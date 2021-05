"Глубинная армия": США разослали профессиональных убийц по всему миру

Американский журнал провел расследование и выяснил, чем занимаются бойцы невидимого фронта. В чем сенсационность материала, разбиралась автор РИА Новости Виктория Никифорова.

Опубликованное на этой неделе расследование американского журнала Newsweek, раскрывающее истинные масштабы тайных спецопераций армии США, вызвало смешанную реакцию общественности.