меня с экранов телевизоров постоянно агитируют идти вакцинироваться, но не создают мне нормальные условия для этого? Почему не предоставят сайт, где я смогу зарегистрироваться без системных сбоев, не тратя свое время и нервы на обновление страницы сотни раз? Почему, если врач мне сказал, что прием второй дозы возможен в период с 21 по 28 день от первого укола, система сайта меня загоняет в рамки, которые ограничивают мои возможности?

Я сидела на лавочке в парке, прокручивая все эти мысли в голове, пока мои раздумья не прервал диалог молодых людей проходящих мимо.

"Мне просто нереально повезло! Из моих друзей никто не успел на 21-й день записаться, а я смогла!" - радостно рассказывает девушка парню.

"Сейчас я буду дозваниваться на горячую линию!" - говорит парень и отходит от девушки чуть поодаль. Я пользуюсь моментом, чтобы подойти к ней и расспросить, как так ей это удалось.

"Я потратила весь вечер на обновления сайта. В какой-то момент, когда он разгрузился от посещаемости, повезло проскочить и забронировать вакцинацию в Тбилиси на 21-й день. Я научена горьким опытом – ведь на первую дозу пришлось ехать в Гори", - вздохнула моя собеседница.

"А когда у вас приходится 21-ый день?" - вдогонку спрашиваю ее я.

"31 мая. Удачи вам!" – уже издалека отвечает мне девушка.

И тут я вспомнила, что единственный ближний к Тбилиси город, который я не проверила на наличие свободных мест 31 мая – это Гори. Проверяю график вакцинации в местной больнице и – о, чудо! Свободное окошко на 31 мая! Думать уже не о чем – это последний шанс.

Теперь за второй дозой в другой город поеду уже я. Такая вот в Грузии "вакцинация по обмену".

Получив смс с подтверждением регистрации, я вздохнула спокойно. Но ряд вопросов все равно не давал мне покоя - что делать другим людям, оказавшимся в подобной ситуации? Как быть тем, у кого нет личного транспорта и возможности поехать в другой город? Как в итоге поступят те, у кого нет быстрого компьютера или интернета, чтобы справиться с сайтом Минздрава, работающим с постоянными перебоями? Ведь, действительно, многие люди рискуют остаться без второй дозы вакцины.

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