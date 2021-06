Преднамеренная провокация британского эсминца Defender 23 июня вблизи берегов Крыма могла стать для многих членов экипажа последней миссией. Бомбовый удар российской авиации по курсу британского корабля-нарушителя границы РФ позволяет понять, насколько уязвимы военно-морские силы НАТО в противостоянии с высокотехнологичным противником.

Британский эсминец HMS Defender до полудня 23 июня нарушил российскую границу вблизи полуострова Крым, хотя накануне Российская Федерация в очередной раз ввела в этой зоне Черного моря ограничения для организации ракетных стрельб. Находиться вблизи закрытых для плавания районов любому кораблю было опасно.

Эсминец Defender вошел на три километра во внутренние воды в районе крымского мыса Фиолент. Несколько предупреждений по радиосвязи нарушители проигнорировали, поэтому сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России открыл предупредительный огонь, а фронтовой бомбардировщик Черноморского флота Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца (четыре 250-киллограмовых авиабомбы). Лишь после этого Defender покинул российскую территорию.

Расставляя точки над "i", Министерство обороны РФ опубликовало видео инцидента с изгнанием нарушителя из российских территориальных вод. Кремль расценил этот эпизод как сознательную и подготовленную провокацию ВМС Великобритании. Официальная версия Минобороны Соединенного королевства о "мирном переходе корабля через территориальные воды Украины" не выдерживает критики. Даже публикация корреспондента BBC, который находился на борту "Защитника", подтверждает преднамеренное и провокационное нарушение российской границы в 12 милях от Крыма – в полной боевой готовности. К чему, ради чего так рисковал британский экипаж?

Ракетный эсминец HMS Defender вошел в Черное море 14 июня, прибыл в украинский порт Одесса 18 июня, через три дня на его борту состоялось подписание меморандума о реализации проектов морского партнерства на ближайшую пятилетку между консорциумом промышленности Британии и ВМС Украины. Лондон и Киев выразили намерение проводить единую политику "сдерживания" России, вместе строить боевые корабли и базы ВМС на украинском побережье. Как показал инцидент 23 июня, варианты "сдерживания" крайне незатейливы и опасны – прежде всего для участников антироссийской "концессии".