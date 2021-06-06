Гахария плюс националы: несостоявшаяся сенсация политической повестки дня?

Случайно ли презентация партии Георгия Гахария "За Грузию" совпала с решением "Нацдвижения" войти в парламент? Колумнист Sputnik пытается уловить связь между этими явлениями и понять, насколько они отвечают общественным ожиданиям

Дело не в соседстве календарных дат, которое сразу же бросается в глаза. Речь идет о связи неочевидной и, наверное, даже не до конца осмысленной.

Вряд ли националы признают вслух, что выход на авансцену рейтингового лидера в лице бывшего премьера стал для них дополнительным аргументом при отказе от бойкота парламента. Тем не менее факт, что ниши на политическом поле быстро заполняются, и пребывание на улице заметно сужало зону и спектр их влияния.

Решение "Национального движения" занять депутатские кресла меньше всего ассоциируется в этом смысле с сенсацией.

Эксперты и аналитики давно предполагали, что выбора у ЕНД не останется и предсказывали подобный шаг.

Правда, обращает на себя внимание оговорка: партия в парламент войдет, но "соглашения Мишеля" не подпишет. Часть комментаторов восприняла это просто как пассаж, выдав за желание лидеров сохранить лицо хотя бы на уровне лозунгов. Ведь что бы там ни говорилось, даже приверженцам радикальных действий очевидно – полгода на споры и препирательства ушли коту под хвост.

Однако позволю предположить, что смысл оговорки гораздо глубже и серьезней. Особенно на фоне мотивации, которую изложил председатель ЕНД Ника Мелия.

Отсечем обвинения в адрес Бидзины Иванишвили, еще в начале года заявившем об уходе из политики. И дальше начнут проступать контуры своего рода программы. Сумбурной, но достаточно ясной: "Мы развернем борьбу со всеми, будь то зал парламента или залы заседаний комитетов, залы Верховного совета Аджарии, площади, улицы, села, в районах, в горах, на равнине…"

Похоже, решительно делая это заявление, Мелия с соратниками тщательно взвесили все факторы и настрой своего электората. Иное дело – насколько тезис о непримиримой борьбе найдет поддержку в грузинском обществе? Чувствует ли его истинный пульс пребывающий вдали от политического центра неформальный лидер "Нацдвижения" Михаил Саакашвили? Ставки высоки и риск ошибиться огромен.

Как, собственно, велик он и в случае, если заявившая о себе новая партия Георгия Гахария "За Грузию" станет на деле проводить примиренческую линию, которую она декларировала: "Мы сегодня объединяемся во имя Грузии, но не против кого-либо". Цель, согласитесь, благородная, но насколько она укладывается в обыденную политическую ментальность нашего избирателя?

Не случайно в "Грузинской мечте" уже дали понять: Гахария должен решить, чей он оппонент. На оппозиционном фланге ему тоже – чего и следовало ожидать – предрекают неминуемое и резкое падение рейтинга. В принципе, можно сделать скидку на политическую конкуренцию: противники Гахария и слева, и справа задолго до презентации делали вид, что не примут его партию близко к сердцу.

В целом выход на авансцену партии экс-премьера в общем-то не стал сенсацией для широких слоев общественности – говорилось об этом уже несколько месяцев.

Гахария слишком затянул, объясняют отсутствие мощного резонанса опытные аналитики. По их мнению, экс-премьер упустил нужный момент – интрига утратила остроту.

В итоге подготовительная весенняя кампания производила куда более внушительное впечатление, чем сама презентация.

Маловероятно, чтобы оценки, лежащие на поверхности, оказалась исчерпывающими и однозначными. Гахария в ранге премьера зарекомендовал себя опытным и довольно расчетливым менеджером. Он подтвердил умение тонко чувствовать момент, в том числе и своим добровольным уходом с поста главы правительства.

Упустил ли он ситуацию на этот раз? Мне кажется, правомерней сформулировать вопрос по-другому: как он намерен ее повернуть? Если отталкиваться от первых заявлений, новой партии неизменно придется прибегать к нешаблонным ходам, лавируя между полюсами. Подобная тактика мер требует нестандартных.

Амплуа посредника, примирителя, а тем более объединителя, в нынешней обстановке может выглядеть утопией. Но, во-первых, это с точки зрения политиков, а не общественности. Во-вторых, в грузинской политической традиции разногласия часто бывают обусловлены не идеологией, а личными амбициями. К тому же, поиск общего знаменателя для диаметрально заряженных полюсов – нормальная практика в развитом обществе.

Опоздал ли Гахария?

Конечно… если рассматривать его выход как перформанс – парад-алле, "второе пришествие", "возращение в политику". Пресса не скупится на заезженные штампы, но, похоже, они теряют смысл.

Аналитики, эксперты, политологи устали ждать и гадать, поскольку главную интригу в отношении экс-премьера они усматривают лишь в том, сколько голосов у кого отнимет партия Гахария. Или в том, причастен ли как-то к ее созданию Бидзина Иванишвили и тому подобное. Для подавляющей же части общества приоритетным является, по большому счету, вовсе не это. Что, в принципе, ко многому дает ключ.

Если новая партия, начав игру на политическом поле, нарушит баланс не в пользу общественных ожиданий – что тоже возможно – общество ей такого не простит. Не исключено, что Гахария это чувствует и предпочитает не торопиться.

Тем более, что потенциального избирателя, судя по расчетам социологов, ему будет поставлять главным образом категория граждан, не желающая голосовать ни за "Мечту", ни за оппозицию. Они разочарованы, а главное – практически неподвластны политтехнологиям. Хотя, если верить результатам соцопросов, этот, казалось бы, "остаточный" электорат способен переформатировать весь политический спектр страны.

Говорить об этом рано, и все суждения, если честно, представляют собой не столько анализ, сколько догадки и пожелания. Исходных данных для серьезного анализа слишком мало, и они очень туманны и обтекаемы. Даже условное амплуа "третьей силы" за гахариевской партией закрепилось пока авансом. А название ее говорит и обо всем, и ни о чем – "За Грузию".

С метафорическим программным тезисом, конечно, не поспоришь: "Нельзя жить в хибарах в век небоскребов!" Вот только красивое будущее мне лично обещают давно – намного дольше последних 30 лет…

Так на что же все-таки надеяться и рассчитывать?

"Мечта" у власти. Оппозиция наконец-то заполнит пустующие места в зале парламента. В "Нацдвижении" немало знакомых лиц, в том числе харизматических. Тем временем в политсовете "За Грузию" – лишь квалифицированные менеджеры и опытные чиновники, которых широкая публика не знает.

Политические ставки. На первый взгляд исключающие друг друга – социально, нравственно, ментально. Но может в этом и состоит истинная ценность коалиционных процессов и между ними существует логическая взаимосвязь?! Во всяком случае только так мы сможем получить ответ на сакральный вопрос: готов ли грузинский избиратель отказаться от повторяющегося, словно на заезженной пластинке, протестного голосования.

Иными словами, способны ли мы осознанно отдать голос не за велеречивую персону, а за модель общества, которую нам предложат?..

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