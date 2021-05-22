Первый автомобиль в Грузии, "Витязь в тигровой шкуре" в космосе и другие истории

В многовековой и древнейшей истории Грузии было много интересных фактов, о которых многие, возможно, и не слышали. Ниже предлагаем несколько из них

В древней Колхиде археологи обнаружили бальзамарии – специальную посуду, где хранились ароматные бальзамы. У всех, в особенности у знати, была своя посуда, которую после смерти хоронили вместе с хозяином.

photo: courtesy of Archive of Babo Dadini / book "The Fate of Beauty. Stories of Georgian Women" Княгиня Мэри Шарвашидзе-Эристави

Муза Галактиона Табидзе – Мери Шервашидзе стала победительницей всемирного конкурса красоты, прошедшего в 1921 году в Стамбуле.

Портрет актрисы Маргариты, то есть Маргарэт де Севри, Пиросмани написал не с натуры, а с афиши.

© photo: Sputnik / А. Свердлов Картина "Актриса Маргарита", художник Нико Пиросмани

На стыке XVI-XVII веков, когда Грузия была раздробленной и ослабшей, на нашу страну с севера напали новые завоеватели. Предки черкесов и адыгейцев захватили земли Абхазии и там компактно поселились. Лезгины отрезали от Кахети Как-Элисени (нынешняя Саингило), а местное население обратили в ислам.

Шида Картли, разоренным и опустошенным от набегов османов и персов, завладели осетины.

Опасность угрожала и Сванети, которую в начале XVII века атаковали северо-кавказцы. Однако появился герой – Кансав Кипиани, который поставил на ноги всю Сванети, сформировал из местных жителей армию, изгнал врагов по ту сторону кавказского хребта и освободил регион от агрессии северян.

photo : press-service of the Government of Georgia Ингури ГЭС - водохранилище в горах Земо-Сванети

То, что Сванети не разделила участь Абхазии, Саингило и Шида Картли – целиком заслуга Кансава Кипиани и воевавших рядом с ним сванских патриотов.

Манучар Цицишвили – настоящее имя грузинского поэта первой половины XVII века Нануча. Он был интерполятором "Витязя в тигровой шкуре" и, оказывается, добавил 11 куплетов к "Завещанию Автандила".

© Sputnik / Levan Avlabreli Обложка комикса по мотивам поэмы "Витязь в тигровой шкуре"

Грузинская актриса Софико Чиаурели на международных конкурсах была семь раз награждена "За лучшее исполнение женской роли".

© Sputnik / Alexander Imedashvili Перформанс в честь Софико Чиаурели на открытии Тбилисской Недели моды

Космонавт Юрий Глазков в 1977 году взял с собой в космос юбилейное издание своей любимой книги – "Витязя в тигровой шкуре". Вернувшись из космоса, он подарил эту книгу тбилисскому музею Дружбы народов.

В 1901 году сенакский дворянин Варлам Гватуа завез в Грузию первый автомобиль. Машина, предположительно, была выпущена "Ролс Ройсом" и двигалась со скоростью примерно 25 км в час.

Юстинэ Джанелидзе был одним из пионеров мировой кардиохирургии, легендарным хирургом, академиком, генерал-лейтенантом медицинской службы. В возрасте 30 лет (в 1918 году) он первым в мире провел сложнейшую операцию и спас пациента, которому пулей была разорвана аорта.

© photo: Sputnik / РИА Новости Известный грузинский меценат Давид Захарьевич Сараджишвили

Известный благотворитель, бизнесмен Давид Сараджишвили не был намерен помогать своему двоюродному брату Иванэ Сараджишвили, объясняя это следующим образом: Вано, дескать, талантлив, но не любит трудиться, поэтому ничего не достигнет, так и останется певцом в духане. Однако после вмешательства Ильи Чавчавадзе меценат все же профинансировал учебу молодого Вано в Италии. Последний же, соскучившись по кутежу с друзьями в Тбилиси и времяпрепровождению, бросил учебу и вернулся на родину.

– Я же говорил, что он дальше духанского певца не продвинется! – возмущался тогда Давид Сараджишвили.

Кстати, молодой человек нашел свое место в жизни и, прозванный "грузинским соловьем", удостоился мирового призвания.

После опустошительных набегов иранского шаха Аббаса Первого в Картл-Кахети почти не осталось кузнецов. Непокорных истребили, а взятых в плен – угнали в Иран. Так что с 1615 до 1625 года в Картли и Кахети воинское оружие уже не ковали. После марткопской победы Георгий Саакадзе связался с имеретинским царем Георгием III, из Западной Грузии привезли кузнецов, и таким образом в Восточной Грузии была возрождена эта древнейшая отрасль…

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.