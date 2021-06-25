Очко до титула - сборная Грузии по регби встретится с Нидерландами в Телави

Почему Телави?

Этот благодатный регион - всемирно признанный центр виноделия. Однако, эта земля благоприятна не только для взращивания высококачественного винограда, пшеницы, фруктов и овощей, а в свете глобализации – и ягод, и даже олив. Кахети издавна славится борцами всех спортивных стилей – вольного, греко-римского, самбо. Дзюдо здесь также любим и почитаем.

Это значит, что кахетинцы физически чрезвычайно сильны, ловки и выносливы – без этих качеств люди не становятся олимпийскими чемпионами, которых здесь предостаточно. Поэтому вдвойне поразителен тот факт, что в этом прекрасном уголке Грузии регби до сих пор не прижился и не стал таким же популярным, как в Тбилиси, Имерети, Аджарии и во многих других регионах страны. Единственным проблеском надежды был прошлый сезон первенства Грузии, в котором участвовала команда "Вепхвеби" из местечка Патардзеули, входящего в Сагареджойский район, граничащий опять-таки с Тбилиси.

К сожалению, "Тигры" не сумели сохранить за собой прописку в элитной лиге чемпионата Грузии, и Кахети вновь осталась без регби. Но руководство Союза регби страны не собирается отступать – последний и, с огромной вероятностью, триумфальный матч сборной Грузии в чемпионате Европы 2021 года было решено проводить именно в Кахети! Тем более, что в самом сердце края, в Телави, Фондом "Карту" выстроена прекрасная регбийная база со стадионом, носящем гордое название "Кавкасиони Арена". С ее трибун открывается захватывающий вид на Кавказский хребет с вечно заснеженными вершинами.

Это решение выглядит мудрым, поскольку соперник "Лелос" откровенно слабее грузин – сборная Нидерландов после 19-летней паузы только что вернулась в элиту ЧЕ и в Грузию приедет набираться опыта, а не с турнирными целями. И счет в матче ожидается крупный – телавцам будет, на что посмотреть, и явно будет, чему порадоваться. По расчету СРГ, именно положительные эмоции могут дать импульс развитию и популяризации этой мужественной и боевой игры среди от природы сильных и ловких кахетинцев.

О турнирных целях

Матч, который в чемпионате Европы будет последним для грузин, является стартовым для сборной Нидерландов – эта команда совсем недавно перебегала соседей-бельгийцев в стыковом матче (23:21) и, как было сказано выше, после 19 лет "скитаний" по странам третьего регбийного мира вернулась в элиту. Пандемия коронавируса серьезно навредила и без того неналаженному хозяйству Rugby Europe, и эта организация по сей день пытается разрулить кризисную ситуацию.

Напомним, что ЧЕ 2020 пришлось доигрывать в феврале 2021-го и стыковой матч между аутсайдером Бельгией и победителем дивизиона Трофи Нидерландами был назначен почему-то на конец весны. За это время Грузия выиграла все четыре матча, но два из них – без бонусного очка. Именно очка и не хватило "Борджгалоснеби", чтобы раньше срока и в четвертый раз подряд овладеть заветным кубком, предназначенным для Чемпиона. Это будет 13-ый чемпионский титул для "Лелос". Однако, честно говоря, Грузия не получила титул за тур до окончания первенства "благодаря" несуразному европейскому календарю – потенциально грузин может догнать лишь сборная России, которая провела всего два матча и завершит "свой" турнир только лишь в декабре! Так вот, теоретически "Медведи" должны выиграть все три оставшихся матча с премиальными очками, что является утопией, а помимо этого Грузия должна проиграть в Телави, не набрав даже бонуса за поражение с малой разницей, что является даже не утопией, а полнейшим абсурдом. Регби – логичная игра, и здесь разница в классе всегда играет решающую роль.

Получается, что Грузия на самом деле уже в марте стала чемпионом, субботний же матч будет всего лишь констатацией и нотариальным заверением всем известной истины.

Да, еще одна важная деталь – сезон 2021 года статистически будет приплюсован к сезону 2022-го, и по сумме двух турниров будут выявлены участники Кубка мира 2023 года, а также участники квалификационного турнира для попадания на мировой регбийный форум. С учетом этого, сборная Нидерландов изо всех сил постарается не проиграть с позорным счетом, чего, боюсь, ей всё-таки не избежать.

От 3:55 до 88:0

Да-да, как это ни странно, но в уже далеком 1995 году первая встреча этих соперников завершилась победой сборной Нидерландов, причем с неприличным счетом – 55:3. Это было огромной неожиданностью, поскольку грузины объективно уже тогда были на порядок сильнее голландцев (так они назывались до недавнего времени).

Этому разгрому, как оказалось, существует оправдание – молодые парни из полуразрушенной Грузии впервые оказались в Западной Европе, не устояли перед соблазнами ночного Амстердама, гульнули как следует и вышли на поле после практически бессонной ночи, причем проведенной в различных увеселительных заведениях. И дисциплинированные голландцы вволю позабавились в тот злополучный для нас день...

Тот конфуз послужил хорошим уроком для грузинских регбистов, которые превратились в примерных профессионалов, пьющих лишь во время "третьего тайма" - послематчевого дружеского банкета для обеих команд. Многие не пьют вовсе, например легендарный Мамука Горгодзе, в межсезонье позволявший себе бокал хорошего красного вина.

Однако вернемся к нашей главной теме. Следующая встреча грузин с голландцами состоялась 5 лет спустя – в 2000 году "Лелос" победили со счетом 41:6, через год – 32:3, а в 2002 году с лихвой отыгрались за сбой 7-летней давности – 88:0!

Возможно, это "астрономическое" поражение и послужило поводом для многолетнего ухода голландского регби в глубокую, мягко говоря, тень. Так что, Грузия и Нидерланды встречаются впервые за последние 19 лет.

Дебютант из России и подготовка к ЮАР

Сразу после телавского матча сборная Грузии отправится в ЮАР. Да, действующий чемпион мира возвращается к активному регби матчем именно со сборной Грузии – южноафриканцы ведь так и не сумели сыграть ни одного матча после победы в финале Кубка мира, состоявшегося в Японии осенью 2019 года. Причем тест-матчей против Грузии в ЮАР состоится целых два! 2 и 9 июля "Спрингбокс" проэкзаменуют уровень команды Левана Маисашвили. Позже, 17 июля, уже в Тбилиси "Лелос" сыграют против сборной Шотландии! Вот такое насыщенное лето предстоит "Борджгалоснеби".

И как назло, у Маисашвили просто невиданное количество травмированных или растерявших форму лидеров. Одни имена чего стоят – Миша Нариашвили, Леван Чилачава, Сандро Тодуа, Лаша Хмаладзе, Тамаз Мчедлидзе, Бека Горгадзе, Гиорги Тхилаишвили, Сосо Матиашвили...

Поэтому придется играть с грандами неким синтезом уцелевших в этой эпидемии травм опытных игроков и "необкатанных" новичков. Один из них – абсолютный дебютант. Илия Спандерашвили, бывший капитан молодежной сборной Грузии, ныне играющий за вице-чемпиона России "Локомотив-Пензу", в матче против нидерландцев займет одну из ключевых позиций "номера 8", дав передохнуть уставшему после длительного и успешного сезона Торнике Джалагониа.

После длительной паузы в сборную вернулся столб Ника Хатиашвили, который после хороших сезонов в российском "Енисее" перебрался в американский "Хьюстон". Также довольно затянулось возвращение опытного Котэ Микаутадзе. Васил Лобжанидзе пропустил предыдущие матчи ЧЕ по причине коронавируса, а Гиорги Квеселадзе – по просьбе своего английского клуба. Все остальные уже пожалуй достаточно знакомы поклонникам сборной. Так что многие, несмотря на молодежный возраст, имеют достаточный опыт для игры на высоком уровне.

Матч V тура Чемпионата Европы 2021 года между сборными Грузии и Нидерландов состоится в субботу, 26 июня. Начало - в 17:00.

Состав сборной Грузии на матч Чемпионата Европы против сборной Нидерландов:

1. Николоз Хатиашвили ("Хьюстон Сейбркэтс", 4 матча, 0 очков), 2. Джаба Брегвадзе ("Ажен", 65, 25), 3. Гиорги Меликидзе ("Стад Франсе", 27, 15), 4. Нодар Чеишвили ("Аиа", 30, 0), 5. Котэ Микаутадзе ("Байон", 66, 10), 6. Михеил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ", 16, 10), 7. Бека Сагинадзе ("Лион", 20, 15), 8. Илиа Спандерашвили ("Локомотив-Пенза", 0, 0), 9. Васил Лобжанидзе ("Брив", 57, 45), 10. Тедо Абжандадзе ("Брив", 24, 160), 11. Мириан Модебадзе ("Аиа", 15, 35), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба, 76, 60), 13. Гиорги Квеселадзе ("Глостер", 33, 25), 14. Ака Табуцадзе ("Лело-Сарасенс", 11, 45), 15. Давит Ниниашвили ("Лион", 5, 5).

Запасные: 16. Шалва Мамукашвили (без клуба, 82, 55), 17. Гурам Гогичашвили ("Расинг-92", 21, 5), 18. Гиа Хараишвили ("Расинг-92", 4, 0), 19. Гиорги Джавахиа ("Орийак", 5, 0), 20. Иракли Цхададзе (без клуба, 3, 0), 21. Михеил Аланиа ("Орийак", 4, 0), 22. Демур Тапладзе ("Лелло-Сарасенс", 8, 5), 23. Гиорги Бабунашвили ("Аиа", 2, 3).