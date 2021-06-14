Нато Вачнадзе и ее роковая судьба - история культовой грузинской актрисы

Колумнист Sputnik Грузия рассказывает о знаменитой красавице, кинозвезде, многими и сегодня воспринимаемой как идеал грузинской женщины – Нато Вачнадзе, в силу таланта и роковой судьбы превратившейся в бессмертную легенду

Уникальная женщина. Легенда экрана. Не только грузинского – советского. Могла стать и мирового.

Раньше ее сравнивали с Верой Холодной – роковой красавицей немого кино. Теперь, когда больше нет необходимости соблюдать политкорректность, чаще отождествляют с прославленными голливудскими дивами. Впрочем, ни одно из этих сравнений не отражает сути, ибо Нато Вачнадзе – феномен сама по себе.

Всмотритесь, как неузнаваемо преобразились с тех пор эталоны женской красоты. Остались в прошлом целые эпохи – и в кинематографе, и в общественных предпочтениях. Тем не менее, Нато Вачнадзе остается символом чего-то непреходящего. Ее имя, словно волшебное заклинание для тех, кому дорог национальный дух и кто склоняет голову перед идеалом грузинской женщины.

Это при том, что сама Наталья Георгиевна Андроникова (Андроникашвили), как ее звали в девичестве, строго говоря, идеалом себя никогда не считала и быть им не собиралась.

Ранняя потеря отца. Революционная смена политических декораций. Княжеское происхождение перестало сулить льготы и стало социально опасным. Вачнадзе научилась терпеливо ждать, жить по совести и отчаянно трудиться. И в награду получила все – пылкую любовь, неувядающую славу, материнское счастье…

С кинематографом ее тоже связала непредсказуемая стихия случая. Работала на спичечной фабрике, давала уроки музыки. Тут ее фотографию в витрине тифлисского фотоателье случайно заметил известный режиссер Амо Бек-Назаров — и юная Нато оказалась на грузинской "фабрике грез". Факт многократно описанный. Для нас он важен, чтобы убедиться – судьба проявила к ней благосклонность. Подарила новую жизнь, сделав экранный облик Вачнадзе в 20-30 годы прошлого столетия необычайно популярным на весь Союз.

В отличие, между прочим, от образа неэкранного. Потому что при столько броской внешности в биографии ее слишком мало скандально-интригующего. Даже круто меняя жизнь, она старалась никому не причинять боли. Хотя ей самой эта жизнь изредка вместе со славой доставляла невыносимую боль…

© photo: Sputnik / O. Ignatovich Ната Вачнадзе и Всеволод Пудовкин

Добросердечная, искренняя, удивительно трудолюбивая. Она стала одной из немногих звезд немого кино, кто сумел освоиться в кино звуковом. Более того, продолжая блистать на экране, параллельно она освоила, например, профессию монтажера. С восторгом рассказывала о документальных съемках, в которых принимала участие.

Это к тому, что Нато Вачнадзе решительно начиная строить свою очередную жизнь, никогда не искала в ней легких путей. Вокруг толпами вращались преданные поклонники. Казалось бы, что стоит незаметно превратиться в своенравную роковую диву. Но ее тянуло к людям незаурядным, у которых было чему поучиться.

И она училась. Постоянно. Среди друзей и тех, с кем она плодотворно сотрудничала – Владимир Маяковский, Котэ Марджанишвили, Иванэ Перестиани, Владимир Барский, Сико Долидзе, Михаил Чиаурели. И на особом месте в жизни и в творчестве – режиссер Николоз Шенгелая. Второй супруг, которого бесконечно любила. С которым достойно продолжила династию, родив на свет двух ныне широко известных киномэтров – братьев Эльдара и Георгия Шенгелая.

И которого трагически потеряла в автоаварии. Как рассказывают, Вачнадзе впоследствии часто садилась за руль своей "Победы", ехала к месту гибели мужа и подолгу сидела в машине одна.

Она не ведала, что готовит ей в скором будущем провидение…

Представьте, я запомнил этот ужасный день. Хоть и был малышом, который только-только учится осознавать реалии этого мира. И смотрит мультфильмы, а не большое кино. Неожиданно взрослые вокруг заговорили взволнованным шепотом. Видимо, чтобы меня не травмировать. Но я все равно расслышал обрывки фраз: "Нато Вачнадзе", "самолет", "катастрофа"…

В газетах о подобных вещах тогда не писали. А самолет большинство людей видели лишь в небе – пассажирские полеты были редкостью. Но все равно я помню, как похолодел от ужаса. Это ощущение сохранилось во мне надолго. Каждый раз при упоминании имени Нато Вачнадзе перед глазами возникала жуткая картина, которую я постепенно научился трансформировать силой своего воображения.

© photo: Sputnik Грузинская актриса Нато Вачнадзе (Наталия Георгиевна Андроникашвили) с сыновьями Георгием и Эльдаром

Нет, такая красивая женщина не может погибнуть! Не имеет права!

Став взрослым, я узнал, как легендарная Нато Вачнадзе попала на этот роковой рейс. Был день ее рождения. Она возвращалась из Мурманска. Счастливая, полная радостных надежд… Билетов в Тбилиси в кассе московского аэропорта не оказалось. И знаменитая актриса сделала то, чего обычно делать избегала: сказала кассирше, кто она такая. Женщина пришла в неописуемый восторг и выдала ей единственную оставшуюся бронь…

Садясь в самолет, Нато Вачнадзе не знала, что ее ждет впереди еще одна жизнь – на этот раз вечная. Которая из легенды экрана превратит ее в легенду нации и светлый символ для Грузии.

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