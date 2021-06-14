Нато Вачнадзе и ее роковая судьба - история культовой грузинской актрисы

Уникальная женщина. Легенда экрана. Не только грузинского – советского. Могла стать и мирового.
Раньше ее сравнивали с Верой Холодной – роковой красавицей немого кино. Теперь, когда больше нет необходимости соблюдать политкорректность, чаще отождествляют с прославленными голливудскими дивами. Впрочем, ни одно из этих сравнений не отражает сути, ибо Нато Вачнадзе – феномен сама по себе.
Всмотритесь, как неузнаваемо преобразились с тех пор эталоны женской красоты. Остались в прошлом целые эпохи – и в кинематографе, и в общественных предпочтениях. Тем не менее, Нато Вачнадзе остается символом чего-то непреходящего. Ее имя, словно волшебное заклинание для тех, кому дорог национальный дух и кто склоняет голову перед идеалом грузинской женщины.
Это при том, что сама Наталья Георгиевна Андроникова (Андроникашвили), как ее звали в девичестве, строго говоря, идеалом себя никогда не считала и быть им не собиралась.
Ранняя потеря отца. Революционная смена политических декораций. Княжеское происхождение перестало сулить льготы и стало социально опасным. Вачнадзе научилась терпеливо ждать, жить по совести и отчаянно трудиться. И в награду получила все – пылкую любовь, неувядающую славу, материнское счастье…
С кинематографом ее тоже связала непредсказуемая стихия случая. Работала на спичечной фабрике, давала уроки музыки. Тут ее фотографию в витрине тифлисского фотоателье случайно заметил известный режиссер Амо Бек-Назаров — и юная Нато оказалась на грузинской "фабрике грез". Факт многократно описанный. Для нас он важен, чтобы убедиться – судьба проявила к ней благосклонность. Подарила новую жизнь, сделав экранный облик Вачнадзе в 20-30 годы прошлого столетия необычайно популярным на весь Союз.
В отличие, между прочим, от образа неэкранного. Потому что при столько броской внешности в биографии ее слишком мало скандально-интригующего. Даже круто меняя жизнь, она старалась никому не причинять боли. Хотя ей самой эта жизнь изредка вместе со славой доставляла невыносимую боль…
Добросердечная, искренняя, удивительно трудолюбивая. Она стала одной из немногих звезд немого кино, кто сумел освоиться в кино звуковом. Более того, продолжая блистать на экране, параллельно она освоила, например, профессию монтажера. С восторгом рассказывала о документальных съемках, в которых принимала участие.
Это к тому, что Нато Вачнадзе решительно начиная строить свою очередную жизнь, никогда не искала в ней легких путей. Вокруг толпами вращались преданные поклонники. Казалось бы, что стоит незаметно превратиться в своенравную роковую диву. Но ее тянуло к людям незаурядным, у которых было чему поучиться.
И она училась. Постоянно. Среди друзей и тех, с кем она плодотворно сотрудничала – Владимир Маяковский, Котэ Марджанишвили, Иванэ Перестиани, Владимир Барский, Сико Долидзе, Михаил Чиаурели. И на особом месте в жизни и в творчестве – режиссер Николоз Шенгелая. Второй супруг, которого бесконечно любила. С которым достойно продолжила династию, родив на свет двух ныне широко известных киномэтров – братьев Эльдара и Георгия Шенгелая.
И которого трагически потеряла в автоаварии. Как рассказывают, Вачнадзе впоследствии часто садилась за руль своей "Победы", ехала к месту гибели мужа и подолгу сидела в машине одна.
Она не ведала, что готовит ей в скором будущем провидение…
Представьте, я запомнил этот ужасный день. Хоть и был малышом, который только-только учится осознавать реалии этого мира. И смотрит мультфильмы, а не большое кино. Неожиданно взрослые вокруг заговорили взволнованным шепотом. Видимо, чтобы меня не травмировать. Но я все равно расслышал обрывки фраз: "Нато Вачнадзе", "самолет", "катастрофа"…
В газетах о подобных вещах тогда не писали. А самолет большинство людей видели лишь в небе – пассажирские полеты были редкостью. Но все равно я помню, как похолодел от ужаса. Это ощущение сохранилось во мне надолго. Каждый раз при упоминании имени Нато Вачнадзе перед глазами возникала жуткая картина, которую я постепенно научился трансформировать силой своего воображения.
Став взрослым, я узнал, как легендарная Нато Вачнадзе попала на этот роковой рейс. Был день ее рождения. Она возвращалась из Мурманска. Счастливая, полная радостных надежд… Билетов в Тбилиси в кассе московского аэропорта не оказалось. И знаменитая актриса сделала то, чего обычно делать избегала: сказала кассирше, кто она такая. Женщина пришла в неописуемый восторг и выдала ей единственную оставшуюся бронь…
Садясь в самолет, Нато Вачнадзе не знала, что ее ждет впереди еще одна жизнь – на этот раз вечная. Которая из легенды экрана превратит ее в легенду нации и светлый символ для Грузии.
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