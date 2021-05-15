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Пасхальные яйца

Кровавая Пасха в Рустави – история одного города

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Колумнисты
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Темы:
История Грузии - все самое интересное (146)
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Sputnik Грузия
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Многовековая летопись Рустави хранит множество важнейших событий и дат. Однако сакральное значение имеет все же XIII век, поскольку именно с этим периодом связаны и процветание этого города, и его падение

В начале XIII века население Рустави насчитывало 20 тысяч человек, и он был одним из крупнейших городов в Закавказье. В Рустави процветали предприятия по производству изделий из стекла, керамики, металла, кожи и дерева. Изготовленные руставскими мастерами изделия отличались высоким качеством и спрос на них был огромный, причем как в Грузии, так и в странах Ближнего Востока.

Православный храм Джвари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Рустави являлся важным торговым центром. Через него проходил караванный путь из Китая к Европе, и город был частью всемирной торговой сети. А в средние века положение радикально изменилась.

Правитель тогдашней Грузии Давид VII Улу как вассал хана Абага был вынужден ввязаться в войну, разгоревшуюся между Золотой Ордой и монгольскими ханами Ирана – ильханами.

В 1265 году хан Золотой Орды Берка двинул 300-тысячную армию против ильханов и их владений. Он огнем и мечом проследовал по Восточной Грузии (Шаки, Герети, Кахети), сровнял с землей город Хорнабуджи, сжег дотла огромную территорию, раскинувшуюся между рекой Алазани и Иори, и подошел к Куре. Однако пересечь вышедшую из берегов реку монгольский хан не решился.

Он сжег город Хунани (Гардабани, Мтверис-Цихе, или Мткврис-Цихе, Купрокент – город-крепость в исторической Восточной Грузии, центр Хунанского края и княжества), проследовал вдоль Куры и остановился у Рустави.

Город оказался в тяжелом положении. У населения не осталось надежды на помощь, поскольку объединенное войско Давида Улу и хана Абака "прочно стояло" на другой стороне Куры. Они тоже не решились пересечь бурлящую реку и сойтись в бою с многочисленной вражеской ордой.

И Берка со всей силой атаковал город, оставленный на Божью милость. Атака сменялась атакой, но мужественные руставцы стойко отражали нападения монголов.

Кольчуга и меч
photo : Pixabay / molochszczecin
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Под конец численное превосходство врага все же сыграло решающую роль и город пал. Монголы жесточайшим образом отомстили ему. Они безжалостно расправились с населением, а город буквально смели с лица земли.

Правда, самоотверженное сопротивление руставцев нанесло ощутимый урон вражеской рати, и за победу врагу пришлось заплатить очень высокую цену – войско монгольского хана заметно поредело. Да и сам он неожиданно скончался от полученных в сражении ран. Оставшаяся без командующего орда не решилась продолжать поход и через Дарубанди вернулась назад.

При раскопках на территории Рустави в обломках посуды археологи обнаружили яичную скорлупу, окрашенную в красный цвет, и семена овощей, из чего был сделан вывод, что враг уничтожил Рустави ранней весной, в пасхальные дни…

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История Грузии - все самое интересное (146)

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