Россия начнет продавать беспилотники – кто покупатель?

Первое в России серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион" группы компаний "Кронштадт" с ежегодным объемом в десятки единиц разворачивается в наукограде Дубна. Завод строится в рекордно короткие сроки и начнет работу в ноябре 2021 года. Экспортный выпуск дронов группы компаний "Кронштадт" стартует в 2022 году.

Дебютом России на международном рынке беспилотных летательных аппаратов принято считать недавний договор о поставке БПЛА "Орлан-10" в Мьянму. Однако помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин еще осенью 2017 года отмечал, что Россия рассматривает более 50 заявок на поставку за рубеж БПЛА. Тогда беспилотная техника занимала не более 3% в общем объеме оружейного экспорта РФ. За три года многое изменилось к лучшему, сегодня высокотехнологичные БПЛА российского производства обречены на триумфальную экспансию в ближнем и дальнем зарубежье.

Беспилотная отрасль – самая высокотехнологичная и бурно развивающаяся в мире. Закономерно ей уделяет повышенное внимание и РФ. Результаты налицо – февральская международная выставка IDEX 2021 в Абу-Даби обозначила основной интерес зарубежных партнеров на стендах РФ к беспилотной технике в разведывательном и ударном исполнении.

В области экспорта вооружений Москва традиционно занимает второе место в мире – около 15% рынка, российская продукция не уступает западной по тактико-техническим характеристикам, а по цене она дешевле. По словам руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, отличительные черты российских БПЛА – интеграция искусственного интеллекта. Ударный беспилотник, к примеру, способен самостоятельно определить цели, произвести наведение и бомбардировку. Для сравнения, получившие популярность на фоне боевых действий в Карабахе турецкие беспилотники "Байрактар" управляются оператором – на расстоянии устойчивого радиосигнала, электронных "мозгов" практически не имеют, не являются верхом технологического совершенства и в планах "сдерживания России" могут занять нишу рядом с луком и стрелами.

"Орлан-10" – мал, да удал

Хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях на территории Сирии российский беспилотник "Орлан-10" находится на вооружении Российской армии с 2010 года. Аппарат способен "висеть" в небе до 18 часов. Крейсерская скорость – 110 км/час. Эффективная и надежная машина с трехметровым размахом крыла, максимальной взлетной массой 16 кг и полезной нагрузкой до 4,5 кг (включая бомбовую нагрузку).

В разведывательной модификации "Орлан-10" обеспечивает устойчивую передачу данных на удалении до 140 км. В модульном отсеке полезной нагрузки можно размещать различные приборы, дневные и инфракрасные камеры, оборудование для трехмерной картографической съемки и лазерные целеуказатели – для корректировки артиллерийского огня и наведения ударных ракетных систем. Кроме всех прочих достоинств, комплекс "Орлан-10" (три дрона, грузовой автомобиль и станция наземного управления) стоит недорого.

Даже не склонный к комплиментам российскому ОПК американский журнал Forbes считает российский дрон "Орлан-10" проверенной в боевых условиях "рабочей лошадкой".

Средневысотный "Орион"

Ударный российский беспилотник "Орион-Э" специалисты называют "рыночным "убийцей" турецких "Байрактаров" и лучшим предложением на международном рынке по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта". Этот комплекс под названием "Иноходец" состоит на вооружении Российской армии, и также проверен в боевых условиях – авиаударами по террористам в Сирийской Арабской Республике.

© photo : press service of the Western Military District of the Ministry of Defense of Russian Federation Российский "Панцирь" - лучшее средство от беспилотников противника

"Орион" – средневысотный аппарат большой продолжительности полета – до 24 часов. В ударной модификации оснащается универсальным комплексом – неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами, различными управляемыми ракетами – для поражения стационарных и движущихся наземных целей, бронетехники, транспорта и живой силы противника. Максимальная взлетная масса – 1150 кг, крейсерская скорость БПЛА – 200 км/час, максимальная высота полета – 7 километров. Боевая нагрузка – 200 кг. В "Рособоронэкспорте" отмечают, что "Орион" обладает уникальными тактико-техническим характеристикам и боевым возможностями, значительным экспортным потенциалом. Дрон наверняка будет востребован в странах СНГ.

Тяжелый "Альтиус"

Новый российский тяжелый ударный БПЛА "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения 25 июня – нанес бомбовый удар по наземным мишеням в ходе полигонных испытаний. Продолжается проверка ударных возможностей аппарата с боеприпасами различных типов, предназначенных для уничтожения танков, легкобронированной техники, позиций артиллерии, скоплений живой силы противника. Арсенал "Альтиуса" включает свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, управляемые ракеты.

Аппарат тяжелого класса относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета – до двух суток. Имеет взлетный вес около 6 тонн, способен нести свыше одной тонны полезной нагрузки. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок – до 14 километров.

БПЛА "Альтиус" имеет несколько модификаций, оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях. Боевой радиус действия – около 3500 км. По прогнозу специалистов, этот аппарат с развитым комплексом вооружения сможет превзойти лучшие мировые образцы в небе и на международном рынке.

Могущественный "Охотник"

Российский БПЛА "Охотник" лишь недавно встал на крыло, развивает интеллект и ударные возможности, и все же на условном Олимпе аналогичных аппаратов превосходит конкурентов по всему спектру летных и боевых характеристик. Способен переписать стратегию и тактику ударной авиации.

Для сравнения с ним надо ставить рядом современные иностранные машины самого тяжелого класса – израильский IAI Eitan, турецкий Bayraktar Akinci, американский MQ-9А Reaper. При этом по дальности, скорости и ударным возможностям – сравнение станет убийственным для конкурентов. Аппарат обладает беспрецедентными возможностями с точки зрения дальности и разнообразия вооружений, способен нести во внутренних отсеках средства разведки и более 6 тонн бомб или ракет "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" на расстояние около 5000 километров. Ближайший по грузоподъемности IAI Eitan может взять на борт лишь 2 тонны боеприпасов (на подвеске, что обеспечит засветку на радарах противника). То есть, в боевых условиях один "Охотник" заменит три аналогичных по классу машины производства Израиля, США или Турции. Боевое предназначение малозаметного аппарата – дальние разведывательные полеты и высокоточные удары в глубине обороны противника.

БПЛА "Охотник" оснащен турбореактивным (не турбовинтовым) двигателем, имеет форму "летающего крыла". Длина 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетная масса – около 20 тонн. Крейсерская (дозвуковая) скорость – 1000 км/час – в два с лишним раза превышает максимальные возможности ближайшего конкурента MQ-9А Reaper (480 км/час). Вероятный практический потолок – 20 км. И главная особенность "Охотника" – способность действовать в качестве ведомого с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее американский журнал Forbes сообщил: в отличие от MQ-9 Reaper ВВС США, российский разведывательно-ударный дрон предназначен не для борьбы с повстанцами – без средств ПВО, а для полномасштабных военных конфликтов. Специально для российского тяжелого беспилотника разрабатываются внутрифюзеляжные гиперзвуковые управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая авиация России получит новые высокоточные боеприпасы в 2021 году. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы РФ начнутся с 2024 года. Далее аппарат может выйти на мировой рынок вооружений, как и Су-57 – в экспортной модификации.

Перспективы российского экспорта

Развитие беспилотной авиации во всем мире подтолкнуло широкое применение БПЛА армиями США и Израиля в ходе военных операций в Персидском заливе, Югославии, на Ближнем Востоке. Дроны производят более 50 стран, и все же до недавнего времени родиной беспилотной авиации считались Израиль и США. Исторически сложилось так, что Россия "медленно запрягала" беспилотную тематику в интересах Воздушно-космических сил, и все же очень убедительно развивает это приоритетное в 21 веке направление вооружений.

Основная доля мирового рынка БПЛА будет иметь военное назначение. Здесь предстоит жесткая технологическая и маркетинговая борьба, но Россия точно станет важным поставщиком беспилотников.

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