Для чего Румыния покупает у США противокорабельные ракеты NSM

Румыния превращается в основной аэродром и арсенал ВВС и ВМС США в Черноморском регионе, и этот растущий несоразмерно военно-политической ситуации "ракетный форт" серьезно угрожает безопасности соседних стран

Правительство Румынии 20 мая подписало беспрецедентное соглашение с ВМС США о покупке береговых мобильных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами пятого поколения NSM. Сделка оценивается в 286 миллионов долларов, ракетные комплексы должны быть развернуты в Румынии до конца 2024 года. Ранее в НАТО пятым поколением NSM владели только ВМС Соединенных Штатов. С учетом уже размещенных в республике позиций глобальной противоракетной обороны США с ракетами "тройного назначения" и стратегических разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, можно констатировать, что Румыния становится главным американским "ракетоносцем" в Восточной Европе. Подобная милитаризация выглядит как последовательная подготовка США и НАТО к агрессии в предсказуемом восточном направлении.

Высокоточная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) предназначена для поражения хорошо защищенных морских и наземных целей. Запускается с платформы тяжелого тактического грузовика. Использует передовые технологии самонаведения и идентификации цели. Дальность полета – более 100 морских миль, то есть более 185 километров. Крылатые ракеты NSM пятого поколения технологически не интегрированы с устаревшими кораблями и другими средствами ВМС Румынии, вероятна выдача целеуказаний специалистами Пентагона (по решению Вашингтона). Мобильность пусковой установки, возможность старта с суши и с корабля позволяет оперативно и гибко использовать NSM на морском и на сухопутном театрах военных действий. Здесь уместно напомнить несколько важных фактов.

Румынии никто в регионе не угрожает, территориальных претензий к ней не имеет. С другой стороны, ряд румынских политиков прямо говорят о непризнании молдавско-румынской границы, которая проходит по реке Прут. А Пентагон и НАТО проводят военные учения с намеком на Крым.

Возможности пятого поколения

Высокоточная ракета средней дальности NSM последнего поколения разработана норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, и адаптирована американской компанией Raytheon для ВМС США в мае 2019 года.

Крылатая ракета NSM предназначена для поражения широкого спектра надводных целей в открытом море и в проливных зонах, предусмотрена возможность применения по наземным целям. Авиационный вариант (Joint Strike Missile) входит в состав перспективного вооружения многоцелевых истребителей F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, Gripen и вертолетов NH90.

Высота полета ракеты NSM – от одного до 6 000 метров, скорость – 0,7-0,9 Махов. На маршевом участке работает инерциальная система управления, позволяющая двигаться по сложной запрограммированной траектории, огибать районы ПВО противника, атаковать цель в уязвимых секторах. Коррекция – по спутниковой навигации GPS и по эталонным картам рельефа местности TERCOM (Terrain Contour Matching), заложенным в память бортовой системы. Двунаправленная передача данных позволяет NSM действовать в составе группировки средств воздушного нападения (управление с пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов). На финишном отрезке траектории включается система автономного распознавания цели (ATR). В конструкции широко применяются композиционные и радиопоглощающие материалы для снижения радиолокационной и тепловой заметности на радарах противника. Вес ракеты – 407 килограмм, длина – 3,96 метра. Боевая часть весом 120 килограмм – проникающая, фугасная. Взрыватель с временной задержкой обеспечивает многовариантный подрыв в зависимости от типа цели.

Достаточно серьезные тактико-технические характеристики позволяют предположить, что крылатые ракеты NSM пятого поколения переданы невыдающимся военно-морским силам Румынии "на хранение" (время эксплуатации крылатой ракеты в контейнере – 30 лет), и решение об их использовании может быть принято отнюдь не в Бухаресте. "Модернизация" румынских ВМС выглядит как маскировка накопления высокотехнологичных ударных средств Пентагона вблизи российских границ. Асимметричное соглашение контрагентов – Правительства Румынии и ВМС США – подчеркивает странность приобретения. Впрочем, соседям Румынии от этого не легче.

Позиция России

Несложно спрогнозировать адекватное реагирование России на появление вблизи своих границ "румынских" крылатых ракет средней дальности, то есть дальнейший рост высокотехнологичного могущества Черноморского флота, сил и средств Южного военного округа. Полагаю, новые позиции "Искандеров" на Крымском полуострове станут для Румынии и других стран НАТО "меньшим из зол".

Российские ракетные корабли и ударная авиация интенсивно и практически непрерывно отрабатывают задачи по предназначению в Черном море и в небе над ним. Количественно и качественно растет разновидовая группировка войск РФ в Крыму. На всякий случай, учатся выходить в тыл условного противника разведчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье, где РФ выступает гарантом мира.

Президент РФ Владимир Путин 20 мая откровенно пообещал "выбить зубы" всем, кто попытается "укусить" Россию. Выражение образное, и все же российский лидер просто так ничего не говорит, и в отличие от "партнеров" всегда выполняет обещания. Слишком заметен антироссийский "акцент" серии весенних учений США и НАТО в Черноморском регионе.

Стратегическая операция по переброске и развертыванию значительных сил и средств вблизи российских границ под франшизой "Defender Europe 2021" проходит с участием 27 стран и 30 тысяч военнослужащих Альянса, включает действия истребительной и стратегической авиации, ракетных кораблей, систем ПВО-ПРО, воздушных и морских десантов. Просматривается конечная цель – блокада черноморского побережья России, и "принуждение к миру" на выгодных коллективному Западу условиях.

Однако в ситуации реального военного противостояния РФ будет действовать по планам своего Генерального штаба, а не по расчетам стратегов Пентагона и НАТО на управляемый и ограниченный конфликт (Low Intensity Conflict). Безусловно, пострадают военные базы и объекты Пентагона в Европе и Северной Америке, не говоря уже о потерях Румынии, Болгарии и других союзников в Черноморском регионе. Появление в Румынии еще одной симпатичной и высокотехнологичной крылатой ракеты NSM – скорее, угроза Бухаресту, а не гарантия безопасности.

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