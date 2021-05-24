Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

Дело бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, безусловно, станет поводом для новых громких заявлений и давления — причем не только на Минск, но и на Москву. О том, почему президенту Беларуси далеко до его западных коллег, в материале РИА Новости

Беларусь снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. В прошлом году он не ушел в отставку после начала акций протеста по итогам президентских выборов, а несколько часов назад в аэропорту Минска был арестован гражданин Беларуси Роман Протасевич. Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta — ведущего антилукашенковского СМИ, координатора прошлогодних протестов — еще в ноябре 2019 года покинул родину (получив позднее статус беженца в Польше) и точно не собирался возвращаться туда в обозримом будущем.

На Протасевича было заведено уголовное дело по обвинению в организации в Минске массовых беспорядков и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Он был включен (вместе с основателем Nexta Степаном Путило) в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Как же он оказался в Минске? В результате странного стечения обстоятельств или же операции белорусских спецслужб? Конечно же, второе, хотя понятно, что Минск никогда публично этого не признает.

Протасевич летел из Афин в Вильнюс — через территорию Беларуси. Но уже на подлете к литовской границе самолет авиакомпании Ryanair развернулся и совершил посадку в Минске. Якобы поступил сигнал о заложенной на борту бомбе, и пилоты сами попросили аэропорт минской столицы об экстренной посадке. По другой версии, причиной разворота стало то, что на борту самолета произошел конфликт между экипажем и одним из пассажиров: в Nexta рассказывают, что "драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство".

По распоряжению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят МиГ-29, но после того как рейс Ryanair сел в Минске, выяснилось, что никакой бомбы на борту нет. Самолет досмотрели, и через несколько часов он вылетел в Вильнюс. Со всеми пассажирами — кроме обнаруженного среди них Романа Протасевича. Сам он перед посадкой в Минске сказал своим соседям, что в Беларуси его ждет смертная казнь, — хотя статьи, по которым он обвиняется, предусматривают максимум 15-летнее заключение.

Реакция белорусской оппозиции на арест Протасевича и операцию с самолетом была предсказуемой: вынужденную посадку в аэропорту Минска потребовали признать "актом терроризма", а авиасообщение над территорией Беларуси временно приостановить.

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов", - написала Светлана Тихановская, потребовавшая от Международной организации гражданской авиации (ICAO) "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

Возмущена и Европа: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что "совершенно недопустимо принуждать самолет совершать посадку в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс в безопасности", а глава МИД Франции написал, что необходим "жесткий и всеобщий ответ со стороны европейцев". Евродепутаты еще более откровенны — бывший председатель Евросовета (то есть "президент Европы") и глава крупнейшей фракции в Европарламенте Дональд Туск (поляк, что в данном случае важно) заявил, что "Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов".

Долго ждать реакции не придется, ведь на завтра в Брюсселе и так запланирован саммит лидеров Евросоюза. Одной из главных тем на нем должна была стать Россия, ну а теперь добавится еще и Беларусь. Тем более что обе части Союзного государства все сильнее воспринимаются на Западе как единое целое, а ведь борцам за их "европейский путь" (не только в Беларуси и России, но и в самой Европе) так хотелось, чтобы этого не было.

Собственно говоря, на это и работал Роман Протасевич, до эмиграции из Беларуси трудившийся в "Свободной Европе" и "Еврорадио". Ресурс Nexta же был всего лишь коротким — хотя и самым ярким — этапом его биографии. Он присоединился к каналу уже в эмиграции, в 2019-м, и покинул его осенью прошлого года. А до этого, работая на "Свободную Европу", ездил в командировки на Украину, "в зону АТО", то есть в Донбасс. Россия для него агрессор, Путин — преступник, а Белоруссии нужен западный вектор (ну и постепенный разрыв с Россией) — все как полагается. Ничего нового — все то же самое мы видим и у наших "борцов с режимом". Вот как отреагировал на арест Протасевича Леонид Волков, и. о. вождя навальнистов:

"Александр Лукашенко — международный террорист. Вообще, конечно, правильным, законным, соразмерным и адекватным ответом международного сообщества должна бы стать отправка отряда спецназа для доставки усатой гниды в Гаагу. Но времена не те, ограничатся "острой озабоченностью". <...> В этом огромная проблема относительно Лукашенко, Путина и прочих безумцев. Весь мир говорит о "красных линиях". И чем больше говорит (и только говорит), тем больше террористы видят, что никаких "красных линий", увы, нет. Каждый раз, когда они переходят очередную черту и видят "глубокую обеспокоенность", они получают четкий и ясный сигнал: границ нет".

Ну да, ну да — отправить спецназ, арестовать и судить за границей. То есть иностранная интервенция? Это же он так шутит, да? А Лукашенко – параноик, когда говорит о планах ЦРУ убить его? Американцы ведь никогда не убивают иностранных лидеров — не устраивают тайных покушений, не захватывают их государства? Да и самолеты разворачивает у нас только "ужасный диктатор" Лукашенко?

Даже как-то неудобно напоминать про сорванную в прошлом году операцию украинских спецслужб (понятно, что они готовили ее вместе с американскими кураторами). Тогда, как раз накануне президентских выборов в Беларуси, группу российских "бойцов ЧВК" (их вербовка на работу "по охране объектов за границей" тоже была частью провокации СБУ) хотели задержать в Киеве во время экстренной посадки рейса Минск — Стамбул. А был еще инцидент с принудительным разворотом (и с угрозой применить силу) в ноябре 2016-го с рейсом Киев — Минск, для того чтобы снять с него журналиста и активиста Армена Мартиросяна.

Спецслужбы многих стран периодически разворачивают или принудительно сажают самолеты для того, чтобы задержать интересующих их лиц, — этим известны не только американцы, но и Израиль, Турция, Иран... А уж о том, какая часть сообщений о "бомбе на борту" является сознательной провокацией спецслужб, мы никогда не узнаем. Лукашенко сработал жестко и нецивилизованно? Ну, так у него и ситуация, мягко говоря, необычная: его действительно хотят убрать любой ценой. Для него было очень важно показать работающей из-за рубежа оппозиции, что он не просто "усатый колхозник", а тоже умеет, как и их покровители, достать любого. Если не из-под земли, то с белорусского неба — точно.

Лукашенко повел себя так, как ведут себя американцы? Не совсем: те все-таки позволяют себе посадить нужный им самолет, находящийся не только в небе США, но и вообще везде, где могут дотянуться. А это немалая часть мира — самым наглядным примером стала история 2 июля 2013-го, когда по приказу из Штатов тормознули борт номер один — самолет президента Боливии Эво Моралеса.

Он летел из Москвы, в которой (в транзитной зоне аэропорта Шереметьево) в то время уже десять дней находился Эдвард Сноуден. Американцы аннулировали документы беглого сотрудника АНБ и требовали его выдачи. Россия отказала Штатам, а сам Сноуден попросил убежище в нескольких странах, и одной из ответивших согласием была как раз Боливия.

По действительно случайному совпадению в это время в Москве был боливийский президент — и когда он возвращался к себе домой, в Вашингтоне решили, что Моралес вывозит Сноудена. И приказали ("попросили") своим партнерам по НАТО закрыть небо для самолета боливийского президента. Франция и Португалия так и сделали, и Моралесу пришлось сесть в Вене. Там его самолет обыскала австрийская полиция — даже не спрашивайте, по какому праву, — но никакого Сноудена на борту не было.

Так что Лукашенко еще очень далеко до американцев — впрочем, он же и не стремится к глобальному контролю и мировому господству. Ему бы свою страну отстоять и защитить, в том числе и от таких борцов за светлое будущее (искренних или завербованных — совершенно неважно), как Роман Протасевич. Нет, парня не расстреляют и даже не сгноят в тюрьме: получит лет десять, а потом, раскаявшись, досрочно выйдет по амнистии. Если до этого его просто не вышлют из страны — белорусскому президенту ведь важнее всего было показать, что у него длинные руки. И не Протасевичу даже, а тем на Западе, кто курирует "белорусское направление".

Но в ближайшее время дело Протасевича, конечно, станет поводом для новых громких заявлений и давления — причем не только на Минск, но и на Москву. Ну так обеим частям Союзного государства, отстаивающим свой общий суверенитет, к этому не привыкать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции