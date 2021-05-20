Зачем спецназ НАТО учится штурмовать Крым и чем ответит Россия?

Серия майских учений специальных войск и объединенной оперативной группы повышенной готовности Североатлантического альянса на территории Болгарии и Румынии носит откровенно антироссийский характер. Гипотетическая реализация планов боевого применения спецназа НАТО на Черноморском (Крымском) направлении для большинства участников наверняка станет последней миссией в жизни – в Брюсселе и Вашингтоне знают об этом, но считают приемлемым вариант "сдерживания" России за счет потерь у партнеров Альянса в Восточной Европе.

Внезапные многонациональные маневры Noble Jump 2021 Североатлантического альянса проходят 19 мая-2 июня на территории Болгарии и Румынии, с участием около четырех тысяч военнослужащих из 12 стран. Официальная цель – проверка боеспособности объединенной оперативной группы повышенной готовности. Фактически – отработка агрессивной операции силами и средствами войск специального назначения.

Бухаресту и Софии никто не угрожает, но выбор локации внезапных маневров неслучаен – Болгария и Румыния расположены на минимальном расстоянии от Крымского полуострова. Румынский порт Констанца и российский Севастополь разделяют всего 380 километров. Кроме того, мы наблюдаем вертикально-интегрированную "боевую матрешку": Noble Jump 2021 – эпизод военно-морских учений в Румынии Steadfast Defender 2021, которые являются составной частью глобальных маневров Армии США Defender Europe 2021. Главным (экзистенциальным) военным противником США и НАТО считается Российская Федерация.

По сценарию Пентагона, главная роль в гипотетической войне с РФ отводится войскам спецназа (Силам специальных операций, боевым пловцам, "морским котикам" и т. п.), которые должны "разоружить", вывести из строя или уничтожить стратегические объекты ВС России на Крымском полуострове – командные пункты, узлы связи, авиационные и морские базы Черноморского флота, системы ПВО, противокорабельные береговые ракетные комплексы. Если спецназ выполнит свою задачу, в Крыму без потерь смогут высадиться основные силы НАТО. Именно этот сценарий в начале мая отрабатывали в "стратегическом месте" недалеко от России на учениях Trojan Footprint и Black Swan подразделения специальных операций из нескольких стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Троянские "котики"

Черноморский регион стал площадкой для отработки гипотетических действий специальных войск НАТО в Крыму. В учебном десантировании и условных операциях на "своем" берегу участвовали подразделения Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Грузии, Черногории, Румынии, США, Северной Македонии, Испании, Украины и Молдовы.

В Пентагоне и НАТО предполагают, что боевая интеграция войск специальных операций и обычных войск позволит достичь успеха в потенциальном вооруженном конфликте с Россией. Не преуспевшие за 20 лет военных операций в "средневековом" Афганистане стратеги планируют взять врасплох высокотехнологичную, ракетно-ядерную державу. Якобы первый эшелон "морских котиков" и "зеленых беретов" сможет разрушить зону ограничения доступа и маневра (anti-access and area denial), и "распахнуть ворота" Крымской крепости для обычных войск Альянса. Подразделения военно-морского спецназа (SEAL) способны скрытно высадиться на побережье, устроить засады, установить мины, осуществить диверсии на объектах Черноморского флота РФ.

Гладко только на бумаге. Троянских "котиков", "беретов", "рейнджеров" и прочих закаленных бойцов НАТО на российском берегу ожидает горячая встреча. В условиях роста военной опасности Минобороны РФ принимает ответные меры. Спецназовцы Южного военного округа на территории сразу четырех субъектов Федерации отрабатывают постановку воздушно-наземных засад, при этом используют высокотехнологичные системы "Арбалет-2", и обмениваются информацией по защищенным каналам связи на дальности до 1000 км. Ранее в Феодосии сформирован новый десантно-штурмовой полк – Силам специальных операций Альянса будет очень сложно попасть в Крым и совершенно невозможно оттуда выйти.

В ситуации реального военного конфликта могут серьезно пострадать и страны-транзитеры агрессии – Болгария и Румыния. Заметим, в ходе учений Black Swan 21 экипажи боевых катеров специального назначения отрабатывали на Дунае действия по предназначению, что позволяет догадываться о недобрых планах Альянса в отношении Молдовы (Приднестровья).

"Сдерживание" России – за счет "маленькой катастрофы" партнеров

Военные ученые и эксперты Великобритании и США в течение минувших трех лет анализировали возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России в случае военного конфликта в Черноморском регионе (из-за Украины). По данным газеты The Washington Post, в экспериментах 46 действующих и бывших американских и европейских специалистов приняли 32 стратегических решения в реалистичном кризисном сценарии, и во всех 19 вариантах развития (симуляции) событий победу одержала Россия. Ранее в подобной компьютерной имитации реальности (в другом регионе) польская армия оказалась разбита за пять дней.

Возможно, Вашингтон и Брюссель устраивает "маленькая катастрофа" в Восточной Европе, если в итоге она приведет к консолидации союзников и усилению "сдерживания" России. В ситуации военного конфликта с Россией в Черноморском регионе США и НАТО могут пожертвовать Болгарией и Польшей. Что ожидает Украину, Грузию и Молдову, кроме одобрительного похлопывания по плечу и коллективной роли "Антироссии"? Ничего хорошего.