Почему Россия жестко ответила на провокацию британского эсминца?

Россия не ищет конфронтации с НАТО, и все же постоянно готова к защите своих границ, уничтожению агрессора под любым флагом, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

Преднамеренная провокация британского эсминца Defender 23 июня вблизи берегов Крыма могла стать для многих членов экипажа последней миссией. Бомбовый удар российской авиации по курсу британского корабля-нарушителя границы РФ позволяет понять, насколько уязвимы военно-морские силы НАТО в противостоянии с высокотехнологичным противником.

Британский эсминец HMS Defender до полудня 23 июня нарушил российскую границу вблизи полуострова Крым, хотя накануне Российская Федерация в очередной раз ввела в этой зоне Черного моря ограничения для организации ракетных стрельб. Находиться вблизи закрытых для плавания районов любому кораблю было опасно.

Эсминец Defender вошел на три километра во внутренние воды в районе крымского мыса Фиолент. Несколько предупреждений по радиосвязи нарушители проигнорировали, поэтому сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России открыл предупредительный огонь, а фронтовой бомбардировщик Черноморского флота Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца (четыре 250-киллограмовых авиабомбы). Лишь после этого Defender покинул российскую территорию.

Расставляя точки над "i", Министерство обороны РФ опубликовало видео инцидента с изгнанием нарушителя из российских территориальных вод. Кремль расценил этот эпизод как сознательную и подготовленную провокацию ВМС Великобритании. Официальная версия Минобороны Соединенного королевства о "мирном переходе корабля через территориальные воды Украины" не выдерживает критики. Даже публикация корреспондента BBC, который находился на борту "Защитника", подтверждает преднамеренное и провокационное нарушение российской границы в 12 милях от Крыма – в полной боевой готовности. К чему, ради чего так рисковал британский экипаж?

Историческая миссия

Ракетный эсминец HMS Defender вошел в Черное море 14 июня, прибыл в украинский порт Одесса 18 июня, через три дня на его борту состоялось подписание меморандума о реализации проектов морского партнерства на ближайшую пятилетку между консорциумом промышленности Британии и ВМС Украины. Лондон и Киев выразили намерение проводить единую политику "сдерживания" России, вместе строить боевые корабли и базы ВМС на украинском побережье. Как показал инцидент 23 июня, варианты "сдерживания" крайне незатейливы и опасны – прежде всего для участников антироссийской "концессии".

Есть и вторая причина для провокации – британский эсминец HMS Defender "выступил для разогрева" военно-морских учений США и Украины Sea Breeze-2021, которые состоятся 28 июня - 10 июля, с участием 30 других стран, 32 кораблей, 40 самолетов, 5 000 военнослужащих, включая 18 команд специальных операций. К сожалению, в этих антироссийских маневрах в десятый раз участвует и вроде бы нейтральная Молдова, которой РФ заботливо поставляет вакцину от коронавируса.

Между тем, накануне британской провокации у берегов Крыма, 22 июня, Россия призвала Соединенные Штаты и их союзников отказаться от проведения масштабных и агрессивных маневров Sea Breeze, которые повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море. Похоже, "партнеры" в очередной раз проигнорировали добрую волю Москвы. После первого сюжета со стрельбой и бомбометанием в Черноморском регионе в ближайшие две недели вероятны новые провокации.

Неслучайно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 24 июня заявил: "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают". Недипломатично, но точно, поскольку нерушимость российских границ является абсолютным императивом.

Инцидент в районе крымского мыса Фиолент напомнил происшествие с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил российскую границу в заливе Петра Великого, близ Владивостока осенью 2020 года. Корабль сменил курс под угрозой тарана российским БПК "Адмирал Виноградов". После этого Минобороны РФ получило право вести артиллерийский огонь и наносить авиаудары по курсу нарушителя государственной границы. Несогласие отдельных стран с очертаниями российских границ не делает их "прозрачными" для НАТО.

Организация дестабилизации

Учения Sea Breeze-2021 пройдут в северо-западной части Черного моря и в ряде регионов Украины. Маневры выходят за рубежи украинской акватории. В планах: высадка морского десанта, действия Сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях вблизи Крыма.

Сухопутные штабы займутся переброской сил и средств в районы боевого предназначения, организацией и ведением вместе с морским десантом наступления на приморском направлении. По сценарию, коалиционная группировка войск будет задействована для "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины вооруженных формирований, которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку". Здесь просматривается вектор агрессии в направлении неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Возможно, коалиция попытается повторить "керченский прорыв" образца 2018 года, и эта операция будет иметь предсказуемо унизительный итог для организаторов. Минобороны РФ внимательно отслеживает подготовку и развитие Sea Breeze-2021, в готовности оперативно реагировать по обстановке, и в интересах обеспечения военной безопасности России.

Пока НАТО не желает рисковать, предоставляя Украине План действий по членству, и намерено использовать армию и территорию этой страны не выходя за "красные линии", обозначенные Россией. Альянс реализует множество "теневых" интеграционных программ. К примеру, на полигоне под Мариуполем 60 английских и датских инструкторов обучают 500 украинских солдат снайперской стрельбе и взрывному делу. Население Донбасса на себе ощущает такую заботу "партнеров" о безопасности украинского народа.

С другой стороны планеты Тихоокеанский флот России впервые в новейшей истории организовал масштабные учения в центральной части Тихого океана – в направлении Гавайев, которые считаются непотопляемым авианосцем США. В маневрах участвовали около 20 ракетных кораблей и субмарин, самолеты и вертолеты. Успешно и демонстративно отработано уничтожение авианосной ударной группы условного противника. ВМФ России способен организовать вероятному противнику гиперзвуковой или термоядерный "бриз" в любой точке Мирового океана.

На московской Конференции по международной безопасности российский президент Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сделали "тройное" предупреждение "партнерам" о высокой вероятности войны. Глава Генштаба напомнил: "РФ оставляет за собой право применить ядерные вооружения только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

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