Что делать Средней Азии с "американскими" афганскими беженцами

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", — несколько часов назад заявил министр Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что российский президент находится в контакте с главами стран региона. Действительно, за последние дни Владимир Путин переговорил с четырьмя из пяти руководителями среднеазиатских республик, пишет колумнист РИА Новости.

На прошлой неделе он позвонил президенту Туркменистана, потом принимал в Сочи Нурсултана Назарбаева, а в понедельник говорил по телефону с главами Таджикистана и Узбекистана. Лидер пятой среднеазиатской республики, Киргизии, приезжал к Путину в конце мая. При всем разнообразии обсуждаемых тем есть одна общая, которая с каждым днем становится все более горячей и важной. Это Афганистан, в котором на фоне вывода (уже завершенного на 90 процентов) американских войск возобновились активные боевые действия между ранее правившими страной талибами и армией нынешней кабульской власти. Три из пяти среднеазиатских республик не только граничат с Афганистаном — в воюющей стране проживают те же самые таджики, узбеки и туркмены, что в одноименных республиках.

Только за последние дни тысячи афганских пограничников под напором талибов перешли в Таджикистан, сотни пытались укрыться в Узбекистане. И если (точнее, когда) талибы установят контроль над большей частью страны и станут властью в Кабуле, вопрос безопасности южных постсоветских границ будет важнейшей темой не только для этих республик, но и для России. Именно поэтому уже сейчас Путин обсуждает со среднеазиатскими лидерами вопросы безопасности — от укрепления границ до поставок нашего оружия.