Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа

Данные, напомним, грустные. Как сообщили китайские официальные институты, в 2020 году в КНР зафиксировано всего 12 миллионов рождения детей, что значительно меньше, чем в 2019-м (14,65 миллиона). При этом списать на пандемию коронавируса можно лишь резкость падения, но не саму тенденцию: рождаемость в Китае падает последовательно уже несколько лет, пишет колумнист РИА Новости.

В общем и целом так называемый суммарный коэффициент рождаемости достиг рекордно низкого уровня в 1,3 ребенка на женщину детородного возраста (для сравнения: в России он оценивается между 1,6 и 1,82, а для того чтобы население в перспективе не сократилось, нужно примерно 2,1). В связи с этим предполагается, что Китай перестанет быть самой населенной страной мира раньше, чем ожидалось: то есть Индия обгонит его не в 2028-м, как предполагали прежде, а уже в 2023-м, а то и в следующем 2022 году.

Некоторые местные демографы полагают, что демографический провал Китая — явление временное: сошлись вместе различные факторы, результатом стал резкий нырок. Другие предсказывают дальнейшее падение числа рождаемости в обозримом будущем ниже отметки десять миллионов в год.

Тем временем в США, число рождаемости упало до показателей то ли 1979 года, то ли вообще 1971-го (притом что самих американцев тогда было на треть меньше, чем сейчас). В остальном картина та же: худшие показатели в перерасчете на одну женщину, сама тенденция продолжается уже несколько лет.

При этом, что характерно, американский демографический провал трудно списать на эхо великой войны, как в России, Европе и Китае, — не только Вторая, но и Первая мировые войны задели Америку куда мягче остального мира, к тому же общая демографическая картина страны резко изменилась за счет импорта населения из разных частей света в течение десятилетий.

Суммарный коэффициент рождаемости в США сполз ниже уровня воспроизводства и продолжает снижение.

...Что тут интересно для нас.

Во-первых, примерно на этом месте следует собрать все пророчества о "Неизбежном Захвате Сибири и Дальнего Востока Перенаселенным Китаем", которыми нас радовали отечественные и зарубежные эксперты последние лет тридцать, и переместить данную легенду туда же, где покоится легендарное пророчество 1890-х о том, что Нью-Йорк скроется под слоем конского навоза в 1930-м, а Лондон — в 1950 году.

Даже в фантастическом мире, где китайцы с какого-то перепугу полезут заселять холодную территорию России, минуя собственный малонаселенный север — не столь холодный, кстати, — невозможно ответить на вопрос, "зачем нации, в будущее которой уже сегодня заложено сокращение населения спустя считанные годы, расширять себе жизненное пространство вторжением на территорию ядерной державы-партнера".

На сегодняшний день пророчество о захвате Китаем Сибири в целях заселения безошибочно маркирует любого эксперта либо как дурака, либо как проплаченного сеятеля "желтой опасности" в российском медиапространстве (последнее, по крайней мере, объяснимо: люди зарабатывают). Впрочем, многие совмещают оба качества.

Во-вторых, демография является (и, безусловно, будет в этом "выборном" году в России) традиционной темой, на которой упражняется популизм любого цвета. Самый простой путь объяснить соотечественникам их вымирание — рассказать о том, что в стране недостаточно поддерживается детство и материнство; что люди не хотят плодить нищету, вот и не рожают; что в обстановке непрерывного падения реальных доходов, турпоездок и покупок легковых авто чего вы еще от людей хотите.

В связи с этим нелишне помнить, что рождаемость падает вообще по всему миру — за некоторыми исключениями, преимущественно либо локальными, либо завязанными на ультраконсервативные религиозные общины (как, например, общины евреев-ортодоксов в Израиле или амишей в США). Сама структура современности и принятых сегодня социальных стандартов, если угодно, такова, что они плохо стыкуются с воспроизводством в приобщенных к цивилизации странах. И разница между богатой Южной Кореей (ВВП 31 тысяча долларов на душу населения) и бедной Украиной (3 660 долларов на душу) в том, что в Корее суммарный коэффициент рождаемости раза в полтора ниже даже, чем на Украине. Почти так же критично, как в Корее, обстоят дела в той же богатой Японии, обладающей уже сокращающимся и притом едва ли не самым пожилым населением на планете.

К этому стоит добавить, что в мусорную корзину в ближайшие годы предстоит выкинуть вообще большинство стереотипов о "бешено размножающихся нациях": в действительности ниже уровня воспроизводства занырнула уже даже большая часть Южной Америки, большая часть Юго-Восточной Азии (крупнейшие нации ее — Индия и Индонезия — стремительно приближаются к тому же уровню замещения и, вероятно, пересекут его в ближайшие годы), туда же стремится Саудовская Аравия. В следующем десятилетии, вероятно, туда же придут Пакистан и Египет, то есть "бешено размножающиеся арабы", надо думать, тоже скоро станут историей.

Дольше других сохранят свой статус экваториальная Африка и Афганистан, но это две области мира, где цивилизация с ее стандартами как раз не слишком присутствует.

А теперь — третье и самое интересное.

Ведущие СМИ — например, британская государственная Би-Би-Си, которую можно считать неким обобщенным выразителем передовой западной повестки и мировоззрения, — говорят, что платить за рождение детей ("например, как это делает Россия, щедро раскидывая деньги", — еще один сюрприз для некоторых соотечественников) не есть выход. Нужен, говорит BBC, комплексный и притом современный подход.

Итак, во-первых, надо увеличивать пособия по уходу за детьми и устраивать в городах больше пространства для того, чтобы о них заботиться. Доказательство: вот в Южной Корее мало такого пространства и пособия по уходу недостаточны, поэтому худшая рождаемость в мире (почему отсутствие результата в дефиците предлагаемых мер является доказательством их действенности — тайна).

Во-вторых, надо внедрять больше возможностей для частичной занятости, которая позволит людям сочетать уход за детьми и карьеру. Доказательство: "Возможно удержать женщин на работе и увеличивать рождаемость. Швецию, например, часто хвалят за ее дружественную к семьям политику, причем не только государственных, но и частных компаний" (в реальном мире за прошедшее десятилетие рождаемость в Швеции сократилась ниже российского уровня — в России, напомним, длительные тенденции обратные — но об этом почему-то авторы Би-Би-Си умалчивают).

В-третьих, на частичную занятость, удаленку и домашнюю работу надо также загонять мужчин. Это вообще никак не обосновывается рождаемостью, это обосновывается тем, что сейчас в Европе 74 процента женщин стоят у плиты по часу в день — и только 34 процента мужчин, что неравноправно.

И, наконец, в-четвертых. Если даже все это не сработает (правильней было бы написать "когда это не сработает". — Прим. автора), то вообще вымирание не является проблемой, по мнению профессора Оксфордского института старения населения Джорджа Лизона.

Профессор поясняет:

а) в Европе рождаемость низкая уже давно, а население растет за счет иммиграции. Надо больше иммигрантов;

б) кроме того, можно дольше эксплуатировать имеющихся людей — вплоть до пожизненной занятости;

в) в конце концов, сокращающееся население полезно для экологии: оно оставляет за собой меньше углеродного следа.

Тут стоит отметить, что тезис "меньше народу — больше кислороду" внедряется сейчас передовыми СМИ передовых стран крайне активно — буквально на днях о том же сообщало агентство Bloomberg по другую сторону океана. Из этого можно заключить, что в действенность предлагаемых "платить больше по уходу/больше выталкивать на удаленку/ввозить больше мигрантов" специалисты передового мира, на самом деле, сами не верят. И просто готовят обрабатываемое население к тому, чтобы оно, это население передовой цивилизации, начало воспринимать свое вымирание в качестве очередной ачивки и достижения.

Так сказать, на радость Грете Тунберг и мировому климату.

Остается только порадоваться тому, что наша страна находится вне этой передовой цивилизации с ее целями — и (по крайней мере, пока) нам еще бесконечно далеко до того, чтобы гордиться бесследностью своей жизни.

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