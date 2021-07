Россия начнет продавать беспилотники – кто покупатель?

Первое в России серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион" группы компаний "Кронштадт" с ежегодным объемом в десятки единиц разворачивается в наукограде Дубна. Завод строится в рекордно короткие сроки и начнет работу в ноябре 2021 года. Экспортный выпуск дронов группы компаний "Кронштадт" стартует в 2022 году.

Дебютом России на международном рынке беспилотных летательных аппаратов принято считать недавний договор о поставке БПЛА "Орлан-10" в Мьянму. Однако помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин еще осенью 2017 года отмечал, что Россия рассматривает более 50 заявок на поставку за рубеж БПЛА. Тогда беспилотная техника занимала не более 3% в общем объеме оружейного экспорта РФ. За три года многое изменилось к лучшему, сегодня высокотехнологичные БПЛА российского производства обречены на триумфальную экспансию в ближнем и дальнем зарубежье.

Беспилотная отрасль – самая высокотехнологичная и бурно развивающаяся в мире. Закономерно ей уделяет повышенное внимание и РФ. Результаты налицо – февральская международная выставка IDEX 2021 в Абу-Даби обозначила основной интерес зарубежных партнеров на стендах РФ к беспилотной технике в разведывательном и ударном исполнении.

В области экспорта вооружений Москва традиционно занимает второе место в мире – около 15% рынка, российская продукция не уступает западной по тактико-техническим характеристикам, а по цене она дешевле. По словам руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, отличительные черты российских БПЛА – интеграция искусственного интеллекта. Ударный беспилотник, к примеру, способен самостоятельно определить цели, произвести наведение и бомбардировку. Для сравнения, получившие популярность на фоне боевых действий в Карабахе турецкие беспилотники "Байрактар" управляются оператором – на расстоянии устойчивого радиосигнала, электронных "мозгов" практически не имеют, не являются верхом технологического совершенства и в планах "сдерживания России" могут занять нишу рядом с луком и стрелами.

Хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях на территории Сирии российский беспилотник "Орлан-10" находится на вооружении Российской армии с 2010 года. Аппарат способен "висеть" в небе до 18 часов. Крейсерская скорость – 110 км/час. Эффективная и надежная машина с трехметровым размахом крыла, максимальной взлетной массой 16 кг и полезной нагрузкой до 4,5 кг (включая бомбовую нагрузку).

В разведывательной модификации "Орлан-10" обеспечивает устойчивую передачу данных на удалении до 140 км. В модульном отсеке полезной нагрузки можно размещать различные приборы, дневные и инфракрасные камеры, оборудование для трехмерной картографической съемки и лазерные целеуказатели – для корректировки артиллерийского огня и наведения ударных ракетных систем. Кроме всех прочих достоинств, комплекс "Орлан-10" (три дрона, грузовой автомобиль и станция наземного управления) стоит недорого.

Даже не склонный к комплиментам российскому ОПК американский журнал Forbes считает российский дрон "Орлан-10" проверенной в боевых условиях "рабочей лошадкой".

Ударный российский беспилотник "Орион-Э" специалисты называют "рыночным "убийцей" турецких "Байрактаров" и лучшим предложением на международном рынке по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта". Этот комплекс под названием "Иноходец" состоит на вооружении Российской армии, и также проверен в боевых условиях – авиаударами по террористам в Сирийской Арабской Республике.