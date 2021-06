Кипящий афганский котел готов опрокинуться в Центральную Азию

Талибы* контролируют три четверти территории Исламской республики и ощущают близость полной победы, после которой они начнут решать стратегическую задачу – строить "Исламский эмират"*. Вероятно, "ученики" пожелают большего, чем власть в одной стране.

После боестолкновений в приграничной зоне на севере Афганистана в районе уезда Шортепа 23 июня более 50 афганских пограничников и солдат с оружием в руках "отступили" на территорию Узбекистана, где были задержаны и отправлены обратно. Узбекский МИД заявил: "Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры".

Узбекистан стремится поддерживать традиционно дружественные и добрососедские отношения с Афганистаном, сохранять нейтралитет. Ташкент внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в сопредельной стране. Вероятная эскалация боевых действий в северных провинциях ИРА приведет к большому потоку беженцев из Афганистана, который невозможно будет остановить силами узбекских пограничников и заявлениями МИД. Добрососедство под угрозой.

22 июня талибы с боем захватили ключевой участок таджикской границы – таможенный и торговый переход "Шерхан-Бандар", через который осуществляется основной товарооборот стран Южной и Центральной Азии. Пограничники и правительственные войска были рассеяны, более 130 военнослужащих бежали на таджикскую территорию, где им разрешили остаться из соображений гуманизма и добрососедства.

В сопредельных с Таджикистаном провинциях Кундуз и Тахар под контроль талибов перешли восемь районов и два пограничных контрольно-пропускных пункта. Боевики также захватили район Хаш в афганской провинции Бадахшан. Общая граница протяженностью более 1 300 км с воюющим Афганистаном делает Таджикистан наиболее уязвимым из государств Центральной Азии.

Талибы пока не переходят границ, однако по оценкам властей, в афганских провинциях Тахор и Бадахшан в рядах радикальных группировок воюют граждане стран ЦА. Узбекистан в 2017 – 2020 годах вернул 86 своих граждан из Афганистана (участвовали в боях и были захвачены спецслужбами ИРА), а сколько еще осталось с талибами – неизвестно. Подобные факты свидетельствует о влиянии террористического движения в странах Центральной Азии.

В ходе стремительного наступления в мае-июне талибы захватили 50 районов Афганистана (кроме завоеванных ранее). Только за минувшие сутки боевики взяли под контроль восемь районных центров в разных частях Исламской республики, 20 июня захватили 11 уездов, и заблокировали трассу (в провинции Баглан), соединяющую Кабул с северными провинциями страны. На севере главные города – Мазари-Шариф, Пули-Хумри, Кундуз – находятся в осаде. Административные центры большинства афганских провинций "окружены" районами, где власть принадлежит талибам. Высока вероятность падения Кабула. Отряды народного ополчения, которые формируются в провинциях Тахар, Баглан, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар, Бадгис, не заменят регулярную армию и профессиональную полицию.

Нередко правительственные силы без боя сдают позиции (местные политики и старейшины племен заключают с войсками соглашения о капитуляции). В провинции Сари-Пуль в середине июня талибы "по соглашению" захватили на базе афганской армии 20 внедорожников "Хамви", 50 армейских грузовиков, 30 пикапов, около 300 штурмовых винтовок M-16 и несколько тонн боеприпасов.

Американская разведка пришла к выводу, что действующее афганское правительство может рухнуть через шесть месяцев после вывода иностранных войск, то есть к началу 2022 года. Это оптимистичный вариант. Имеется еще более мрачный прогноз, где правительственным силам отводят всего три месяца.

События развиваются по самому жесткому негативному сценарию. Интенсивность боевых действий в Афганистане нарастает. Захват власти талибами неизбежно приведет к всплеску насилия в стране, и значительной активизации трех десятков конкурирующих террористических группировок, включая ИГ* и "Аль-Каиду"* (запрещены в России), которые совершенно не признают существующих государственных границ. Поэтому проекция боевых действий в Центральную Азию – лишь дело времени.

Сопредельные страны готовятся противодействовать экспансии международного терроризма всеми возможными средствами. Правительство Узбекистана настроено оказывать "всемерную экономическую и гуманитарную поддержку братскому афганскому народу", однако в сложившейся ситуации столь же целесообразно порох держать сухим, а войска – готовыми к бою. В Узбекистане 24 июня началась внезапная проверка боеготовности подразделений и частей Ташкентского и Юго-западного особого военных округов, войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. Военнослужащие совершенствуют координацию действий и полевую выучку. На армейских полигонах "Ангрен" и "Термез" разворачиваются батальонные тактические учения: по месту расположения условного противника войска наносят авиационные и артиллерийские удары.

По информации Объединенного штаба ОДКБ, 25 июня состоялась совместная тренировка дежурных смен оборонных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям государств – членов Организации. Отработаны действия при инциденте на государственной границе одного из государств – членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона. По замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате действий террористов.

В предгорьях хребта Каршытау 24 июня состоялось учение разведывательных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане с привлечением более 300 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. По легенде маневров, воздушная разведка обнаружила колонну вооруженной бандгруппы, которая на автомобилях двигалась по горному серпантину. Для организации засад на маршруте движения условного противника в горы вертолетами армейской авиации перебросили разведгруппу. Применяя гранатометы и снайперские винтовки, разведчики подбили головную и замыкающую машины, передали координаты для наведения огня артиллерии для полного уничтожения бандгруппы.

Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев 23 июня говорили о ситуации в Афганистане. Кроме того, Рахмон обсудил военно-политическую обстановку в регионе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан намерен оказать безвозмездную военно-техническую помощь Таджикистану и Кыргызстану. В частности, будут переданы патроны калибра 5,45 мм в количестве 3,2 млн единиц, патроны калибра 23 мм – 20,7 тыс. штук и минометные выстрелы 82 мм – 10 тыс. единиц.