Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию

Сорок восемь часов саммита ЕС, первая часть которого — ужин, названный рабочим, — состоялась вчера, а сегодня пройдет пленарное заседание, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.

Официальная повестка: обсуждение поведения "противников демократии и прогресса". Таковыми страны-участницы считают Россию и Белоруссию.

Пакет санкций в отношении последней будет окончательно утвержден, в нем — ожидаемо — ограничительные меры, касающиеся экспорта в Европу белорусского калия (это четверть потребляемого европейскими фермерами сырья, где и у кого покупать недостающее, неизвестно).

Ну а поведение России этот новомодный европейский "партком" обсудит по пунктам, дабы ужаснуть европейскую светлоликую общественность, не представляющую последние семь лет и дня без "угрозы с Востока".

Если описывать ситуацию в предложенных "западными партнерами" военных терминах, то в разведке такого рода поведение называется "отвлечением на ничтожную цель", поскольку если настоящая угроза ЕС и существует, то исходит она отнюдь не с Востока, а с Юга.

Эта угроза столь существенна, что обсуждать ее откровенно никто не хочет. Потому что боятся.

Ведь нелегальная миграция последние несколько лет — бикфордов шнур, который может быть запален в любую секунду.

Судите сами: Турция, которой в ходе саммита европейцы тоже собираются поставить на вид, держит на своей территории три миллиона потенциальных беженцев, желающих попасть в Европу. И лишь от воли Анкары зависит, продолжить соблюдение договоренностей с Брюсселем или нет.

При юридически установленных связях между НКО, которые спасают нелегалов в акватории Средиземного моря, и теми, кто сажает потенциальных просителей убежища (и возможных получателей щедрого европейского соцпакета) в утлые лодки на побережье Северной Африки, правоохранительные органы стран ЕС не предпринимают практически никаких действий, чтобы привлечь подозреваемых в торговле людьми к суду.

Стоило итальянской прокуратуре копнуть чуть глубже, чем ей это позволила пресса, выяснилось, что у тех, кто отправляет надувные суденышки из Северной Африки, с теми, кто принимает на борт зафрахтованных на неизвестно чьи деньги морских транспортных средств нелегалов, налажены прочные и теплые отношения, а все достижения телекоммуникационных технологий — к услугам и тех, и других.

Об этом подробно пишет в докладе (далеко не первом) и Европол.

В том же докладе приводятся и цифры.

В среднем переправка только одного нелегального мигранта, желающего достичь "европейского эдема", приносит в карман организованной преступности семь тысяч евро.

Основные маршруты:

— восточный — через Грецию, а далее — через Балканы и с помощью румынских, болгарских и хорватских дальнобойщиков — в Германию и Францию;

— западный — через испанские порты и опять с помощью дальнобойщиков и/или сочувствующих — во Францию;

— срединный (и самый популярный) — через итальянские порты; и опять конечной точкой маршрута выступает Франция (реже Германия).

Есть данные, что ежегодно тем или иным способом во Францию попадает не менее 350-400 тысяч человек (для сравнения: это население Ниццы). Если предположить, что в стране остается только половина или треть нелегалов, то даже это теоретически должно, с одной стороны, побудить власти к решению проблемы, с другой — отрезвить общество.

Улицы французских городов больше не принадлежат французам. Ходить по ним уже днем перестало быть безопасным. Даже в тех кварталах, которые считаются благополучными и фешенебельными, у женщин могут запросто сорвать с шеи цепочку или, схватив за руку, быстро снять браслет.

Остановка на красный сигнал светофора, если окно со стороны водителя не закрыто наглухо, может закончиться грабежом — часов, денег или кредитки.

Поездка в метро — риск лишиться мобильного.

Эти мелкие, как их называют в полицейских сводках, "правонарушения" практически никогда не попадают на страницы прессы или в ленты новостей информационных порталов — журналисты Пятой республики свято убеждены в том, что подобные сообщения "способны разжечь ненависть к слабым и незащищенным".

Зато под огнем праведного гнева оказываются исправно и регулярно те, кто осмеливается о происходящем в стране говорить открыто.