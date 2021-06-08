"Как нам теперь жить без него?" – Николай Свентицкий о Резо Габриадзе

О кончине выдающегося грузинского художника, режиссера и сценариста Резо Габриадзе высказался директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Николай Свентицкий

Ушел великий Резо Габриадзе, и поневоле кажется, что рушится несущая стена страны, падает опорный столб – настолько огромен его талант, настолько необъятна духовная потребность в его ежедневном живом присутствии в культуре, в жизни, в судьбе человеческой.

photo: courtesy of Russian club Николай Свентицкий и Резо Габриадзе

Понимаете, Резо Габриадзе был камертон нравственности, мерилом душевности, образцом благородства. А его творчество – неиссякаемым "серебряным родником" радости и счастья. Как нам теперь жить без него? Не знаю…

Он внес громадный вклад в мировую культуру. На спектакли Театра марионеток всегда было очень трудно, порой невозможно, достать билет – в любой стране, в любом городе.

И он же не уставал популяризировать и прославлять свою родину, ведь все его творения созданы с грузинской интонацией, грузинским акцентом, грузинским обаянием. И теперь Грузию любят еще и за то, что она подарила миру Резо Габриадзе.

Я – очень счастливый человек. Не только потому, что был современником батони Резо, но и потому, что судьба даровала мне огромное счастье быть его другом и собеседником. Я знаю цену этому счастью. Точнее, понимаю, что оно бесценно.

Кто бы из великих ни приезжал в Тбилиси, все, конечно, просились к Резо. И я с радостью и гордостью приводил в кафе у Театра марионеток Галину Волчек и Валентина Гафта, Олега Басилашвили и Сергея Гармаша, Андрея Макаревича и Юрия Шевчука…

И эти незабываемые беседы текли как Кура, пьянили как вино, и не знали конца как наша любовь…

Так сложилось, что в течение долгих лет батони Резо звонил мне почти каждую неделю – поговорить на житейские темы, обсудить свежий номер журнала "Русский клуб", поблагодарить и передать самые теплые слова авторам особо понравившихся статей, выразить восхищение новой книжкой из серии "Русские в Грузии", предложить своих героев для публикации (в их число могли входить метростроевец и художник, садовод и авиатор, коллекционер и солдат…).

Батони Резо был, пожалуй, самым благодарным из наших читателей. Но у него, увы, осталось одно неосуществленное желание – он мечтал и не уставал мне советовать, что "Русские в Грузии" должны издаваться непременно в твердой обложке. Увы, я не успел исполнить это желание и порадовать Резо при жизни. Но, уверяю вас, я не теряю надежды это сделать.

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