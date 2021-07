Почему Россия жестче реагирует на провокации в Черном море?

Россия готова жестко встретить незваных гостей в своих территориальных водах. После провокационной британской попытки доминирования у берегов Крыма накануне учений Sea Breeze-2021 военно-морские силы США и НАТО действуют скованно, всюду натыкаются на "острые углы" российского Черноморского флота. Неслучайно президент РФ Владимир Путин сегодня заявил о готовности России топить корабли "партнеров".

© photo : photo: courtesy of Ministry of Defense of Ukraine