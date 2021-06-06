Вопрос времени: российский Су-57 потеснит американские самолеты на рынке оружия

Российский истребитель Су-57 пятого поколения давно ушел в отрыв от иностранных конкурентов и продолжает совершенствоваться – становится быстрее, умнее и могущественнее

Многофункциональный Су-57 принят на вооружение Воздушно-космических сил России совсем недавно – в декабре 2020 года. Первый серийный истребитель пятого поколения передали Южному военному округу в начале 2021 года. И уже начинается модернизация, в ходе которой машина получит более совершенные двигатели второго этапа, искусственный интеллект и возможность сетецентрического (автоматизированного) управления звеном ведомых тяжелых беспилотников "Охотник", гиперзвуковые ракеты и революционное оружие направленной энергии – ЭМИ-пушку.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования. Отличается высочайшими маневренными и боевыми характеристиками. ВКС России до конца 2024 года получат 22 истребителя Су-57, и к 2028 году их количество в войсках будет доведено до 76 единиц. После этого Су-57Э (экспортной версии) могут поставляться иностранным союзникам и стратегическим партнерам России.

Западные эксперты насчитали в виртуальной очереди за российским Су-57 более десяти стран, включая Казахстан. На фоне хронических неудач американского проекта "невидимки" F-35 и недавнего отказа ВВС США от закупок этой машины в 2022 году, российский истребитель реального пятого поколения Су-57 ожидает большое будущее на мировом рынке вооружений. По мнению специалистов, в условиях постоянной гонки военных технологий параметры и характеристики обновленного Су-57 окажутся совершенно недосягаемыми для стран НАТО.

Рост боевой эффективности и производства

Рассчитанную на десятилетия крупную истребительную программу всегда отличает непрерывное совершенствование самолета и методов его производства. Глава Минпромторга России Денис Мантуров недавно заявил, что в 2021 году в соответствии с утвержденным графиком возрастут темпы строительства Су-57. Ожидается, что в самолетах будут установлены новые двигатели "Сатурн 30" (самые мощные в мире истребителей), с которыми они начнут поступать в войска уже в 2022 году. Двигатели первого этапа (АЛ-41Ф1) получат не более пяти машин. И еще одно ускорение производства истребителей Су-57 состоится в 2024 году. Наряду с новыми системами вооружения и авионики фундаментальные изменения наблюдаются в конструкции планера Су-57. Более современные методы изготовления серийных машин улучшили скрытность.

Денис Мантуров одновременно коснулся российских боевых беспилотных систем, которые соответствуют мировому уровню и продолжают развитие. В звене с тяжелыми беспилотниками Су-57 превратится в воздушный центр боевого управления. Источник в российской авиастроительной отрасли 1 июня сообщил: "Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками... Истребитель будет вести с собой от двух до четырех "Охотников".

Искусственный интеллект (ИИ) истребителя Су-57 и БПЛА "Охотник" до момента боевого применения объективному анализу не поддается, и все же по косвенным признакам, публикациям и утечкам можно понять, насколько продвинулись вперед российские специалисты. ИИ Су-57 интегрирован в систему боевого управления, и даже пилотируемый истребитель способен выполнять 90% задач без участия человека по заранее подготовленной программе. Если в бою летчик будет ранен или убит, электронный "мозг" Су-57 позволит успешно поразить цели и вернуться на базу в автоматическом режиме.

Вероятен интеллектуальный паритет ведущего Су-57 и ведомого "Охотника", ведь они разработаны в одном КБ Сухого. Беспилотный "Охотник" с искусственным интеллектом не первый месяц осваивает на полигоне алгоритмы перехвата и поражения целей ракетным вооружением – автономно, а в дальнейшем – и в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении 20-тонные стелс-беспилотники "Охотники" будут решать полный спектр задач, уничтожая воздушные и наземные цели в координации с ведущим пилотируемым Су-57. Серийные поставки "Охотников" планируются с 2024 года.

Истребитель пятого поколения Су-57 обладает развитой системой защиты – радарами и лазерами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также новейшими ракетами "воздух – воздух" К-77 и Р-37М дальностью до 195 км и 400 км соответственно. Приоритеты и вооружение Су-57 делают возможными обнаружение и ликвидацию угрозы (цели) на значительно больших расстояниях, чем на это способны американские F-22 и F-35. И все же главное оружие "Сухого" – гиперзвуковые ракеты для поражения наземных, надводных и подводных целей. Полигонные испытания проходят успешно.

Завоевание мирового рынка

Су-57 создан для завоевания превосходства в воздухе и технологически недосягаем для американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor, не говоря уже о "неудачнике" F-35 (к тому же у обоих узкая специализация). В бою Су-57 может служить истребителем, штурмовиком или воздушным командным пунктом для тяжелых беспилотников. Главные достоинства "Сухого" – сверхманевренность и малая заметность для радаров противника, возможность длительное время лететь на сверхзвуке, значительный арсенал на борту – ракеты малой, средней и большой дальности различных семейств, в том числе противокорабельные ракеты дальностью до 250 км.

Истребитель оснащен аппаратурой с высоким уровнем защиты от помех и многоканальными системами оружия, способен развивать скорость до 2 600 км/час. Практическая дальность действия на дозвуковой скорости – 5 500 км. Для взлета и посадки с короткой пробежкой самолету не требуются какие-то особые аэродромы.

Су-57 признан одним из самых совершенных и могущественных истребителей в мире. Уникальные характеристики позволяют истребителю достичь успеха и на международном рынке оружия, и Су-57 вызывает значительный интерес зарубежных заказчиков. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 1 июня сообщил, что над покупкой новейшего российского истребителя раздумывают четыре-пять стран. Американское издание Military Watch насчитало гораздо больше.

Алжир первым разместил в России заказ на 14 истребителей Су-57Э на фоне усиления военно-воздушных сил региональных соседей, цена контракта – 2 миллиарда долларов. Крупнейшим потенциальным заказчиком Су-57 является Индия, которая намерена приобретать готовые единицы и развивать проект лицензионного производства на своей территории. Кроме Индии и Алжира, значительный интерес к истребителю Су-57 проявляют Китай, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, Иран и Турция. По последним данным, в виртуальной очереди сегодня находятся также Казахстан, Эфиопия и Египет.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 еще не раз поразит нас уникальными тактико-техническими характеристиками, интеграцией технологий шестого поколения, оптимистичными перспективами производства и высоким экспортным потенциалом. Ожидается, что число зарубежных заказчиков будет постоянно расти, ведь истребители четвертого поколения постепенно изнашиваются, а достойного конкурента на мировом рынке у Су-57 сегодня и в обозримой перспективе нет. Если не считать конкурентом российский же перспективный истребитель-перехватчик МиГ-41, который разрабатывается с 2018 года.

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