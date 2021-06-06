Прощай, Великий Габриадзе – волшебник, чья магия никогда не покинет Грузию

Он был художником, который пишет. Пишет истории, жизни, миры. А еще чуточку волшебником нашего времени, наших чувств и настроений. Ведь кто, если не Резо Габриадзе делал из Грузии страну волшебную, сказочную, невероятно теплую и желанную, только тем, что родился, жил и творил здесь.

Рождение волшебника

На самом деле его звали Реваз, но вся Грузии и весь Советский Союз смело и тепло называли его Резо. Резо Леванович Габриадзе – известный грузинский кинорежиссер, удивительно тонкий сценарист, драматург, художник, скульптор и руководитель Театра марионеток имени самого себя родился 29 июня 1936 года на западе Грузии, в городе Кутаиси.

© photo: Sputnik / Alexander Grashenkov Режиссер Резо Габриадзе

Учился Габриадзе средне, рос в очень ласковой атмосфере. Мать учила сына стихам из грузинской классики. О своем детстве в книге Марины Дмитриевской "Театр Резо Габриадзе" (2005) вспоминал так: "Что такое наше детство? Самое прекрасное в нем – температура от 38 до 40 – и вы не идете в школу, и мать стряхнула крошки с простыни, и холодная простынь, и вы спешите, прижимая книгу к груди, ложитесь и уходите куда-то… Божественный грипп моего детства! Сколько ты мне дал!"

После школы Резо работал бетонщиком на строительстве ИнгурГЭСа. Чтобы избежать армии, часто поступал в институты, учился даже в металлургическом. Но в итоге окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета, а потом занимался скульптурой и работал в газете, писал статьи на социальные темы.

А в конце 60-х судьба занесла его в Москву на Высшие сценарные курсы. Так в жизнь Габриадзе, как вихрь, ворвалось кино и неслучайно стало его жизненной страстью.

Кино как страсть

Одним из первых и невероятно успешных фильмов, поставленным по сценарию Резо, стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия. В этой киноленте, как вскоре и в известном "Кувшине" Ираклия Квирикадзе, Габриадзе "огрузинил" сюжет литературного первоисточника – романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". И сделал это настолько естественно и органично, что каждый поверил, что эта история могла случиться в Грузии и только в ней.

© photo: Sputnik Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"

Данелия так вспоминал свою работу с Габриадзе: "Все это время, когда мы писали, я причисляю к лучшему времени моей жизни. С нами тогда случилось волшебное – мы переселились в мир наших героев. Хотя в основе была вещь о средневековой Франции. Почти все переписали. Резо называл это "волейбол". Играем, пишем, и мысль летает: пас, обратный пас, пас, обратный пас. Так мы всегда работали вдвоем… На одной волне мировоззрения подходим к героям. Оба любим, чтобы все было рассказано с юмором. Незатейливым, не таким, когда кто-то кого-то по голове огрел большим молотком".

© photo: Sputnik / Galina Kmit Создатели фильма "Мимино"

С Эльдаром Шенгелая Габриадзе в 1968 году снял ленту "Необыкновенная выставка". Герой картины – скульптор, променявший свой дар на доходный промысел – изготовление надгробных памятников. Они-то и являли собой необыкновенную выставку. Помимо нравоучительной метафоры, фильм Шенгелая и Габриадзе включал в себя потрясающую галерею грузинских типажей и характеров.

Безупречное знание особенностей своих земляков, сочетание любви и иронии в отношении к ним помогли Габриадзе создавать прекраснейшие сценарии. Сотрудничество с Георгием Данелия принесло Габриадзе успех и признание не только в родной Грузии, но и по всему СССР.

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov Резо Габриадзе беседует с журналистами в Музее Москвы, во время проведения "Необыкновенной выставки".

В 1986 году на экраны вышел новый фильм Данелия по сценарию Габриадзе – странная, хулиганская фантасмагория под чудным названием "Кин-дза-дза!". История приключений обычного советского прораба и скрипача-маменькиного сынка на планете Плюк приобрела большую популярность, а многие слова и выражения из чатланского языка (официального языка плюкан) перекочевали в наш лексикон.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Резо Габриадзе

Габриадзе и Данелия примерили позднесоветскую реальность на мир несуществующей планеты, где жизнь подчинена законам не столько логики, сколько абсурда. Безумно интересные диалоги, отлично выписанные характеры пацаков и чатлан – в "Кин-дза-дза!" проявились не только юмор и мудрость Габриадзе, но и горький дар предвидения. В следующие годы жизнь страны частенько напоминала сценарий этого фильма.

Так Габриадзе написал сценарии к более, чем 30 картинам. И все его работы отличали уточненная ирония, пронзительная поэтичность и фантазия, которой мог позавидовать каждый.

Преинтереснейший факт: как-то во время работы в тбилисской гостинице над сценарием фильма "Не горюй!" Данелия и Габриадзе познакомились со строителем Рене Хобуа. Чтобы узнать мнение простого зрителя, творческий дуэт читал строителю свои наброски. Чтения продолжались долгими застольями и беседами. В конце Хобуа взмолися – ведь он приехал в командировку за стройматериалами! И дабы отблагодарить строгого критика за его терпение и помощь Габриадзе-Данелия пообещали добавить Рене Хобуа в титры фильма. С тех пор это загадочное имя появлялось почти в каждой картине Данелия. Удивительно, но факт.

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov Грузинский художник, скульптор Резо Габриадзе (на первом плане, справа) на открытии мультимедийного проекта "Необыкновенная выставка" в Красном зале Музея Москвы. Слева направо на втором плане: генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина и сын Резо Габирадзе, куратор выставки Леван Габриадзе.

В 90-х годах творческие пути знаменитых соавторов разошлись – Данелия продолжал снимать кино, а в жизни Габриадзе воцарилась иная муза.

Театр как воздух

Если в первой жизни Резо Габриадзе был кинематографистом, то вторую жизнь маэстро целиком и полностью заполнил театр. Театр не простой, а тонкий, ностальгирующий, бьющий по больному, живущий каждой клеточкой и эмоцией.

Photo: courtesy of Rezo Gabriadze Theater Спектакль "Сталинград". Резо Габриадзе

"В кино судьба сложилась очень удачно: работал с Георгием Данелия, Эльдаром Шенгелая и многими, многими другими – они обогатили мою жизнь. Но все эти годы я был художником, и это дело кормило меня. В кино я пробыл 12 лет, и судьба снова сделала поворот – 35 лет назад я открыл театр марионеток, появилась мастерская. Живопись и скульптура стали моим основным делом, и за эти годы я вылепил целый народ. Этот народ называется "куклы", – вспоминал Габриадзе.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Театр марионеток Резо Габриадзе - городские достопримечательности

Габриадзе придумал свой Театр марионеток в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. "Тогда я придумал себе маленький кукольный театр, чтобы уйти от ответственности, абсолютно не зависеть от актеров, не засорять природу, иметь как можно меньше зрителей, чтобы меньше грешить незрелыми мыслями и неумением претворять их, – объяснял Габриадзе. – Я думал отдохнуть в этом театре. А оказался его заложником".

http://gabriadze.com/ge/ Театр Резо Габриадзе

Но заложником по доброй, какой-то всеобъемлющей не только мир самого Габриадзе, но и каждого входящего в его театр воле.

"Мои спектакли – только для взрослых. Меня любят спрашивать, о чем думают куклы ночью? Понятия не имею о чем. Я далек от этих сантиментов, для меня куклы – только средства, с помощью которых я рассказываю истории. Как раньше это делал в кино", – говорил Габриадзе.

Photo: courtesy of Rezo Gabriadze Theater Спектакль "Осень моей весны", Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе

Спектакли "Осень нашей весны", "Сталинград", "Бриллиант маршала де Фантье", "Рамона" – каждое из этих представлений производит ошеломляющее впечатление. Фантазия Габриадзе неожиданна и безгранична. А его куклы любят, страдают, радуются и живут как люди. Отдельного упоминания стоит здание Театра марионеток Габриадзе в Тбилиси, столь любимый туристами со всего мира. Это шедевр, который не описать словами, а нужно увидеть своими глазами.

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Габриадзе был автором, режиссером, художником костюмов постановок: "Альфред и Виолетта" (1982), "Бриллиант маршала де Фантье" (1983), "Осень моей весны" (1986), "Дочь императора Трапезунда" (1989), "Сталинград" (1996), "Рамона" (2012). В 1990-е годы работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: "Какая грусть – конец аллеи" в Théâtre Vidy-Lausanne и "Кутаиси" в Париже. В этих двух постановках принимали участие знаменитые актеры Театра Питера Брука – Натали Пари, Бакари Сангаре и другие.

© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina Куклы Театра Марионеток Резо Габриадзе.

В 1994 году Резо Габриадзе выступил режиссером спектакля "Песнь о Волге", который позднее в Тбилиси был переименован в "Сталинградскую битву". Это одна из самых ярких его работ, премьера которой состоялась в Дижоне (Франция) в 1996 году. В 2002 году совместно с Театром Види Лозанн (Швейцария) он вновь вернулся к постановке "Осень моей весны".

© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina Грузинский художник, скульптор Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта "Необыкновенная выставка" в Красном зале Музея Москвы.

В 2004 Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу "Запрещенное рождество, или Доктор и больной" для Танцевального фонда Барышникова в Нью Йорке. Премьера состоялась в Миннеаполисе, позже она прошла в Линкольн-центре и на Фестивале Сполетто в Чарльстоне.

Photo: courtesy of Rezo Gabriadze Theater Спектакль "Осень моей весны", Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе

Театр Резо Габриадзе гастролировал по всему миру. Он побывал во Франции, Великобритании. В США спектакли состоялись в Сан-Диего на фестивале Искусств в 1988 году, в Кеннеди Центре в Вашингтоне, в ходе фестиваля в Линкольн-центре в 2002 году. Театр был участником фестиваля Сполетто в Чарльстоне, Эдинбургского фестиваля, гастролировал в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Испании, Норвегии, России.

Габриадзе – философия

Но в жизни Резо Габриадзе был не только кинематограф и театр, вся его жизнь была творчеством. Габриадзе был художником, скульптором и мастером книжной графики.

photo: courtesy of Alexandra Obolonkova Резо Габриадзе. Эскиз, вариант персонажа и силуэты для теневого театра

Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене "От Эйзенштейна до Тарковского". Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе

Габриадзе являлся обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), "Ника", "Триумф", "Золотая маска" (Россия), а также носил звание кавалера Ордена литературы и искусств Французской Республики.

В жизни Габриадзе был изумительно тонкой личностью. Достаточно вспомнить, как маэстро говорил про свою первую любовь: "В начале 50-х я учился в Москве в металлургическом институте, и там познакомился с девушкой-венгеркой. Назовем ее Эвой. Когда возникло что-то волнующее, я обнаружил – у меня нет денег, чтобы пригласить ее в кино!.. И я пригласил ее в очередь в Мавзолей. Сталин, друг всех влюбленных, еще лежал там, и Ленин тоже. Когда мы вошли, произошла маленькая заминка. Она испугалась чего-то и прижалась ко мне. Это были сотые доли секунды, но я до сих пор помню это ощущение".

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov Резо Габриадзе

Резо Габриадзе – это не искусство, это философия. Но при всей своей уникальности и гениальности Резо Габриадзе был удивительно скромным человеком.

Мог обидеться, услышав в свой адрес слово "гений". И все же он был, бесспорно, интеллектуалом, знатоком жизни и харизматичным эстетом. Соединял жизнь и сказку, миф и повседневное, наивное и настоящее. Он был волшебником нашего времени, и его магия никогда не покинет Грузию. Это чистая правда.