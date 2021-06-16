Новый антироссийский "манифест" НАТО угрожает всем странам СНГ

Прикрываясь словами о мире и безопасности, США и их союзники готовятся к битве с Россией, пренебрегая судьбами соседних стран и народов

Июньский саммит Североатлантического альянса отличается от прочих особой расстановкой приоритетных и абсолютно надуманных угроз безопасности. В искаженной системе координат в итоговом коммюнике НАТО главной "угрозой миру" предсказуемо оказалась Россия, на втором месте – с большим отрывом – Северная Корея и Иран, мирная Республика Беларусь "назначена" третьей по значимости угрозой безопасности, и лишь четвертым упомянут Китай. Никто в мире не уполномочивал НАТО делить равноправные, независимые государства по "сортам". Тем более неадекватной выглядит "обвинительная" аргументация Альянса, представляющего интересы всего лишь около десяти процентов населения планеты.

Коммюнике Брюссельского саммита от 14 июня по сути является антироссийским "манифестом" – многословным, сумасбродным, опасным для стран СНГ и человечества в целом. "Российской угрозе" посвящены более десяти пунктов "обвинительного заключения" (9 – 15, 25, 46, 50, 54). Для сравнения, КНДР и Ирану досталось всего по одному пункту (51 и 52), "китайская угроза" обозначена двумя пунктами (55-56). Документ парадоксальный.

Альянс в последние четверть века активно бомбил Иран, Афганистан, Ливию, Югославию, Сирию, и вряд ли имеет право на заявления типа: "Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности". Однако в коммюнике отмечено, что блок более 25 лет строит партнерство с РФ, выполняет свои международные обязательства, а Россия "продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства".

"Партнеры" не желают возвращаться в реальный мир. После организованного США и ЕС государственного переворота в Киеве, возвращения Крыма в состав РФ и саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году Альянсом приостановлено "всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией". При этом Москва якобы может и должна покаяться, вернуться к "обычному ведению дел". То есть отдать "оккупированные территории": Крым – Украине, Абхазию и Южную Осетию – Грузии, Приднестровье – Молдове. В противном случае Брюссель обещает "реагировать на ухудшающуюся обстановку в области безопасности, в том числе за счет передового присутствия в восточной части Североатлантического союза". Аргументация отражает искаженное мировосприятие, и заставляет вспомнить недавнее заключение французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Прикрываясь словами о мире и безопасности, США и их союзники готовятся к битве с Россией, пренебрегая судьбами соседних стран и народов.

Беспочвенные обвинения

Североатлантический альянс тревожит наращивание Россией военной мощи в различных сферах. Новый военный потенциал, "провокационная деятельность, в том числе вблизи границ НАТО", проводимые без уведомления широкомасштабные внезапные учения, продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму, развертывание современных ракет двойного назначения в Калининградской области, военная интеграция с Беларусью. Здесь следует напомнить, что не Россия приблизилась к границам Альянса, а НАТО расширилось до российских границ. И давно практикует на пространстве СНГ гибридные войны в формате "цветных революций". НАТО – не гуманитарная организация, и представляет собой потенциальную угрозу безопасности РФ. Реакция Москвы и Минска вполне закономерна, там не забыли геополитические "коррекции" Альянса в Европе (Югославия), на Ближнем Востоке (Ирак, Афганистан, Сирия), в Африке (Ливия) и многие другие.

Ввиду отсутствия реальных "улик", НАТО приписывает России "попытки вмешательства в выборы союзников и демократические процессы", "широкомасштабные кампании дезинформации", "незаконные и деструктивные действия российских спецслужб" на территории Альянса, и призывает Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как "недружественных стран".

Якобы Россия диверсифицирует свой ядерный арсенал путем развертывания целого ряда комплексов ракет средней и меньшей дальности с целью "принуждения НАТО". Принуждения к чему? Что означают пустые фразы типа "агрессивная политика стратегического запугивания", если это страны НАТО только что не поддержали конкретное предложение России о моратории на размещение РСМД в Европе?

"Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную риторику в ядерной сфере, уделяя при этом все больше внимания дестабилизирующим учениям обычных вооруженных сил". Позвольте, военные маневры на своей территории проводят все страны мира, и только члены НАТО большинство учений отрабатывают на чужой территории – безответственно и агрессивно.

Разве Москва прямо угрожает кому-то применением ядерного оружия или открыто перебрасывает свои войска через океан для проведения военных маневров на севере Мексики, на юге Канады? Аналогично тому, что делает Пентагон в Европе. Российские учения "слишком" масштабны? Так ведь территория РФ не имеет аналогов в мире (в два раза больше США), для обеспечения обороноспособности требуются соразмерные инструменты. Очевидно, голословные обвинения России во всех "смертных грехах" призваны замаскировать или оправдать реальную подготовку США и НАТО к боевым действиям против РФ и ее союзников. Растущее "передовое присутствие" военной инфраструктуры и иностранных войск Альянса в Румынии и странах Балтии – яркий пример последовательного превращения мирных регионов и морей в зону вооруженного конфликта. Для последующих демонтажа и грабежа расположенного восточнее постсоветского пространства. Не будем здесь углубляться в особенности добычи (воровства) американцами иранской, иракской или сирийской нефти, но сибирские углеводороды и месторождения полезных ископаемых Центральной Азии представляются не меньшим "трофеем".

Демонтаж мирного СНГ

В коммюнике НАТО заявлено: "Конфликт на Украине и вокруг нее в нынешних обстоятельствах является первой темой в нашей повестке дня". Список "провинностей" Москвы прилагается. Однако Россия не видит себя стороной конфликта в гражданской войне на Украине. И разве не грубое (гибридное) вмешательство США и ЕС в выборный процесс на Украине послужило в 2014 году причиной вооруженного конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России? Факты можно не признавать или изобретать новые трактовки, но изменить невозможно. Крым по итогам референдума – мирно и легитимно – вошел в состав РФ, и необратимость этого исторического события закреплена в российской Конституции. Желающие агрессивно доказать России обратное получат "по зубам", но это не угроза, а вынужденная реакция.

Альянс вновь и вновь заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова "в рамках международно признанных границ", и призывает Россию "вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия". Мир изменился. На карте нет СССР и ГДР. При активном участии НАТО исчезла Югославия.

О нерушимости границ. Вооруженный конфликт в Молдове возник из-за нежелания русскоязычных жителей Приднестровья интегрироваться со всей республикой в состав Румынии. Тогда в 1992 году Россия предложила ввести в Приднестровье миротворческий контингент ООН, а на Западе посчитали – слишком дорого. После такого "консалтинга" российские войска получили международный миротворческий статус, и в Приднестровье перестали стрелять. В новейшей истории человечества это единственный успешный опыт установления мира. Здесь, на пространстве СНГ Североатлантическому альянсу следовало бы поучиться реальному и эффективному разрешению конфликтов, а не конструировать виртуальные военные блоки типа "Грузия-Молдова-Украина" откровенно антироссийской направленности.

Еще один привлекающий внимание пункт коммюнике: "Государства-члены НАТО по-прежнему глубоко обеспокоены развитием событий в Беларуси с августа 2020 года. Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности". Это образец невероятного политического лицемерия. О каких дестабилизирующих регион событиях идет речь? Почему-то Альянс не беспокоят гораздо более масштабные и продолжительные акции "желтых жилетов" во Франции или штурм Капитолия протестующими гражданами США – с последующим арестом более 400 человек. Это другое?

Объемный текст Коммюнике НАТО от 14 июня доступен на официальном сайте на трех языках, и все желающие могут отыскать в нем еще много нестыковок с реальностью. В завершение замечу: после 20 лет войны и позорного для США и НАТО мирного соглашения с террористами-талибами, в ситуации фактического бегства иностранных войск из Афганистана – "партнерам" не следует столь активно размахивать "дубинкой" в Европе или в Арктике. Может и отрикошетить, тем более что в гипотетическом конфликте с высокотехнологичной и крупнейшей ядерной державой они обречены. В переговорном процессе между равноправными сторонами возможны разумные компромиссы, и дальнейшее мирное сосуществование.

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