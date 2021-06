Пентагон сдает авиабазу "Баграм": успеют ли союзники покинуть Афганистан?

Центральное командование США 1 июня сообщило, что из Афганистана выведено от 30 до 44% американских войск. Военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III совершили 300 рейсов, Агентству оборонного снабжения передано 13 тысяч единиц оборудования и техники для утилизации. В Пентагоне также заявили о готовности в ближайшие три недели передать правительственной армии Афганистана крупнейшую авиабазу Баграм, которая является главным штабом американских военно-воздушных операций в Исламской республике. А пока там размещаются тысячи иностранных военнослужащих.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод войск из Афганистана ослабит Соединенные Штаты. Целый ряд экспертов в США и странах ЕС отметили, что этот процесс больше напоминает бегство с трудно прогнозируемыми последствиями развития событий. В напряженном ожидании находятся сопредельные страны Центральной Азии, и регулярные ободряющие беседы по телефону госсекретаря США Энтони Блинкена с региональными коллегами спокойствия не приносят.

Попытки Вашингтона переместить военные базы из Афганистана на территорию соседних государств не встречают понимания в Душанбе, Ташкенте, Бишкеке, Нур-Султане, Ашхабаде и Исламабаде. Со своей стороны, талибы выступили категорически против подобных планов США и пообещали "беды и трудности" всем, кто "совершит ошибки".

В сложившейся ситуации Брюссель пытается сохранить лицо – генсек НАТО Йенс Столтенберг обещает продолжение финансирования правительственных сил и дипломатического присутствия в Афганистане. Кабул разочарован отступлением западных союзников и намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. В республике по-прежнему пахнет порохом, тротилом и опиумным маком.

В столице Афганистана 1 июня восемь человек погибли и еще 14 пострадали в результате двух взрывов. Причем мишенью были городские автобусы. Казалось бы, для чего "вооруженной оппозиции" уничтожать мирных граждан, если планово выводятся иностранные войска, действует механизм межафганских переговоров, моджахедам открыта дорога во власть и к миру? Возможно, в дискуссии о будущем страны и в борьбе за власть у талибов попросту нет других аргументов – переформатирование республики в эмират продолжается привычными террористическими средствами.

Значительный рост количества боестолкновений талибов с правительственными силами в мае вызвал лишь заметное ускорение вывода войск США и НАТО – к середине лета их не останется. НАТО намерено влиять на обстановку дипломатически, финансировать афганские силы безопасности и рассматривает возможности подготовки афганских военнослужащих за пределами республики.

В Кабуле остаются около 1 000 сотрудников посольства США, но фактически Афганистан брошен на произвол судьбы – деньги и дипломаты сами по себе не стреляют. Многолетняя подготовка военнослужащих афганской армии по стандартам НАТО победы над талибами не обеспечила, и зарубежный формат ничего не изменит. Обученная, вооруженная и экипированная американцами 350-тысячная армия Афганистана не способна достойно противостоять примерно 50-тысячному "войску" талибов. И весьма многозначительно выглядит желание Кабула укреплять военно-техническое сотрудничество с Москвой, явно не совпадающее с интересами Вашингтона. Посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад 29 мая сообщил, что Кабул готов закупать у Москвы оружие и военную технику. Более того, в Афганистане считают, что "Россия должна предотвратить возвращение режима талибов".

В области укрепления региональной безопасности страны ОДКБ идут своим, прагматичным и реалистичным путем – в Центральной Азии вскоре состоятся пять совместных учений. Планируется отработка последовательного применения войск в ходе миротворческой операции – от локализации приграничного вооруженного конфликта до постконфликтного урегулирования.

Отвечающий за Центрально-Азиатское стратегическое направление российский Центральный военный округ (ЦВО) летом проведет девять совместных международных учений на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Напомню, что в структуру ЦВО входят 201-я военная база в Таджикистане и объединенная военная база в Кыргызстане.

Авиабаза Баграм имеет стратегическое значение для Афганистана, этот исполинский военный объект с несколькими периметрами безопасности и взлетной полосой длиной 3 600 м расположен в 40 км от Кабула и позволяет контролировать с воздуха территорию всей страны. "Запасных аэродромов" такого значения и масштаба в республике нет и быть не может. После сдачи Баграма правительственным силам отряды талибов могут быстро захватить авиабазу, чтобы лишить иностранные войска возможности оперативного возвращения (в последние месяцы заметна тенденция сдачи военных баз моджахедам).