"Придется списать"- армия США признала свой танк небоеспособным

Эти колесные танки разработали в начале нулевых, но уже первое боевое применение в Ираке выявило несовершенство конструкции всего семейства. О слабостях американской бронетехники — в материале Николай Протопопов для РИА Новости.

Бронированные машины "Страйкер" Пентагон принял на вооружение в 2002-м. Их разработали на базе канадского бронетранспортера LAV III, представляющего собой, в свою очередь, модернизированную версию швейцарского БТР "Пиранья", спроектированного еще в 1970-х.

Американский БТР не сильно отличался от прототипов — корпус и общая компоновка не изменились. Чуть увеличили высоту, усилили бронезащиту, скорректировали профиль днища. Экипаж — два человека, в десантном отсеке помещаются девять бойцов. Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил разгоняет "Страйкер" при отключенных двух передних мостах до 100 километров в час по шоссе. Топлива хватает почти на 500 километров.

Лобовая броня выдерживает попадание 14-миллиметровых бронебойных боеприпасов или осколков 155-миллиметровых снарядов. Борта и корма защищают десант лишь от пуль калибром 7,62 миллиметра.

Вооружение стандартной модели — крупнокалиберный 12,7- или 7,62-миллиметровый пулемет "Браунинг". Предусмотрена возможность установки 40-миллиметрового автоматического гранатомета. Разработали несколько вариантов БТР: самоходный 120-миллиметровый миномет, разведывательная, командно-штабная, инженерная и санитарная машины.

Кроме того, есть версия с тяжелым вооружением — нарезной 105-миллиметровой танковой пушкой. Именно от этой модификации, предназначенной для штурма укрепленных позиций, бункеров и бронетехники противника, в Пентагоне решили отказаться. Выявили системные проблемы с орудием и автоматом заряжания, который, к слову, этот БТР получил в США первым. Пушки "Абрамсов", к примеру, до сих пор перезаряжают по старинке — вручную.

Военные подсчитали расходы и пришли к выводу, что смысла модернизировать САУ нет. Гораздо проще заменить тяжелый "Страйкер" переносными противотанковыми комплексами "Джавелин".

В начале нулевых Пентагон сразу заказал более двух тысяч бронетранспортеров — собирались разом устранить дефицит мобильных средств перевозки пехоты. Тогда же сформировали специализированные механизированные бригады (Stryker brigade combat team, SBCT).

Каждое такое соединение насчитывает около 4,5 тысячи солдат и офицеров, в распоряжении которых триста колесных БТР в различном исполнении. С тактической точки зрения SBCT занимают место между высокомобильной пехотой на автомобилях "Хамви" и тяжелыми бронетанковыми группами.

Считается, что эти бригады способны оперативно развернуться и эффективно решать разные боевые задачи в любой точке мира. Переброску личного состава и техники обеспечивают транспортные самолеты С-130 "Геркулес".

В 2004-м первое соединение направили в Ирак. В течение года отрабатывали тактику применения "страйкер-бригады" в боевых действиях, испытывали новые бронетранспортеры. Командование тогда отмечало высокую эффективность формирований и БТР, особенно в городских боях. Однако солдаты жаловались на дефекты в конструкции машины, недостаточную огневую мощь и слабое бронирование.

Последовавший за этим доклад специальной комиссии Пентагона едва не привел к закрытию программы. Выяснилось, что БТР хорош только на ровных дорогах и шоссе — на пересеченной местности застревает в грязи или песке. Двигатель часто приходилось использовать на повышенных оборотах, из-за чего резко снижался ресурс. На бездорожье не выдерживала подвеска: "Страйкер" по сравнению с канадским и швейцарским аналогами серьезно потяжелел.

Еще один серьезный просчет конструкторов — броня, хорошо защищавшая экипаж лишь от стрелкового оружия. В реальных боях противник предпочитал вести огонь из гранатометов. Снаряды РПГ легко пробивали корпус, поэтому машины пришлось экстренно оборудовать решетчатыми панелями.

Кроме того, из-за высокого центра тяжести БТР нередко переворачивались при наезде на препятствие или подрыве на мине. Причем ремни безопасности должным образом не фиксировали людей при переворотах, от чего несколько солдат погибли.

"Детские болячки" попытались исправить. Например, противокумулятивные решетки и навесное бронирование начали устанавливать штатно на заводе. Из-за этого увеличилась масса и возникли осложнения при переброске машин по воздуху — некоторые модификации попросту выпали из лимитов грузоподъемности транспортных самолетов.

Новая электроника и приборы ночного видения тоже не сильно изменили ситуацию. "Страйкер" так и остался машиной с кучей нерешенных проблем. К тому же модернизация потребовала дополнительного финансирования всей программы.