"Он источал свет изнутри" – Цискаридзе о Резо Габриадзе

Габриадзе – это эпоха удивительной, сказочной мудрости, которую он нам дарил. Я с самого детства ходил в его театр и посещал его спектакли каждый раз, когда он приезжал сюда. Это был необыкновенный сплав национальной культуры, чего-то очень авангардного, западного и всего того прекрасного, что было создано советской культурой.

Последний бум в России произвел мультфильм, который сделал его сын по отцовским произведениям – по рисункам и рассказам Резо Габриадзе. Это бесподобно интересно, философски. Это что-то присущее тому старому грузинскому кино, когда есть комедия, но с налетом грусти, вечного рассуждения о смысле бытия, о добре и зле. И, конечно, когда такие художники, которые создали такое количество уникальных и добрейших произведений, уходят, это большая трагедия и потеря, для общества прежде всего. Конечно, для родных – это огромная боль, но для общества – это всегда очень значимо и ощутимо.

"Мимино" – один из великих шедевров Габриадзе. Эту картину невозможно не любить. Сейчас принято ругать Советский Союз, а в "Мимино" Данелия и Габриадзе собрали все самое лучшее, что было в Советском Союзе. Это, прежде всего, вот это единение.

Помните, там есть одна трагичная сцена, когда Мизандари звонит в Телави, а случайно попадает в Тель-Авив. И когда мужской голос соотечественника в трубке просит его спеть и поговорить с ним на грузинском, это все очень трогательно и одновременно показывает, что людям не надо разъединяться. Наоборот, надо объединяться, помогать друг другу.

Не надо строить границы, воевать. К сожалению, мало кто сегодня обращает на это внимание, мало кто это понимает. Ведь "Мимино" делалась как комедия, а оказалась на сегодняшней день фантасмагорично-философской притчей.

Я встречался с Резо Габриадзе лично, но уже будучи взрослым, когда он приезжал в Москву и меня ему представляли. И поскольку он был человеком-легендой, на него всегда было интересно посмотреть.

Не может человек злой делать такие добрые вещи. Сцена всегда показывает истинную суть человека, и в кино – в кадре лгать тоже нельзя. Ведь искусство отображает внутренний мир. А сегодня огромное количество бездарностей, которые стараются прорваться на сцену, на театральный Олимп, у них это не получается, потому что ничего нет внутри. От этого они злятся, делают гадости, от этого они все время пытаются кого-то погубить.

А те люди, которые изнутри источают искусство, их сразу видно, они никогда не бывают злыми и непорядочными. Они могут быть резкими, закрытыми, с каким-то своим внутренним надломом или комплексом. Но они никогда не будут подонками.

И такой великий мастер, как Резо Габриадзе, создал столько света, потому что источал его изнутри.

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