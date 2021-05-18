Связаны ли учения в Азербайджане и пограничный спор с Арменией?

Совпавшая по времени демаркация государственной границы между двумя странами (расстановка знаков и постов на местности) проходит без стрельбы, на основе точных советских военных карт и по итогам трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года. Разумеется, военные маневры и пограничная демаркация – два разных мероприятия, которые невозможно склеить в одну "агрессию".

Азербайджанская армия 16-20 мая проводит плановые учения. Отдельную интригу создает внешнеполитическая турбулентность на фоне демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией в Сюникской области. Демаркация – дело всегда непростое, но необходимое. Трехсторонние переговоры специалистов позволят уладить противоречия по отдельным участкам границы, которая ранее была обозначена как административная на картах СССР. Попытки под надуманным предлогом преодолеть внутриполитический кризис Армении возобновлением боевых действий в регионе силами ОДКБ – контрпродуктивны и бесперспективны.

Совершенно сюрреалистически выглядит оперативная реакция Парижа и Вашингтона на эмоциональные майские заявления армянского лидера Никола Пашиняна – Франция готова немедленно оказать военную помощь Еревану (на основании мандата ООН). Возможно, дискредитация этой Организации и является главной целью пограничной "комбинации"?

Военно-политические игры

В маневрах Азербайджанских ВС задействованы 15 тысяч военнослужащих – из 125 тысяч общей численности, то есть 12% личного состава. В поле вышли менее трети парка бронетехники. Задачи в воздушном пространстве выполняют около трети общего количества летательных аппаратов. Эти силы и средства решают серьезные задачи, но априори не могут угрожать целостности Армении (тем более после трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года). Весна – время военных учений во многих странах.

Потенциальную опасность несут военно-политические игры стран Запада. Так, несколько настораживает факт встречи в Брюсселе 17 мая помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Повестка встречи неизвестна, однако высока вероятность обсуждения ситуации в Сюникской области – с выходом на силовую конфронтацию.

Посол США в Ереване Линн Трейси в начале мая заявила, что "нахождение Армении в составе ОДКБ создает определенные ограничения для оказания Америкой военной помощи Армении". Параллельно администрация президента США Джозефа Байдена продлила приостановку действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", то есть разрешила прямую военную помощь Азербайджану. Создается впечатление, что Армению изощренно побуждают (провоцируют) выйти из ОДКБ, сменить "орбиту притяжения".

С другой стороны, воинственные заявления Парижа в поддержку Еревана (президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении) подталкивают вполне мирную ситуацию на Южном Кавказе к новой эскалации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта – с вероятным расширением числа участников за счет США, Франции, Турции, Ирана и других стран. Кому бы это ни было выгодно, подобное развитие событий неизбежно повредит интересам России. Кстати, в ОДКБ пообещали представить оценку конфликтной ситуации в Сюникской области "в трехдневный срок", о военной помощи Армении речи пока не идет ввиду явного отсутствия внешней агрессии. На этом фоне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 мая вполне миролюбиво назвал обращение Армении в ОДКБ безосновательной попыткой политизации проблемы, которую можно решить "на месте", и подчеркнул, что пограничные силы Азербайджана располагаются на "территории своей страны".

Пограничная комбинация

Пашинян 17 мая в очередной раз заявил о намерении запустить процедуры реагирования ОДКБ и армяно-российской стратегической системы, потому что на отдельных участках армяно-азербайджанской границы есть "тенденция к росту напряженности". Что же происходит в действительности?

Согласно трехстороннему соглашению лидеров России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана размещаются пограничные силы АР. Около 30 лет эта территория находилась под армянским контролем. Сегодня линия границы восстанавливается – по соглашению (его не обойти) и по картам Генштаба СССР 1970-х годов. В сложном процессе демаркации мелкие "картографические" проблемы неизбежны, но вполне решаемы специалистами Армении, Азербайджана и России (без привлечения Вашингтона и Парижа).

По данным Минобороны Армении, утром 12 мая "Вооруженные силы Азербайджана под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков. После предпринятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили эти работы". Сразу после этого начались переговоры по урегулированию ситуации. Очень важный момент – в военном ведомстве призвали не распространять непроверенную информацию, особенно если она способна привести к распространению паники (к сожалению, не все прислушались).

Участвующая в переговорах Государственная пограничная служба Азербайджана отметила: "Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска с улучшением погодных условий дислоцируются на позициях Азербайджана в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически".

Министерство иностранных дел Азербайджана 13 мая напомнило: "С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и… мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами".

Откуда столько шума? Вроде бы, в позициях сторон нет оснований для тревоги. И никаких претензий Баку армянской стороне. Российские военнослужащие в регионе вообще не делают громких заявлений – в обычном режиме обеспечивают безопасность населения, участвуют в трехсторонних переговорах в Сюникской области Армении.

Российские пограничники, согласно договоренностям, ответственны за безопасное и бесперебойное движение на проблематичных участках автодороги в Сюникской области (Горис - Давид Бек и Горис-Капан). Здесь также созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы – дополнительная гарантия безопасности юга Армении. Гипотетический прорыв азербайджанских войск в Сюнике можно представить лишь как вариант прямого вооруженного столкновения с российскими войсками. Бредовый сценарий.

Исторически сложилось так, что приграничные конфликты на пространстве СНГ – рабочие будни, а не повод для развязывания войн. Проблемы демаркации требуют двусторонних переговоров, дипломатических и технологических решений, а не размахивания виртуальными знаменами ОДКБ или НАТО. Фазу демаркации Армении и Азербайджану надо просто преодолеть и "пережить", ведь не бывает государства без обозначенных на местности границ.

Что касается силового влияния ОДКБ, для резких движений нет оснований и фактов. Информация о продвижении азербайджанских пограничников на 3 500 метров вглубь армянской территории выглядит откровенно странной. Кто кого здесь пытается ввести в заблуждение? Проблемами войны и мира в Организации занимаются серьезные и ответственные специалисты. При отсутствии реальной угрозы Армении – не будет и военного реагирования ОДКБ.

Статья 2-я Договора о коллективной безопасности декларирует: "Государства-участники будут консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции. В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы".

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